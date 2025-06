15 cosas que aprendimos en la keynote de la WWDC 2025 de Apple

¡La espera terminó! La keynote de WWDC de Apple pasó y nos regaló grandes sorpresas.

¿Por ejemplo? Bueno, la revelación principal fue un nuevo tema de diseño inspirado en Liquid Glass que representa el mayor cambio visual que Apple ha hecho a su software en una década.

Pero ese no fue ni mucho menos el único anuncio del Apple Park. Desde iOS hasta visionOS, pasando por watchOS y tvOS, todas las plataformas de Apple han recibido actualizaciones y nuevas funciones. Algunas fueron grandes, otras pequeñas, pero si usas un dispositivo Apple, todas merecen la pena.

Puedes consultar nuestro blog en directo de la WWDC 2025 para enterarte de todas las novedades, pero si quieres un resumen rápido de lo más destacado, sigue leyendo.

1. Liquid Glass es la mayor renovación del diseño de Apple en años

Con diferencia, la mayor revelación de la WWDC 2025 fue el debut del nuevo diseño de software de Apple, basado en un nuevo material digital llamado «Liquid Glass».

El diseño, aún sin título, se centra en la translucidez y la fluidez y trae consigo elementos más redondeados, nuevos estilos de aplicaciones y un nuevo tema claro. Además, el estilo visual se unificará en todas las plataformas de software de Apple, desde iOS, iPadOS y watchOS hasta macOS y tvOS.

Se trata de una actualización muy necesaria del lenguaje de diseño de Apple y, sin duda, la más importante que la compañía ha realizado en sus plataformas de software desde la llegada de iOS 7 en 2013. Estamos impacientes por instalarla.

2. Las plataformas de software de Apple por fin tienen nombres coherentes

Puedes archivar este cambio bajo el epígrafe «cambios que no importan, pero que nos encantan»: Apple ha acabado por fin con la anarquía de nombres que reinaba en sus plataformas de software, renombrándolas todas de forma coherente.

Así que despídete de iOS 19, iPadOS 19, tvOS 19, watchOS 12 y macOS 16, porque ninguno de ellos existirá jamás. En su lugar, te presentamos iOS 26, iPadOS 26, tvOS 26, watchOS 26 y macOS 26 Tahoe.

Apple, no ha sido tan difícil, ¿verdad?

3. Aparte del diseño, iOS 26 parece una actualización menor

Aunque la llegada del lenguaje de diseño Liquid Glass y el nuevo nombre pueden ser los cambios principales de iOS 26, la próxima versión del sistema operativo móvil de Apple también traerá consigo una serie de pequeños ajustes.

Desde Live Translation en las aplicaciones Teléfono y Mensajes hasta mejoras funcionales en las aplicaciones Cámara y Monedero. También hay una nueva aplicación dedicada a los juegos, que une los juegos de terceros con los de Apple Arcade y ofrece funciones que te permiten competir con tus amigos.

La Inteligencia de Apple también se ha integrado mejor en iOS: la aplicación Mapas de iOS 26 recuerda de forma inteligente las rutas que los usuarios suelen seguir y ofrece información sobre retrasos cuando resulta útil.

La Inteligencia Visual también ha salido del control de la cámara y ahora se puede utilizar, de forma similar a Google Lens, para escanear capturas de pantalla y extraer información de ellas.

En resumen, iOS 26 parece más elegante y se comporta de forma más inteligente, y probablemente se lanzará en todo su esplendor en el iPhone 17. Pero si eres valiente y quieres probar una versión beta del software ahora mismo, consulta nuestra guía sobre cómo descargar la beta para desarrolladores de iOS 26.

4. Pero se acabó el juego para algunos iPhones más antiguos

Con iOS 26 llega un diseño totalmente nuevo y un conjunto de funciones, pero también significa relegar los iPhone más antiguos al huerto de huesos de los smartphones. Eso es porque iOS 26 sólo estará disponible en los modelos iPhone 11 o más nuevos.

Los iPhones más antiguos estarán limitados a iOS 18, que no es exactamente terrible; es una versión muy capaz del sistema operativo móvil de Apple. Sin embargo, significa que los iPhone X han entrado en su fase final de vida.

Así que, si tienes un iPhone antiguo y estabas pensando en comprarle una batería de repuesto, asegúrate de que puedes ejecutar iOS 26 o podrías estar prolongando la vida de un dispositivo que no recibirá soporte de Apple durante mucho más tiempo.

Conoce más: iOS 26 compatibilidad

5. iPadOS por fin recibe amor de verdad

Tras años de espera, por fin tenemos una actualización de iPadOS que no solo merece la pena, sino que es monumental.

iPadOS 26 es, como dijo Craig Federighi, el «mayor lanzamiento de iPadOS de la historia». Con una verdadera multitarea en ventanas, una mejor aplicación Archivos y la llegada de Vista Previa a todos los modelos actuales de iPad, además de la mejora de Apple Intelligence para los iPad compatibles, la plataforma de tabletas de Apple vuelve a ser una fuerza a tener en cuenta en términos de hardware y software.

