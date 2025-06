15 ting vi fikk vite under Apple WWDC 2025-hovedinnlegget

Apples WWDC-hovedinnlegg er over for nok et år, men den ga oss mye å plukke av.

Som for eksempel? Hovedavsløringen var et nytt designtema inspirert av Liquid Glass som representerer den største visuelle endringen Apple har gjort i programvaren sin på et tiår.

Det var langt fra den eneste kunngjøringen fra Apple Park. Fra iOS til VisionOS til watchOS til tvOS, alle Apples forskjellige plattformer fikk oppgraderinger og nye funksjoner. Noen var store, noen var små, men hvis du bruker en Apple-enhet, vil de alle være verdt å vite om.

Du kan sjekke ut hele WWDC 2025-livebloggen vår for å få med deg alle nyhetene, men for en rask oversikt over høydepunktene, les videre her.

1. Liquid Glass er den største designfornyelsen fra Apple på mange år

Den desidert største avsløringen på WWDC 2025 var debuten til Apples nye programvaredesign, basert på et nytt digitalt materiale kalt «Liquid Glass».

Det navnløse designet fokuserer på gjennomskinnelighet og flyt, og bringer med seg mer avrundede elementer, nye appstiler og et nytt, tydelig tema. I tillegg vil den visuelle stilen være enhetlig på tvers av alle Apples programvareplattformer, med alt fra iOS, iPadOS og watchOS til macOS og tvOS som får en oppfriskning.

Det er en sårt tiltrengt oppdatering av Apples designspråk, og uten tvil den største selskapet har gjort på programvareplattformene sine siden iOS 7 kom i 2013. Vi gleder oss til å få det installert.

2. Apples programvareplattformer har endelig fått konsistente navn

Du kan legge denne inn under «endringer som egentlig ikke betyr noe, men som vi uansett elsker»: Apple har endelig kvittet seg med navne-anarkiet som hersket på tvers av programvareplattformene deres, og omdøpt dem alle på en konsekvent måte.

Så, si farvel til iOS 19, iPadOS 19, tvOS 19, watchOS 12 og macOS 16 – for ingen av dem vil noen gang eksistere. Møt i stedet iOS 26, iPadOS 26, tvOS 26, watchOS 26 og macOS 26 Tahoe.

Se der, Apple – det var ikke så vanskelig, var det vel?

Selv om ankomsten til designspråket Liquid Glass og det nye navnet kan være de viktigste endringene som kommer til iOS 26, vil den neste versjonen av Apples mobil-OS også bringe med seg en rekke andre små justeringer.

Disse spenner fra Live Translation i Telefon- og Meldings-appene til funksjonalitetsoppgraderinger i Kamera- og Lommebok-appene. Det er også en ny dedikert Spill-app, som forener tredjepartsspill med Apple Arcade-spill og gir deg funksjoner som lar deg konkurrere med venner.

Apple Intelligence har også blitt bedre integrert i iOS, med iOS 26s Kart-app som smart husker rutene brukerne vanligvis tar og viser forsinkelsesinformasjon der det er nyttig.

Visual Intelligence har også blitt løslatt fra Kamerakontroll-bryteren og kan nå brukes, på lignende måte som Google Lens, til å skanne skjermbilder og trekke ut informasjon fra dem.

Kort sagt ser iOS 26 slankere ut og oppfører seg smartere, og den vil sannsynligvis lanseres i all sin prakt på iPhone 17. Men hvis du er modig og vil prøve en betaversjon av programvaren akkurat nå, sjekk ut guiden vår om hvordan du laster ned iOS 26-utviklerbetaen.

4. Men det er game over for noen eldre iPhones

Med iOS 26 kommer et helt nytt design og en rekke funksjoner, men det betyr også at eldre iPhoner må ut på gravhaugen. Det er fordi iOS 26 bare vil være tilgjengelig på iPhone 11-modeller eller nyere.

Eldre iPhone-modeller vil i stedet være begrenset til iOS 18, som ikke akkurat er forferdelig; det er en svært kapabel versjon av Apples mobile operativsystem. Det betyr imidlertid at modeller som iPhone X i slutten sin levetid.

Så hvis du eier en eldre iPhone og vurderte å kjøpe et nytt batteri til den, sørg for at du kan kjøre iOS 26, ellers kan du forlenge levetiden til en enhet som ikke vil bli støttet av Apple på mye lenger.

5. iPadOS fikk endelig litt ekte kjærlighet

Etter årevis med venting har vi endelig en iPadOS-oppdatering som ikke bare føles verdt det, men dessuten monumental.

iPadOS 26 er, som Craig Federighi sa, den «største iPadOS-utgivelsen noensinne». Med ekte multitasking i vinduer, en bedre Filer-app og forhåndsvisning som kommer til alle nåværende iPad-modeller, pluss forbedret Apple Intelligence for kompatible iPad-er, er Apples nettbrettplattform nok en gang en kraft å regne med når det gjelder maskinvare og programvare.

