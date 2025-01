Hvis iPhone SE 4 får denne funksjonen, vil det være vanskelig å anbefale iPhone 16 lenger

Bloombergs Mark Gurman har meldt at iPhone SE 4 kan komme med støtte for Apple Intelligence

Gitt maskinvarekravene til Apples AI-verktøy, kan vi få en iPhone SE som føles som en flaggskipmodell

Lageret begynner å tømmes for nåværende generasjons iPhone SE, noe som tyder på at en oppdatering er på vei

Apple kan snart gjøre Apple Intelligence mye mer tilgjengelig ved å utstyre den mye omtalte iPhone SE 4 med alle selskapets AI-funksjoner.

Ifølge en rapport fra Bloombergs Mark Gurman, vil fjerde generasjons iPhone SE sannsynligvis støtte Apples AI-verktøy og dermed ha minst 8 GB RAM og et A17 Pro- eller A18-brikke (alle nåværende enheter med Apple Intelligence har disse spesifikasjonene eller bedre).

Gurman er en ledende insider når det kommer til Apple-informasjon og har vist seg pålitelig flere ganger tidligere, noe som gir vekt til dette seneste ryktet.

Hvis den oppdaterte iPhone SE lanseres med 8 GB RAM og en A18-brikke, vil den matche iPhone 16 når det gjelder intern ytelse. Det kan være forskjeller i batterikapasitet og muligens kjøling, men ellers kan den interne maskinvaren bli overraskende lik.

Med Apple Intelligence aktivert, kan programvareopplevelsen mellom de to telefonene også bli nesten identisk. Den nye iPhone SE forventes ikke å ha Dynamic Island, men ellers vil iOS føles veldig likt på begge enhetene.

Den nåværende iPhone SE 3 kan kjøpes for rundt 5 500 kroner. Det har gått rykter om en mulig prisøkning for iPhone SE 4, men vi forventer likevel at den havner under 7 000 kroner i pris, noe som ville vært betydelig billigere enn iPhone 16, som kostet fra 11 990 kroner ved lansering.

For noen vil denne store prisforskjellen være vanskelig å ignorere. iPhone SE 4 ventes å lanseres med ett enkelt kamera på baksiden, og det er usannsynlig at kamerakontrollknappen vil dukke opp her. Men for mange brukere kan det være verdt å spare noen tusen og dermed gå glipp av disse funksjonene.

Hvis iPhone SE 4 virkelig kommer så nær iPhone 16 som ryktene tilsier, vil det være vanskelig å anbefale sistnevnte modell – spesielt med tanke på at Apples nyeste flaggskip fortsatt har en utdatert 60Hz-skjerm og et knapt brukbart ultravidvinkelkamera.

Android Authority bemerker at iPhone SE 3-lagrene blir tømt uten tegn til etterfylling, så det kan ikke være lenge før vi ser den omtalte fjerdegenerasjonsmodellen erstatte den. Hvis du ikke kan vente til da, kan du alltid sjekke ut vår liste over de beste iPhone-modellene.