Det ryktes enda en gang at iPhone SE 4 får en helt ny Apple-brikke for 5G og Wi-Fi

iPhone SE 4 kan få en Apple-brikke

Bedre batteritid kan være en av fordelene

Flere brikkeoppgraderinger ventes i 2026 og 2027

Vi har hørt mye om iPhone SE 4 de senere ukene, som forventes å bli lansert i mars 2025. En ny melding styrker tidligere rykter om at enheten vil bli utstyrt med en helt ny Apple 5G- og Wi-Fi-brikke.

Dette kommer fra Mark Gurman hos Bloomberg, en av de mest pålitelige kildene når det gjelder Apple-lekkasjer. Selv om vi tidligere har hørt dette ryktet, legger Gurman til mange detaljer i artikkelen sin.

Den nye serien med prosessorbrikker, som skal erstatte Qualcomms brikke, har vært under utvikling i hele fem år, ifølge Gurman. Han legger også til at det kan drøye helt til 2027 før disse brikkene kan matche Qualcomms motparter fullt ut når det gjelder ytelse og funksjoner.

I tillegg får vi kodenavnet til det første modemet: Sinope. Det er blitt grundig testet og regnes som pålitelig – men det samsvarer ikke helt med teknologien i brikken i dagens iPhone-modeller på flaggskip-nivå og støtter heller ikke mmWave-typen 5G. Det forventes imidlertid at de fleste brukere ikke vil merke noen forskjell i mobilhastighetene.

Fremtidige oppgraderinger

iPhone SE 4 vil angivelig være basert på iPhone 14 (over). (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Selv om Qualcomm fortsatt kan ha overtaket innen brikketeknologi, er det gode grunner for Apple til å bytte til sine egne brikker, akkurat som de gjorde med prosessorer: det betyr at iPhone som helhet kan bygges for å være mer integrert og effektiv, noe som skal redusere strømforbruket.

Det nye modemet vil angivelig tilby bedre dobbelt SIM-støtte og redusere nivået av radiofrekvensenergi som sendes ut. Dette er ikke akkurat et problem for nåværende iPhone-modeller, men bli være et enda mindre problem i fremtiden.

En andregenerasjonsbrikke forventes å lanseres i 2026, ifølge Gurman, klar for iPhone 18. Denne oppdateringen vil forbedre teknologien ytterligere, med raskere nedlastingshastigheter og støtte for mmWave. En tredje modell er spådd for 2027.

Det er kanskje ikke den viktigste oppgraderingen til iPhone SE 4, men det er en betydelig. Det ryktes at den kommende enheten blir den første i SE-serien som dropper Touch ID-hjemmeknappen og tar i bruk det moderne iPhone-designet.