6. macOS 26 er … Tahoe

Som ventet fikk vi også et glimt av den kommende versjonen av macOS, operativsystemet for Mac-er og MacBook-er.

Nå er det omdøpt til macOS 26 Tahoe, og det mest spennende tilskuddet er uten tvil utvidelsen av Apples utmerkede kontinuitetsfunksjon, som lar deg sømløst kontrollere iPhone-en din via Mac-en.

Med macOS 26 Tahoe vil du kunne bruke Telefon-appen på Mac-en til å ringe og motta samtaler, samt få tilgang til tidligere numre, favorittkontakter og mye mer.

Det betyr at du ikke trenger å ta iPhone-en ut av lommen mens du jobber på Mac-en, og det bringer Apples visjon om et enhetlig økosystem av produkter stadig nærmere.

Med store endringer som også kommer til Spotlight-verktøyet, Live Translation-funksjoner og bedre Mac-spillfunksjoner, ser Tahoe ut som en oppdatering verdt å vente på.

7. Apple Intelligence får nyttige oppgraderinger

Apple Intelligence fikk kanskje ikke alle overskriftene på WWDC 2025, men Apple annonserte likevel noen nyttige AI-oppgraderinger som kommer til iPhone, iPad, Mac og Apple Watch.

For eksempel håper Live Translation å fjerne språkbarrierer for godt, slik at du enkelt kan kommunisere via FaceTime, telefonsamtaler og meldinger på forskjellige språk.

Apple annonserte også skjermdelingsfunksjonalitet for Visual Intelligence, slik at du kan stille spørsmål relatert til innhold på skjermen, på samme måte som Google Lens. Det er en fin forbedring av en av de beste Apple Intelligence-funksjonene som er tilgjengelige for øyeblikket.

For første gang noensinne har verdens mest populære smartklokke nettopp fått AI-funksjonalitet i form av Workout Buddy, som vil gi AI-drevet motivasjon til treningen din ved å analysere treningsdataene dine.

Snarveier får også Apple Intelligence-funksjoner, som skal fullstendig forvandle opplevelsen av en av Apples mest elskede apper.

Til slutt er det mange andre små oppdateringer på tvers av iOS, iPadOS og macOS, inkludert generative AI-bakgrunner i meldinger, integrasjon med påminnelser og muligheten til å la tredjepartsutviklere få tilgang til Apple Intelligence-modeller.

Alt i alt vil kanskje ikke WWDC huskes som begivenheten der vi endelig ser Apples AI-drøm bli realisert, men selskapet har gjort en anstendig jobb med å forbedre og legge til den første bølgen av Apple Intelligence som ble lansert i fjor.

8. Med Siri glimret med sitt fravær

Stakkars gamle Siri. Apples smart(ish)-assistent ble knapt nevnt på WWDC, utover en bekreftelse på at AI-oppgraderingen ikke er her, og at «vi ser frem til å dele mer om den i det kommende året».

I det kommende året?! Seriøst?! Hvor lang tid kan det ta å bringe en programvarebit opp på nivå med resten av Apples AI-utvikling? Lenger enn Apple først trodde, tydeligvis.

Likevel, hvis vi er skuffet over den (ikke-)utviklingen, er Apple antagelig enda mer opprørt, gitt hastigheten som konkurrentene hos Google, OpenAI, Samsung og Microsoft beveger seg med.

9. watchOS 26 får imidlertid en AI-oppgradering

Endelig kommer Apple Intelligence på håndleddet ditt, i både små og store former.

Workout Buddy er den store nye, prangende AI-funksjonen, men det er også Hints, som bruker kontekstinformasjon til å anbefale handlinger avhengig av plassering og aktiviteter, som er den virkelig smarte funksjonen.

Live-oversettelse for meldinger, en ny håndleddsbevegelse, smartere Smart Stack og watchOS Notes-appen avrunder de store endringene for det nylig navngitte watchOS 26.

10. Apple CarPlay fikk litt velfortjent polering

Apple CarPlay Ultra er kanskje fortsatt bare for Aston Martin-eiere, men den gode gamle standarden CarPlay fikk nettopp noen kjærkomne oppgraderinger takket være iOS 26.

Naturligvis er det det nye designspråket «Liquid Glass» som vil friske opp de gamle 2D-ikonene, pluss en praktisk navigasjonslinje til venstre eller høyre på skjermen for raskt å hoppe inn i favorittappene dine.

Den kanskje mest nyttige oppgraderingen er et nytt, lite popup-overlegg for telefonsamtaler som vil komme seg ut av veien for navigasjonen din. Det finnes også widgeter (også sett på CarPlay Ultra) som lar deg sjonglere informasjon fra flere apper, mens samtalescreening vil hjelpe deg med å bestemme om du vil ta en samtale eller ikke.

