M4 MacBook Air ventes å bli lansert før de nye iPadene og iPhone SE 4 i 2025

Den nye MacBook Air kan bli Apples neste lansering

Etter det kommer iPads og en iPhone i mars

iPadOS 18.3 og iOS 18.3 er også underveis

Neste år ser ut til å bli et ganske travelt år for Apple, med mange nye produktlanseringer spådd av innsiderkilder (inkludert iPhone 17). Vi har akkurat fått litt mer informasjon om når noen av disse lanseringene vil skje.

I følge den vanligvis pålitelige Mark Gurman hos Bloomberg vil M4-utgaven av MacBook Air bli Apples første store maskinvarelansering i 2025. Dette er i tråd med spådommen hans fra oktober.

Men hvor snart får vi se disse elegante nye bærbare datamaskinene? Tilsynelatende tidligere enn iPad 11, iPad Air 7 og iPhone SE 4. Disse produktene ventes å bli lansert en gang i løpet av våren.

Typisk for Apple betyr dette rundt mars måned – så selv om vi ikke har en fast lanseringsdato for M4 MacBook Air, ser januar eller februar ut som sannsynlige muligheter. Disse nye modellene er også allerede blitt lekket via Apple, så en lansering ser ut til å være nært forestående.

En ny lekkasje om iPad 11

I en egen lekkasje har teamet hos MacRumors oppdaget at basismodellen iPad 11 vil leveres med iPadOS 18.3 forhåndsinstallert – ifølge en anonym kilde «med en god oversikt over kommende Apple-programvareoppdateringer».

iPadOS 18.3-oppdateringen (sammen med iOS 18.3) sies å komme «i slutten av januar eller begynnelsen av februar», noe som vil gi Apple tid til å installere den på nye iPad-er før en lansering en gang i mars.

En vårlansering er igjen nevnt her, noe som gir denne påstanden ytterligere vekt. Det er fortsatt uklart om Apple vil holde et pressearrangement for lanseringen eller bare sende ut pressemeldinger med nyhetene.

Hvis vi får en ny iPad, en ny iPad Air og iPhone SE 4, føles det som nok til å garantere et helt arrangement – komplett med en elegant video av Apple-sjef Tim Cook som går rundt i Apple Park i Cupertino. Vi gir deg beskjed så snart noe blir offisielt.