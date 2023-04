Det virker stadig mer sannsynlig at Apples MacBook Air på 15 tommer (Åpnes i ny fane) vil bli avduket snart. Men når den endelig dukker opp, kan den vise seg å være uten den M3-brikken det har gått rykter om.

Denne nye lekkasjen stammer fra en av de mer kjente kildene for Apple-sladder, nemlig Mark Gurman. Han melder via Bloomberg (Åpnes i ny fane) at nye Mac-maskiner for tiden testes med macOS 14, og at en av disse er en enhet som «trolig er 15-tommersvarianten av MacBook Air».

Gurman fortsetter imidlertid med å si at den mystiske enheten er utstyrt med en prosessor som er «på høyde» med den nåværende M2-brikken, og at den har samme antall kjerner – altså 8 for prosessoren og 10 for skjermkortet. Vi er videre blitt informert om at M3-brikken vil «komme senere», men ikke om hvor mye senere.

Vi har fått mer presise nyheter når det gjelder den nye enhetens eventuelle skjermspesifikasjoner, ettersom Gurman hevder at den kan kjøres med en skjermoppløsning på 3024 x 1964, som på MacBook Pro på 14" (Åpnes i ny fane). Husk at den kanskje likevel ikke blir seende like hvass ut, ettersom panelet er litt større og at pikseltettheten dermed vil være noe lavere. Det er uansett snakk om en heftig skjerm.

Gurman går også inn på lanseringsdatoen, med teorien om at ettersom MacBook Air 15" ser ut til å bli testet nå, kan den sannsynlige tidsrammen for en avduking være WWDC 2023 (Åpnes i ny fane) – Apples store utviklerkonferanse som går av stabelen i juni.

Det potensielle lanseringstidspunktet stemmer godt med et annet rykte (Åpnes i ny fane) vi har hørt om lanseringsdatoen til MacBook Air 15" fra en annen kjent Apple-lekker, nemlig skjermanalytikeren Ross Young. Han hevdet tidlig i april (Åpnes i ny fane) at panelproduksjonen til MacBook Air 15" foregår i et økende tempo mot en snarlig lansering. Young tror at den nye Air-modellen kan komme på markedet så tidlig som i mai, men WWDC i juni virker likevel som et mer fornuftig valg når det gjelder den store avsløringen.

Noen vil bli skuffet

Det har allerede kommet en del rykter som peker mot at MacBook Air 15" er rett rundt hjørnet og trolig vil dukke opp i meget nær fremtid – altså i løpet av de nærmeste månedene. Vi vil faktisk bli overrasket om den ikke gjør det, men man vet jo aldri – for selv om dette er Apples plan, kan det likevel skje forandringer i siste liten.

Hvis Gurman har rett i at nye MacBook Air vil få en variant av M2-brikken, og ikke M3, vil nok enkelte bli ganske skuffet. Ikke minst ettersom tidligere rykter fra Gurman og publikasjoner som DigiTimes har antydet at MacBook Air 2023 skulle bli utstyrt med en M3-brikke. Den spekulasjonen hadde nok sitt utspring i at det var antatt at MacBook Air-modellen skulle komme senere på året.

Andre kilder har også nylig hevdet at Apple vil holde fast ved M2-brikken i den kommende MacBook Air 15", og det virker faktisk fornuftig når det gjelder selskapets øvrige sortiment av datamaskiner.

Fornuftig?

Ja, tenk om MacBook Air 15" skulle dukke opp i sommer med en M3-brikke som motor. Vil ikke det skuffe dem som akkurat har kjøpt Apples nylanserte MacBook Pro-modeller (Åpnes i ny fane) tidligere i år, med M2-brikke i innmaten? Det skulle vi absolutt tro. Dessuten er det vel ikke slik at en M2-brikke plutselig ikke er tilstrekkelig kraftig for en MacBook Air.

Alt det ovenstående er uansett bare spekulasjoner på det nåværende tidspunkt, men mengden av rykter vi har hørt den senere tiden tyder på at en ny MacBook Air 15" er klar for lansering temmelig snart.

Via The Verge (Åpnes i ny fane)