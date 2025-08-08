Otro rumor sugiere que el MacBook Pro OLED llegará a finales de 2026.

Una vez más, se nos ha informado de que Samsung Display fabricará la pantalla.

Este es uno de los rumores más consistentes sobre el MacBook, mientras que otras teorías han suscitado dudas.

¡El rumor sobre la posibilidad de un MacBook Pro con pantalla OLED a finales de 2026 renace!

MacRumors ha encontrado la noticia en Dealsite.co.kr (una página web coreana), que afirma que Samsung Display será el único proveedor de estas pantallas OLED para un MacBook de Apple que saldrá al mercado a finales de 2026.

Se nos ha informado de que las líneas de montaje OLED Gen 8.6 de Samsung pueden satisfacer fácilmente la demanda que Apple tendrá de paneles OLED para sus MacBook Pro. Además, la inversión de Samsung en esta capacidad de producción permite un costo de fabricación bastante atractivo en lo que respecta a la importantísima lista de materiales del MacBook.

Obviamente, debemos ser cautelosos con cualquier rumor, pero no es la primera vez que oímos mencionar el nombre de Samsung como fabricante de la pantalla OLED del MacBook.

En marzo de 2025, el conocido filtrador de Apple Mark Gurman predijo que el gran cambio para el MacBook Pro no llegaría hasta finales de 2026, con un importante rediseño centrado en un OLED «tándem» de Samsung (dos paneles unidos, por así decirlo, para permitir un mejor brillo y eficiencia energética), así como en hacer el portátil más delgado.

Además, Apple podría sustituir la "muesca" de la pantalla por una cámara web con "agujero".

Quizás cambien los plazos, pero hay una constante

(Image credit: Future)

Se supone que el MacBook Pro de este año será una actualización menor, si es que realmente llega la renovación del portátil en 2025, ya que otra especulación (muy reciente) de Gurman sugiere que se ha retrasado hasta principios de 2026. Este será el MacBook Pro M5 y, en teoría, el modelo OLED llegará a finales de 2026 con el chip M6 integrado.

Por supuesto, hay que tomar todo esto con cautela, ya que sería bastante inusual en términos de fechas de lanzamiento para Apple, pero eso no significa que no pueda suceder.

En resumen, los rumores se han vuelto algo confusos sobre cuáles son exactamente los planes de Apple para el MacBook en cuanto a fechas de lanzamiento, quizás porque la empresa está modificando esos planes y cambiando los plazos internamente.

Sea como sea, hay un rumor que se ha mantenido bastante constante, y es que el MacBook Pro será el primero en incorporar OLED, lo que ocurrirá a finales de 2026, y ahora se menciona constantemente a Samsung como fabricante de la pantalla.