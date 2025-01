Nintendo har endelig avduket sin neste konsoll. Den har offisielt fått navnet Nintendo Switch 2, og nå er det offisielt at den etterlengtede etterfølgeren til Nintendo Switch lanseres i 2025. Her er den viktigste informasjonen vi fikk fra avsløringen.

Viktigst av alt fikk vi vår første titt på selve konsollen med en dybdegående 3D-gjengivelse som fremhever konsollen og dens mange maskinvarefunksjoner.

Den ligner veldig på Nintendo Switch OLED, men det er noen store forskjeller. For det første ser det ut til at den får en større skjerm, som vises i traileren med en sammenligning som viser den opprinnelige Switch-modellen sammen med den kommende Switch 2.

Joy-Con-kontrollerne har også blitt redesignet. De er nå blitt større, og ser nå ut til å kunne festes magnetisk til konsollen fra siden, noe det gikk mange rykter om i forkant av avdukingen.

I tillegg bekreftet traileren også at et Nintendo Direct-arrangement 2. april 2025, noe som sannsynligvis vil gi oss en ny titt på konsollen sammen med en potensiell lanseringsdato.

Du kan selv se traileren for den kommende hybridkonsollen nedenfor.

Nintendo Switch 2 – First-look trailer - YouTube Watch On

Det er ennå ingen offisiell informasjon om de innvendige spesifikasjonene, men alt vi har sett fra konsollens avslørende trailer tyder på et betydelig sprang i prosessorkraft. Til tross for dette, er det veldig tydelig at Nintendo Switch 2 fortsatt er en hybridkonsoll – så den kan spilles både hjemme og når du er ute og reiser.

Når det gjelder typen spill du kan vente deg på Nintendo Switch 2, vet vi nå med sikkerhet at systemet vil være bakoverkompatibelt. Traileren bekreftet at konsollen vil «spille eksklusive Nintendo Switch 2-spill så vel som Nintendo Switch-spill», både fysiske og digitale.

Det bemerkes imidlertid at noen Switch-spill «kanskje ikke støttes på eller er fullt kompatible med Nintendo Switch 2».

Dette betyr at det sannsynligvis vil fungere fullt ut med de fleste Nintendo Switch-spill. Dette er gode nyheter, siden det betyr at alle eksisterende Nintendo Switch-eiere allerede vil ha et stort utvalg spill de kan spille fra dag én.