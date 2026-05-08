Apple vil la deg erstatte sin AI med ChatGPT, Gemini og Claude – det kan forandre iPhone for alltid

Apple Intelligence kan la brukere velge hvilke AI-modeller som driver funksjoner

iPhone kan åpnes for tredjepartsmodeller fra selskaper som Google og Anthropic

OpenAI ser ut til å miste sin eksklusive rolle i Apple Intelligence

Apple ser ut til å gi brukerne muligheten til å velge hvilke AI-modeller som skal drive funksjonene i Apple Intelligence, i stedet for å låse alt til én standardløsning, ifølge en rapport fra Bloomberg.

Å la brukerne velge mellom flere tredjepartsmodeller ville representere en ganske stor endring sammenlignet med Apples vanlige strategi, der selskapet tradisjonelt har hatt svært strengt kontrollerte brukeropplevelser. Det minner mye mer om hvordan Android og andre operativsystemer fungerer enn Apples vanligvis svært lukkede økosystem.

Alternativene vil angivelig hete «Extensions» og forventes å lanseres for iOS 27, iPadOS 27 og macOS 27 senere i høst. Extensions vil tilby forskjellige AI-modeller for funksjoner som skrivehjelp, bildegenerering og til og med stemmebaserte samtaler.

Latest Videos From

I stedet for at én enkelt assistent svarer på alle spørsmål, kan systemet derfor videresende forespørsler til forskjellige AI-leverandører avhengig av brukerens preferanser. Det hele sies å være en del av Apples større AI-initiativ, som også sies å inkludere nye funksjoner i Bilder-appen og en omfattende redesign av Siri.

Plattform før produkt

Apple har angivelig allerede testet integrasjoner med systemer fra både Google og Anthropic. Disse integrasjonene vil fungere sammen med Apples egne AI-modeller, som fortsatt forventes å drive flere av funksjonene direkte på enheten.

Planen er også en ganske klar erkjennelse av at ingen enkelt selskaper for øyeblikket leder AI-utviklingen på alle områder. Ved å åpne økosystemet sitt for eksterne modeller, kan Apple tilby mer avanserte AI-funksjoner uten å måtte utvikle alt selv, ettersom selskapet har slitt med å ta igjen sammenlignet med flere av sine partnere og konkurrenter.

Det lar også Apple holde tritt med den raske utviklingen innen AI, samtidig som de beholder kontrollen over hvordan verktøyene presenteres for brukerne. For selskaper som Google og Anthropic betyr en Apple-integrasjon også et enormt potensielt publikum som er vanskelig å matche andre steder. Selv begrensede integrasjoner kan gi alternative AI-modeller stor innvirkning og samtidig øke konkurransen i markedet.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Muligheten til å velge mellom forskjellige AI-modeller vil sannsynligvis appellere til brukere som ønsker større fleksibilitet i sine AI-verktøy. Samtidig er det også mange som setter pris på Apple nettopp fordi selskapet vanligvis velger og optimaliserer funksjoner for brukeren, slik at de ikke trenger å ta så mange avgjørelser på egenhånd. Dette risikerer å gjøre Apples ellers svært strømlinjeformede brukeropplevelse litt mer kompleks, noe noen brukere sannsynligvis ikke vil sette like stor pris på.

ChatGPT vippes av tronen

Det kanskje mest bemerkelsesverdige med Apples nye strategi er at OpenAI ser ut til å miste sin eksklusive posisjon på Apples plattformer. I dag fungerer ChatGPT som den viktigste eksterne AI-løsningen i Apple Intelligence, men fremover ser det ut til at ChatGPT bare vil være ett alternativ blant flere andre.

Denne eksklusiviteten har vært svært verdifull for OpenAI, men Apples nye strategi betyr at brukere kan velge mellom flere forskjellige AI-modeller selv i stedet for å bli sendt automatisk til ChatGPT.

Samtidig betyr Apples reduserte kontroll også at brukere ikke lenger nødvendigvis kan anta at alt AI-verktøyene produserer har blitt gjennomgått eller godkjent av Apple selv. Selskapet vil sannsynligvis måtte være tydelig på at det ikke er ansvarlig for innhold generert av tredjepartsmodeller, selv om disse AI-tjenestene er integrert direkte i systemet og vises via kompatible apper i Apples App Store.

Mange selskaper har en tendens til å følge Apples designvalg og strategiske beslutninger svært nøye. Dette trekket antyder at kontroll kan bety mindre enn tilgjengelighet i den nåværende AI-æraen. Ved å gjøre enhetene sine til en plattform der flere forskjellige AI-modeller kan sameksistere, ser det ut til at Apple satser på at fleksibilitet vil være viktigere enn eksklusivitet fremover.