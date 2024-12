Vuelve a haber rumores sobre el iPhone SE 4 con la incorporación de un flamante chip de Apple para 5G y Wi-Fi

No hemos visto un nuevo iPhone SE desde el 2022

El iPhone SE 4 podría tener un módem de Apple

Una mayor duración de la batería podría ser una de las ventajas

Se esperan más actualizaciones de módem en 2026 y 2027

Hemos estado escuchando mucho en las últimas semanas sobre el iPhone SE 4, que se espera que haga su aparición en marzo de 2025 - y un nuevo informe respalda lo que hemos escuchado anteriormente sobre el teléfono que llega con un nuevo módem 5G y Wi-Fi de Apple.

Esto viene de Mark Gurman, de Bloomberg, una de las fuentes más fiables cuando se trata de fugas de Apple - y aunque que hemos oído previamente este rumor en particular, Gurman añade un montón de detalles en la parte superior en su artículo.

Según Gurman, la nueva serie de chips, que sustituirá a los fabricados por Qualcomm, lleva cinco años gestándose. También añade que los chips podrían tardar hasta 2027 en alcanzar a los equivalentes de Qualcomm en cuanto a rendimiento y prestaciones.

Además, nos dan el nombre en clave del primer módem: Sinope. Se ha sometido a numerosas pruebas y ha resultado ser fiable, pero no está a la altura de la tecnología de los módems de los actuales iPhones de gama alta y no será compatible con el tipo de 5G de ondas milimétricas. Sin embargo, se cree que la mayoría de los usuarios no notarán ninguna diferencia en la velocidad de sus móviles.

Futuras actualizaciones

Según los informes, el iPhone SE 4 se basará en el iPhone 14, arriba (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Aunque Qualcomm sigue teniendo ventaja en tecnología de módem, hay buenas razones para que Apple cambie a sus propios módems, como ha hecho con los procesadores: significa que el iPhone en su conjunto puede construirse para estar más integrado y ser más eficiente, lo que debería suponer un menor consumo de batería.

Al parecer, el nuevo módem será más compatible con las configuraciones de doble SIM y reducirá el nivel de energía de radiofrecuencia emitida, lo cual no es un problema para los iPhone actuales, pero lo será aún menos en el futuro.

Según Gurman, el módem de segunda generación estará listo para el iPhone 18 en 2026. Con él, la tecnología avanzará aún más, mejorando las velocidades de descarga y añadiendo compatibilidad con mmWave. Se prevé un tercer modelo para 2027.

Puede que no sea la actualización más importante del iPhone SE 4, pero es significativa. Se rumorea que el próximo teléfono será el primero de la serie SE en prescindir del botón de inicio Touch ID y adoptar el aspecto moderno del iPhone.