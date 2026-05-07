Apple låter dig snart byta ut deras AI mot ChatGPT, Gemini och Claude – och det kan förändra iPhone för alltid

Apple Intelligence kan låta användare välja vilka AI-modeller som driver funktionerna

Apple ser ut att ge användare möjlighet att själva välja vilka AI-modeller som ska driva funktionerna i Apple Intelligence istället för att låsa allt till en enda standardlösning, enligt en rapport från Bloomberg.

Att låta användare välja mellan flera tredjepartsmodeller skulle innebära en ganska stor förändring jämfört med Apples vanliga strategi, där företaget traditionellt haft väldigt hårt kontrollerade användarupplevelser. Det påminner betydligt mer om hur Android och andra operativsystem fungerar än Apples vanligtvis väldigt slutna ekosystem.

Alternativen ska enligt uppgifterna heta “Extensions” och väntas lanseras till iOS 27, iPadOS 27 och macOS 27 senare i höst. Extensions ska erbjuda olika AI-modeller för funktioner som skrivhjälp, bildgenerering och till och med röstbaserade konversationer.

Istället för att en enda assistent svarar på alla frågor kan systemet alltså skicka förfrågningar vidare till olika AI-leverantörer beroende på användarens preferenser. Det hela ska vara en del av Apples större AI-satsning, som även sägs inkludera nya funktioner för Bilder-appen och en omfattande omdesign av Siri.

Plattform före produkt

Apple ska redan ha testat integrationer med system från både Google och Anthropic. Dessa integrationer ska fungera parallellt med Apples egna AI-modeller, som fortfarande väntas driva flera av funktionerna direkt på enheten.

Planen är också ett ganska tydligt erkännande av att inget enskilt företag just nu leder AI-utvecklingen inom alla områden. Genom att öppna upp sitt ekosystem för externa modeller kan Apple erbjuda mer avancerade AI-funktioner utan att behöva utveckla exakt allt själva, eftersom företaget haft svårt att hinna ikapp jämfört med flera av sina partners och konkurrenter.

Det gör också att Apple kan hålla jämna steg med den snabba utvecklingen inom AI samtidigt som företaget fortfarande behåller kontrollen över hur verktygen presenteras för användarna. För företag som Google och Anthropic innebär en Apple-integration samtidigt en enorm potentiell publik som är svår att matcha någon annanstans. Även begränsade integrationer skulle kunna ge alternativa AI-modeller ett stort genomslag och samtidigt öka konkurrensen på marknaden.

Möjligheten att välja mellan olika AI-modeller lär tilltala användare som vill ha större flexibilitet i sina AI-verktyg. Samtidigt finns det också många som uppskattar Apple just för att företaget vanligtvis väljer ut och optimerar funktioner åt användaren, så att man slipper fatta så många egna beslut. Det riskerar alltså att göra Apples annars väldigt strömlinjeformade användarupplevelse något mer komplex, vilket vissa användare sannolikt inte kommer uppskatta lika mycket.

ChatGPT petas från tronen

Det mest anmärkningsvärda med Apples nya strategi är kanske att OpenAI ser ut att förlora sin exklusiva position på Apples plattformar. Idag fungerar ChatGPT som den huvudsakliga externa AI-lösningen i Apple Intelligence, men framöver ser det istället ut som att ChatGPT bara blir ett alternativ bland flera andra.

Den exklusiviteten har varit väldigt värdefull för OpenAI, men Apples nya strategi innebär alltså att användare själva kan välja mellan flera olika AI-modeller istället för att automatiskt skickas till ChatGPT.

Samtidigt innebär Apples minskade kontroll också att användare inte längre nödvändigtvis kan utgå från att allt AI-verktygen producerar är granskat eller godkänt av Apple själva. Företaget kommer sannolikt behöva vara tydliga med att de inte ansvarar för innehåll som genereras av tredjepartsmodeller, även om dessa AI-tjänster integreras direkt i systemet och visas via kompatibla appar i Apples App Store.

Många företag brukar följa Apples designval och strategiska beslut väldigt noggrant. Det här draget antyder att kontroll kanske betyder mindre än tillgänglighet i den nuvarande AI-eran. Genom att göra sina enheter till en plattform där flera olika AI-modeller kan samexistera verkar Apple satsa på att flexibilitet kommer vara viktigare än exklusivitet framöver.