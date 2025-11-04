Apple ryktas ”luta sig mot” Gemini för Siris stora AI-uppgradering – därför är det en bra sak

Apple ska enligt uppgifter ha valt Google Gemini som motorn bakom den uppgraderade AI-versionen av Siri, som väntas lanseras i mars eller april nästa år.

Nyheten kommer från den välkända analytikern Mark Gurman, som säger att ”Apple satsar stort på nya Siri, som kommer att luta sig mot Googles Gemini-modell och introducera funktioner som AI-baserad webbsökning.”

Gurman tillägger att ”Apple betalar Google för att skapa en specialanpassad Gemini-baserad modell som kan köras på företagets privata molnservrar och driva Siri. Apple höll en intern tävling i år mellan Anthropic och Google, men kom fram till att även om Anthropic erbjöd en bättre modell, var Googles lösning mer rimlig ur ett ekonomiskt perspektiv – delvis tack vare deras redan etablerade söksamarbete.”

Det är väldigt spännande nyheter för framtidens Siri på iPhone. Även om Gurman inte tror att något av företagen ”någonsin kommer att diskutera samarbetet offentligt” eller att Siri kommer att översvämmas av Google-tjänster och Gemini-funktioner, betyder det att ”Siri kommer att drivas av en modell som faktiskt kan leverera de AI-funktioner användarna förväntar sig – allt i Apples egna gränssnitt.”

Med ett stort team av skribenter på TechRadar som testar alla de bästa AI-modellerna, kan vi bekräfta att Google Gemini tillhör de mest imponerande chattbottarna på marknaden just nu.

Apples AI-satsning har hittills varit ganska tam, men rapporterna om att företaget från Cupertino tar hjälp av Google för att ge Apple Intelligence ett rejält lyft kan vara det bästa som hänt iPhone på flera år.

Här är fem anledningar till varför vi verkligen hoppas att ryktena stämmer – och att Apple faktiskt integrerar Google Gemini i Siri.

1. Gemini Live är bäst just nu

(Image credit: Future)

AI-röstassistenter finns överallt numera, men vi väntar fortfarande på att Apple ska ge Siri den kraft Apple Intelligence lovat.

OpenAIs ChatGPT:s röstläge är visserligen bra, men det når inte upp till nivån hos Googles Gemini Live – som enligt oss är den mest avancerade AI-röstassistenten som finns på telefoner just nu.

Om Apple verkligen planerar att driva Siri med hjälp av en AI-modell från en annan teknikjätte, är Gemini Live det bästa beviset på att Google är den perfekta partnern för uppdraget.

Apple har redan en färdig Siri-ersättare rakt framför sig – allt som behövs är lite snygg Apple-branding och strikt integritetshantering i linje med Apples vision.

2. Gemini kan redan läsa din e-post och kalender

(Image credit: Getty Images)

En av de bästa sakerna med Gemini just nu är hur smidigt den kan svara på frågor baserat på dina andra Google-tjänster, som Gmail och Google Kalender.

Om Gemini integrerades i Siri skulle iPhone-användare kunna ställa frågor om dessa enormt populära tjänster – ett steg närmare den AI-assistent många drömt om i åratal.

Eftersom AI-modellen redan kan använda Googles tjänster borde det inte vara särskilt svårt för Apple och Google att erbjuda liknande funktioner i Apples egna appar, som Mail, Anteckningar och Kalender.

När Apple presenterade Apple Intelligence förra året visade Siri att den kunde lyssna på användarens instruktioner och utföra dem direkt i iOS. Gemini gör i princip redan detsamma på Android – så varför inte låta den göra det även på iPhone?

3. En smidig övergång

Det finns otaliga AI-alternativ på marknaden, men att skapa lite balans mellan iPhone och Android skulle faktiskt gynna alla telefon-användare.

Tänk på det – Gemini driver redan AI-funktionerna i flaggskepp som Samsung Galaxy S25 och Google Pixel 10. Men tänk om en liknande upplevelse kunde byggas in i varje iPhone, bara med lite extra Apple-finslipning?

Många använder redan Gemini som sin huvudsakliga AI-assistent på iPhone, men att ha den direkt integrerad i Siri skulle göra den betydligt mer naturlig att använda – och för användarna skulle det innebära att bytet mellan Android och iPhone blir mycket enklare ur ett AI-perspektiv.

4. Den är redo

Vi vet inte hur det är för er, men vi är rätt trötta på att vänta på en ny Siri-version som faktiskt kan leverera det vi vill ha från en modern röstassistent.

Gemini fungerar redan – och fungerar bra. Att låta den driva Siri skulle innebära att vi får en smartare röstassistent mycket snabbare, istället för att vänta ytterligare ett år på att Apple ska bygga något från grunden.

Just nu ser vi ingen chans att en fullt AI-driven Siri ska hinna lanseras innan årets slut, vilket är en besvikelse – särskilt med tanke på att många köpte iPhone 16 Pro Max med löftet om ”AI för alla”.

Om Apple valde att använda Gemini skulle vi kunna få den Siri vi väntat på i evigheter – en verkligt intelligent röstassistent – och det vore bara positivt för iPhone-användare som börjar bli otåliga.

5. Ett samarbete sedan tidigare

(Image credit: Shutterstock)

Google och Apple har samarbetat länge – inte minst genom att Google Sök varit standard i Safari.

Även om det fortfarande finns en del skepsis kring AI, känns det mer naturligt att fortsätta använda Google i vardagen än att helt gå över till OpenAIs ChatGPT.

Just nu är ChatGPT integrerat i Siri, men att använda OpenAIs chatbot innebär att data skickas via företagets servrar – en process som är långsam och ibland nästan lika frustrerande som att använda Siri i sitt nuvarande skick.

Med tanke på hur väl Google-tjänster redan fungerar i Apples produkter tror vi att en Siri som drivs av Gemini skulle fungera sömlöst – och i slutändan resultera i en mycket smartare Siri, äntligen förstärkt med riktig AI.