Alt i alt bør den oppdaterte CarPlay gjøre det mye enklere å holde øynene på veien, noe som alltid er en seier for oss.

Apples tvOS 26-oppdateringer for Apple TV er, ikke overraskende, ledet av tillegget av et Liquid Glass-design som speiler de transparente visuelle forbedringene som kommer til de andre enhetene.

I dette tilfellet er det imidlertid en stor sak – fordi transparente kontroller på skjermen betyr at du kan fortsette å se på et program uten at bildet er blokkert.

Andre oppdateringer er mindre, der iPhone nå kan fungere som mikrofon for Apple Music Sing Karaoke-funksjonen på Apple TV, en mulighet til å bytte mellom tilpassede skjermprofiler ved oppvåkning og en mer personlig FaceTime-opplevelse.

Apple har ikke glemt sitt mixed reality-headset ennå, med denne nye pakken med programvareoppdateringer for visionOS-plattformen.

For det første kan Apple Vision Pro-brukere se frem til en mengde romlige oppdateringer med visionOS 26: apper, nettsider og innhold er klare til å bli mer oppslukende takket være forbedret støtte for 3D-objekter og 3D-bilder.

Personaer vil også få en visuell overhaling, med bedre definerte funksjoner og en generelt mindre spøkelsesaktig aura, pluss at spillere snart vil kunne bruke PSVR 2-kontrollerne sine med Apples headset. Å ja, og du vil snart kunne dekorere hjemmet ditt med virtuelle widgeter.

Det kan kreve mer enn det å overtale folk til å bruke penger på en Vision Pro, men for eksisterende eiere vil disse oppgraderingene være velkomne.

13. Apple Music fikk noen fiffige nye funksjoner

Apple Music fikk et overraskende stort antall oppdateringer på WWDC 2025, med tekstoversettelse, tekstuttale, AutoMix (for å lage perfekte spillelister og sett), pluss musikk-Pins for å plassere dine mest elskede artister og album rett øverst på musikk-startskjermen.

Men den viktigste oppdateringen er muligens at Apples Liquid Glass-designspråk – som vil vises på Apple Music som med all annen Apple-programvare – vil heve nivået på det du ser på enheten din mens en sang spilles.

Det er fordi det vil gi mer glasslignende dybde – og elementer i et spors tilhørende grafikk vil bevege seg med en mer tredimensjonal kvalitet, inn og ut av fokus, så å si.

I tillegg, med tvOS 26, kan karaoke-økter nå nye nivåer av underholdning via Apple Musics gratis tilbehør Apple Music Sing. Hvordan? Brukere vil kunne forvandle iPhonen sin til en håndholdt mikrofon for Apple TV og få stemmen sin forsterket mens de synger av ull hals til TayTay's Eyes Open.

Kombinert med tekstoversettelse (for perfekte tekster selv om du ikke behersker språket til en sang flytende), høres det ut som musikk i våre ører ...

14. AirPods var ikke helt glemt likevel

AirPods Pro 2- og AirPods 4-modellene får to viktige oppgraderinger når iOS 26 kommer: mikrofonopptak i studiokvalitet og kamerakontroll.

De er kanskje små, men begge virker nyttige. Den oppgraderte stemmeopptakskvaliteten lover «Stemmeisolering» for å bedre skille stemmen din fra omgivelsene dine ved hjelp av avansert lydbehandling, og lover å fungere i samtaler, video og opptak.

Kamerakontroll betyr derimot at du kan trykke og holde inne AirPods-stilken for å ta et bilde eller starte et opptak, og gjøre det samme igjen for å stoppe det.

Dette er ikke tilskudd som høyoppløselig lyd eller andre ting vi håpet på fra AirPods, og de kommer bare til AirPods Pro 2, AirPods 4 med ANC og AirPods 4 (ikke AirPods Max eller eldre AirPods), men de er fine å ha.

15. Craig Federighi er ikke redd for å utlevere seg

WWDC starter vanligvis med en minifilm som best kan beskrives som «vagt komisk», men årets var uten tvil en av de minst pinlige.

Filmen viste Craig Federighi, Apples senior visepresident for programvareutvikling, som suste rundt på en racerbane som promo for filmen F1: The Movie med Brad Pitt i hovedrollen, som kommer på kino senere denne måneden. F1 ser ganske spennende ut i seg selv, men den virkelige stjernen i WWDC-promoen var Federighi – eller rettere sagt håret hans.

Ja, mannen som kaller seg Hair Force One sørget for at hans nøye friserte lokker fikk hovedrollen her, og tok av seg hjelmen for å avsløre, vel, en scene som vi ikke kan forestille oss at Steve Jobs noen gang ville ha godkjent.

Men ærlig talt, det var ganske morsomt, og en fin påminnelse om at Apple alltid tjener på å ta seg selv litt mindre seriøst.