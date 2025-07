Apple acaba de anunciar AppleCare One, un nuevo plan de protección de dispositivos

La suscripción de 19,99 dólares al mes cubre tres dispositivos Apple

El paquete ofrece protección contra robo y pérdida para el Apple Watch y el iPad.

¿Eres fan de "hueso colorado" de Apple? De ser así, amas cada uno de sus dispositivos, pero seguramente odias pagar AppleCare o AppleCare+ por separado, de ser así, te tenemos una noticia increíble.

El bien llamado AppleCare One es una nueva suscripción de 19,99 dólares al mes que ofrece todo lo que esperas del AppleCare+ estándar para tres dispositivos, que podrían ser un iPhone, uno de los mejores iPads y un Mac; o uno de los mejores Apple Watch, un iPhone y un iPad, o realmente cualquier número de combinaciones, incluyendo el Vision Pro, HomePods, AirPods y cajas de streaming de Apple TV.

Si necesitas cubrir más de tres dispositivos, añadir más cuesta 5,99 dólares al mes.

La idea del paquete AppleCare One en sí es totalmente nueva, y también introduce dos cambios clave que son primicias para AppleCare en general. En primer lugar, Apple ofrecerá ahora protección contra robo y pérdida para el Apple Watch y el iPad, lo que te dará tranquilidad en caso de robo o extravío. Esta protección viene de serie con AppleCare One, pero ahora también puede añadirse a AppleCare+ para esos tipos de dispositivos.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

En segundo lugar, y esto es lo más importante, tienes un plazo mucho más amplio para añadir un dispositivo a AppleCare One. Sí, si adquieres un iPhone nuevo, puedes añadirlo fácilmente a tu plan AppleCare One y dar de baja el que cambies por otro o vendas. Sin embargo, también puedes añadir a AppleCare One cualquier dispositivo que esté en buen estado y tenga hasta cuatro años de antigüedad.

Apple define «buen estado» como la posibilidad de encender el dispositivo y la ausencia de arañazos en su mayor parte.

Se te pedirá que realices una prueba de diagnóstico en el dispositivo y es posible que tengas que llevarlo a una Apple Store para que lo evalúen. Sin embargo, si tienes un viejo Mac o iPad para el que desearías haber contratado AppleCare y no quieres depender de un tercero, esta es una buena noticia.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

(Image credit: Apple)

En su lanzamiento, AppleCare One sólo está disponible en los Estados Unidos, y Apple no dice nada acerca de una expansión. Sin embargo, esto es lo que se obtiene por $ 19.99 al mes para los tres dispositivos - y mucho de esto debe ser familiar si usted está actualmente inscrito en AppleCare.

Reparaciones ilimitadas en caso de accidente, incluidos derrames, caídas u otros daños

Sustitución ilimitada de la batería del dispositivo

Protección contra robo y pérdida para iPhone, iPad y Apple Watch

Asistencia prioritaria 24 horas al día, 7 días a la semana

Es una lista bastante extensa. En cuanto a los reemplazos de batería, se ofrecen para iPhone, iPad, Mac y Apple Watch siempre que la capacidad máxima de la batería caiga por debajo del 80%. Esto es especialmente beneficioso si piensas conservar tus dispositivos a largo plazo. AppleCare One es válido para estos dispositivos mientras permanezcan en el plan.

Teniendo en cuenta los costes variables de inscribirse en AppleCare+ y los extras como Robo y Pérdida, AppleCare One pretende hacerlo un poco más sencillo y, en algunos casos, más asequible: si cubres un iPhone, un MacBook y un Apple Watch por 19,99 $ al mes con AppleCare One, te ahorrarías unos 5 $ frente al uso de AppleCare, y el ahorro se dispara a casi 10 $ si cubres esos tres más un iPad.

También podrás inscribirte en AppleCare One directamente desde tus dispositivos en Ajustes, y cuando configures un nuevo dispositivo verás una pantalla de bienvenida que desglosa las diferencias entre el paquete y AppleCare+, que sigue estando disponible como plan de protección para dispositivos individuales.

No hay límite en el número de dispositivos Apple que puedes añadir a Apple One, pero todos deben estar vinculados a tu ID de Apple, lo que significa que aquí no se ofrece la posibilidad de compartir en familia. Por lo tanto, tendrás que pagar el coste de AppleCare por cada cuenta de Apple asociada a los dispositivos. Puedes inscribir los dispositivos en AppleCare One una vez que te hayas registrado mediante el sistema digital, y Apple también ofrecerá la inscripción en los puntos de venta de los Estados Unidos.

(Image credit: Apple)

Sobre el papel, AppleCare One parece una solución muy interesante y potencialmente rentable si tienes varios dispositivos dentro del ecosistema y quieres la protección que ofrece Apple Care. También se podría argumentar que se amortizaría en caso de daños accidentales o sustitución de la batería.

Si te convence, AppleCare One estará disponible para su inscripción y compra en Estados Unidos a partir del 24 de julio.

Puede ser una buena opción si tienes un dispositivo antiguo que olvidaste inscribir en AppleCare, ya que amplía la cobertura de 60 días a cuatro años, y la adición de la cobertura por robo y pérdida para el Apple Watch y el iPad reduce ciertamente la ansiedad. Esta última también estará disponible con AppleCare+, ya sea como un nuevo plan o como una actualización de tu plan actual.