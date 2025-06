Compatibilidad con iOS 26: ¿tu iPhone es compatible? Aquí tienes la lista completa de dispositivos compatibles

Después de días. semanas e incluso meses de rumores alrededor de iOS, finalmente es oficial y su nombre será iOS 26.

Esta actualización incluye una apariencia totalmente nueva y una gran cantidad de funciones y mejoras, por lo que parece que será la mayor actualización de iOS en bastante tiempo. Aún no está terminada, pero ya sabemos con qué teléfonos será compatible cuando se lance a finales de este año.

A continuación, entonces, encontrarás una lista de los dispositivos que son compatibles con iOS 26 y, de manera importante, aquellos que han tenido su actualización final con iOS 18.

¿Qué teléfonos son compatibles con iOS 26?

El iPhone 16 es uno de los muchos teléfonos compatibles con iOS 26 (Image credit: Apple)

iOS 26 estará disponible para los siguientes iPhone:

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16e, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2020) y iPhone SE (2022).

Si tienes alguno de ellos, podrás actualizar al software terminado cuando se lance (probablemente en septiembre), y antes podrás instalar las betas de iOS 26 si quieres probarlo antes.

Y, por supuesto, la futura serie iPhone 17 también será compatible con iOS 26, y es casi seguro que estos teléfonos vendrán con el nuevo software.

¿Qué teléfonos no son compatibles con iOS 26?

El iPhone XS no es compatible con iOS 26

Aunque un gran número de iPhones son compatibles con iOS 26, Apple ha retirado la compatibilidad con el iPhone XS, el iPhone XS Max y el iPhone XR, por lo que aunque estos teléfonos son compatibles con el software del año pasado (iOS 18) no podrán instalar iOS 26.

Es probable entonces que la serie iPhone 11 y quizás el iPhone SE (2020) reciban su última gran actualización con iOS 26, ya que son los modelos más antiguos en recibirla, pero no lo sabremos con certeza hasta el próximo año.