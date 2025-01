Samsung kan avduke Galaxy Ring 2 på Unpacked-arrangementet nå i januar

Galaxy Ring 2 kan bli avduket i januar

Lanseringen er imidlertid ikke ventet før midten av 2025

AR-briller kan også bli avduket om få uker

I vår anmeldelse av Samsung Galaxy Ring ga vi den 4,5 av 5 stjerner, så vi ser virkelig frem til hva neste modell har å tilby – og det ser ut til at vi kan få vår første ordentlige titt på Samsungs andre generasjons smart ring allerede nå i januar.

I følge den taiwanske nyhetskilden DigiTimes (via Neowin), vil vi få en «introduksjon» til Samsung Galaxy Ring 2 på et Unpacked-arrangement i januar. Tidligere rykter har antydet at Samsung planlegger dette til 22. januar.

Det er ikke kommet mange detaljer her, selv om rapporten nevner nye størrelsesalternativer, mer nøyaktige sensorer, forbedret AI og bedre batteritid – alle ganske forutsigbare oppgraderinger, men uansett kjærkomne.

DigiTimes sier også at vi også kan få se et nytt par augmented reality (AR)-briller fra Samsung på Unpacked-arrangementet, noe som allerede er spådd av andre kilder – så dette ser ut til å bli en ganske stor lansering for Samsung.

Et fullspekket Unpacked

Det har også versert rykter om konkurrenter til smartbrillene Ray-Ban Meta. (Image credit: Ray-Ban / Meta)

La oss ikke glemme at hovedformålet med Samsung Unpacked-arrangementet i januar er lanseringen av Samsung Galaxy S25-serien. Vi venter oss en standardmodell, en S25 Plus, en S25 Ultra og muligens til og med en ny Samsung Galaxy S25 Slim.

Galaxy AI-apper og -verktøy vil bli integrert i alle disse enhetene. En del av arrangementet burde nok også fokusere på den offisielle lanseringen av One UI 7 for Galaxy-telefoner (Samsungs versjon av Android 15), som for tiden er i betatesting.

Hvis Galaxy Ring 2 og de nye AR-brillene nevnes ved denne anledningen, kan det imidlertid ta en stund før de faktisk kommer i salg. Husk at den første Galaxy Ring ikke ble tilgjengelig for kjøp før i juli 2024, etter en presentasjon i januar 2024. Det samme kan godt skje igjen i 2025.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Når Samsung Galaxy Ring 2 lanseres, blir den temmelig sikkert verdig en plass på topplisten vår over de beste smartringene på markedet. Men vi må selvfølgelig vente til vi kan prøve det før vi gir en endelig dom.