Conoce más: Todo sobre iPadOS 26

6. macOS 26 es… Tahoe

Como era de esperar, también pudimos echar un vistazo a la próxima versión de macOS, el sistema operativo para Mac y MacBooks.

Ahora rebautizado como macOS 26 Tahoe, su novedad más interesante es sin duda la ampliación de la excelente función Continuidad de Apple, que permite controlar el iPhone a través del Mac.

Con macOS 26 Tahoe, podrás utilizar la app Teléfono en tu Mac para hacer y recibir llamadas, así como acceder a números anteriores, contactos favoritos y mucho más.

Esto significará que no tendrás que sacar tu iPhone del bolsillo mientras trabajas en tu Mac, y acerca cada vez más la visión de Apple de un ecosistema unificado de productos.

Con grandes cambios también en la herramienta Spotlight, las capacidades de Live Translation y la mejora de las capacidades de juego del Mac, Tahoe parece una actualización por la que merece la pena esperar.

7. Apple Intelligence tiene algunas mejoras útiles

Puede que Apple Intelligence no haya acaparado todos los titulares en la WWDC 2025, pero aun así Apple ha anunciado algunas útiles actualizaciones de IA que llegarán al iPhone, iPad, Mac y Apple Watch.

Por ejemplo, Live Translation espera eliminar para siempre las barreras lingüísticas, permitiéndote comunicarte fácilmente a través de FaceTime, llamadas telefónicas y mensajes en diferentes idiomas.

Apple también ha anunciado la funcionalidad de compartir pantalla para Visual Intelligence, de modo que puedas hacer preguntas relacionadas con el contenido de tu pantalla, de forma similar a Google Lens. Es una buena mejora de una de las mejores funciones de Inteligencia de Apple disponibles actualmente.

Por primera vez en la historia, el smartwatch más popular del mundo acaba de recibir la funcionalidad de IA en forma de Workout Buddy, que aportará motivación a tu ejercicio gracias a la IA mediante el análisis de los datos de tu entrenamiento.

Shortcuts también recibe funciones de Inteligencia de Apple, lo que debería transformar por completo la experiencia de una de las aplicaciones más queridas de Apple.

Por último, hay muchas otras pequeñas actualizaciones en iOS, iPadOS y macOS, como los fondos generativos de IA en los mensajes, la integración con los recordatorios y la posibilidad de que desarrolladores externos accedan a los modelos de Inteligencia de Apple.

En definitiva, puede que la WWDC no sea el evento en el que finalmente veamos hecho realidad el sueño de la IA de Apple, pero la compañía ha hecho un trabajo decente mejorando y añadiendo a la primera oleada de Inteligencia de Apple que se lanzó el año pasado.

8. Pero Siri no aparecía por ninguna parte

Pobre Siri. El asistente inteligente de Apple apenas fue mencionado en la WWDC, más allá de un reconocimiento de que su actualización de IA no está aquí y que «esperamos compartir más sobre ello el año que viene».

¿El año que viene? ¿En serio? ¿Cuánto tiempo puede llevar poner al día una parte del software con el resto de los desarrollos de IA de Apple? Más de lo que Apple pensaba inicialmente, sin duda.

Aun así, si nosotros estamos decepcionados por ese (no) desarrollo, es de suponer que Apple está aún más disgustada, dada la velocidad a la que se mueve la competencia en Google, OpenAI, Samsung y Microsoft.

9. watchOS 26 recibe una actualización de la IA, sin embargo...

Por fin, Apple Intelligence llega a tu muñeca, a lo grande y a lo pequeño.

Workout Buddy es la nueva función de IA más llamativa, pero la función realmente inteligente es Hints, que utiliza información contextual para recomendar acciones en función de tu ubicación y actividades.

La traducción en directo de los mensajes, un nuevo gesto de deslizamiento de la muñeca, una pila inteligente más inteligente y la aplicación watchOS Notes completan los principales cambios del recién bautizado watchOS 26.

Conoce más: watchOS 26

10. Apple CarPlay se ha pulido

Puede que Apple CarPlay Ultra siga siendo solo para los propietarios de Aston Martin, pero el viejo CarPlay estándar acaba de recibir algunas mejoras gracias a iOS 26.

Naturalmente, está el nuevo lenguaje de diseño «Liquid Glass» que mejora los antiguos iconos 2D, además de una práctica barra de navegación a la izquierda o a la derecha de la pantalla para acceder rápidamente a tus aplicaciones favoritas.

Quizá la mejora más útil sea una nueva y pequeña superposición emergente para las llamadas telefónicas que se interpondrá en la navegación. También hay widgets (también vistos en CarPlay Ultra) que te permitirán hacer malabarismos con la información de varias aplicaciones, mientras que Call Screening te ayudará a decidir si coger o no una llamada.

En definitiva, el renovado CarPlay debería facilitarte la tarea de mantener la vista en la carretera, lo que siempre es una ventaja para nosotros.

