GPT-5 kommer till Apple Intelligence snart – men det löser inte Apples största AI-problem

OpenAIs GPT-5-modell blir snart tillgänglig tillsammans med Apple Intelligence

Det betyder kraftfullare ChatGPT-funktioner på din Apple-enhet

Men detta drag kan försvåra för Apples ryktade egenutvecklade chatbot

OpenAI har precis släppt sin senaste AI-modell GPT-5, som ska tillföra en rad kraftfulla nya funktioner till ChatGPT. Tack vare Apples integration av ChatGPT i Apple Intelligence kan det här ge fördelar för fler än bara ChatGPT-användare – men det innebär också vissa risker för Apple.

När kan vi då se GPT-5 i Apple Intelligence? Enligt 9to5Mac har Apple meddelat att GPT-5 kommer till Apple-enheter i samband med lanseringen av iOS 26, iPadOS 26 och macOS Tahoe. Detta väntas ske i början av september, vilket innebär att det bara är runt en månad kvar innan GPT-5 direkt integreras i Apples produkter.

Du ska enligt uppgift kunna använda GPT-5 på flera sätt på iPhone och Mac – det mest uppenbara är när du använder Siri för mer komplexa frågor som den inte själv kan besvara. GPT-5 kommer också att integreras i Apples Writing Tools och Visual Intelligence, där iPhone-kameran kan hjälpa till att svara på frågor om det du tittar på.

Bland nyheterna i GPT-5 finns olika personligheter (inklusive Cynic, Listener, Nerd och Robot), nya temainställningar och ett förbättrat röstläge. Google-användare kommer dessutom snart att kunna koppla sina Gmail-, Google Kalender- och Google Kontakter-konton direkt till ChatGPT.

GPT-5 finns i flera storlekar – standardmodellen GPT-5, GPT-5 mini och GPT-5 nano – som erbjuder olika nivåer av resonemang och är tillgängliga för alla gratisanvändare. Betalar du 200 dollar i månaden för ChatGPT Pro får du även tillgång till de mer avancerade GPT-5 pro- och GPT-5 thinking-modellerna, som tar längre tid att svara men ger mer insiktsfulla svar.

Väntan fortsätter

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Även om ChatGPT kan användas tillsammans med Apple Intelligence måste du aktivt välja det. De flesta frågor till Apples AI kommer att hanteras av Apple Intelligence, men om det är något som Apples modell inte kan svara på, frågar den om du vill skicka vidare frågan till ChatGPT.

Just nu framstår det inte som särskilt smickrande för Apple Intelligence att behöva förlita sig på ChatGPT för mer djupgående frågor, men det finns tecken på att Apple försöker åtgärda det. Företaget rapporteras utveckla en egen AI-chatbot för att konkurrera med ChatGPT och andra (trots att man tidigare sagt till TechRadar att ”det aldrig var målet och det är fortfarande inte vårt primära mål”).

Tyvärr vet vi inte när den chatbottens lansering kan ske, vilket kan vara anledningen till att Apple rör sig så snabbt med att integrera GPT-5 i Apple Intelligence – det kan vara ett försök att hålla Apples AI relevant medan företaget arbetar på sin egen lösning. Men ju längre väntan blir – och ju fler funktioner OpenAI lägger till i ChatGPT – desto högre kommer förväntningarna att bli på Apples chatbot och desto svårare blir det för Apple Intelligence att i slutändan överträffa sina konkurrenter.