Conoce más: Apple CarPlay actualizaciones

11. La renovación de Liquid Glass de tvOS va más allá del estilo

Como era de esperar, las actualizaciones de tvOS 26 de Apple para sus Apple TV Box están encabezadas por la incorporación de un diseño Liquid Glass que refleja las mejoras visuales transparentes que están llegando a sus otros dispositivos.

En este caso, sin embargo, se trata de algo importante, ya que los controles transparentes en pantalla permiten seguir viendo un programa sin que se obstruya la imagen.

Otras actualizaciones son de menor importancia, como la posibilidad de que el iPhone sirva de micrófono para la función Sing Karaoke de Apple Music en el Apple TV, la posibilidad de cambiar entre perfiles de pantalla personalizados al despertar y una experiencia FaceTime más personalizada.

Conoce más: 5 nuevas características de Apple TV 4K

12. las actualizaciones de visionOS nos recuerdan que Vision Pro existe

Apple no se ha olvidado aún de sus auriculares de realidad mixta con esta nueva serie de actualizaciones de software para su plataforma visionOS.

Para empezar, los usuarios de Apple Vision Pro pueden esperar un montón de actualizaciones espaciales con visionOS 26: las aplicaciones, las páginas web y los contenidos serán más envolventes gracias a la mejora de los objetos 3D y la compatibilidad con imágenes 3D.

Los personajes también recibirán una revisión visual, con rasgos mejor definidos y un aura menos fantasmagórica, y los jugadores pronto podrán utilizar sus mandos PSVR 2 con los auriculares de Apple. Ah, y pronto podrás decorar tu casa con widgets virtuales.

Puede que haga falta más que eso para convencer a la gente de que se haga con una Vision Pro, pero los actuales propietarios agradecerán estas mejoras.

Conoce más: Apple anunció Vision Pro

13. Apple Music tiene nuevas funciones

Apple Music recibió un número sorprendentemente elevado de actualizaciones en la WWDC 2025, con la llegada de Lyrics Translation, Lyrics Pronunciation, AutoMix (para crear listas de reproducción y sets perfectos), además de Music Pins para colocar tus artistas y álbumes más queridos en la parte superior de tu pantalla de inicio de Music.

Pero posiblemente la actualización más importante es que el lenguaje de diseño Liquid Glass de Apple -que aparecerá en Apple Music como en el resto del software de Apple- elevará el nivel de lo que ves en tu dispositivo mientras se reproduce una canción.

Esto se debe a que proporcionará una profundidad más similar a la del cristal, y los elementos de las ilustraciones de una canción se moverán con una calidad más tridimensional, entrando y saliendo de foco, por así decirlo.

Además, con tvOS 26, las sesiones de karaoke pueden alcanzar nuevos niveles de diversión a través del servicio gratuito de Apple Music, Apple Music Sing. ¿Cómo? Los usuarios podrán transformar su iPhone en un micrófono de mano para el Apple TV y amplificar su voz mientras cantan su mejor versión de TayTay's Eyes Open.

Combinado con Lyrics Translation (para una letra perfecta aunque no domines el idioma de la canción), suena como música para nuestros oídos...

Conoce más: Apple Music

14. Los AirPods no se olvidaron del todo

(Image credit: Future)

Los modelos AirPods Pro 2 y AirPods 4 recibirán dos mejoras clave cuando llegue iOS 26: grabaciones de micrófono con calidad de estudio y control de la cámara.

La calidad de grabación de voz mejorada promete «Aislamiento de voz» para distinguir mejor tu voz del entorno, mediante un procesamiento de audio avanzado, y promete funcionar en llamadas, vídeos y grabaciones.

El control de la cámara, por su parte, permite mantener pulsada la varilla de los AirPods para hacer una foto o iniciar una grabación, y hacer lo mismo para detenerla.

No se trata de la adición de audio de alta resolución ni de otras cosas que esperábamos de los AirPods, y solo llegarán a los AirPods Pro 2, AirPods 4 con ANC y AirPods 4 (no a los AirPods Max ni a otros AirPods más antiguos), pero está bien tenerlas.

Conoce más: AirPods Pro 2 y AirPods 4

15. Craig Federighi no tiene miedo de mandarse arriba

(Image credit: Apple)

La WWDC suele empezar con una minipelícula que se describe mejor como "vagamente cómica", pero la de este año ha sido posiblemente una de las menos deprimentes.

La película presentaba a Craig Federighi, vicepresidente senior de Ingeniería de Software de Apple, dando vueltas en una pista de carreras como promoción de la película F1: The Movie, protagonizada por Brad Pitt, que llegará a los cines a finales de este mes.

La F1 parece muy emocionante por sí misma, pero la verdadera estrella de la promoción de la WWDC fue Federighi, o más bien su pelo.

Sí, el hombre que se hace llamar Hair Force One se aseguró de que su cuidada melena fuera la protagonista, quitándose el casco para mostrar, bueno, una escena que no me imagino que Steve Jobs hubiera aprobado jamás.

Pero, sinceramente, fue muy divertido y un buen recordatorio de que Apple siempre se beneficia de tomarse a sí misma un poco menos en serio.