GPT-5 llegará pronto a Apple Intelligence, pero no resolverá el mayor problema de Apple en materia de IA
Nuevas capacidades de IA al alcance de tu mano
- El modelo GPT-5 de OpenAI pronto estará disponible junto con Apple Intelligence.
- Esto significa que tu dispositivo Apple contará con funciones ChatGPT más potentes.
- Sin embargo, esta medida podría complicar las cosas para el rumoreado chatbot de Apple.
Como te hemos compartido los últimos días, OpenAI finalmente presentó su más reciente modelo de inteligencia artificial (IA) GPT-5, y promete traer múltiples funciones a su chatbot ChatGPT. Pero la compañía no sería la única que se beneficiaría.
Gracias a la integración de ChatGPT en Apple Intelligence, esto podría beneficiar a un público mucho más amplio que solo los usuarios de ChatGPT… pero también supone riesgos importantes para Apple.
¿Cuándo podríamos ver GPT-5 en Apple Intelligence? Bueno, el medio 9to5Mac cree tener la respuesta. Según la publicación, Apple les dijo que GPT-5 llegará a los dispositivos Apple con el lanzamiento de iOS 26, iPadOS 26 y macOS Tahoe. Esto ocurrirá a principios de septiembre, lo que significa que falta alrededor de un mes para que GPT-5 se incorpore directamente a los productos de Apple.
Al parecer, podrás acceder a GPT-5 de varias formas en iPhones y Macs. La más obvia será cuando uses Siri para preguntas complejas que no pueda responder por sí misma, pero también mediante las Herramientas de Escritura de Apple y Visual Intelligence, que utiliza la cámara de tu iPhone para ayudarte a responder preguntas sobre lo que estás viendo.
Las nuevas funciones de GPT-5 incluyen personalidades distintas (como Cínico, Oyente, Nerd y Robot), opciones de personalización de temas y un Modo de Voz mejorado. Los usuarios de Google también podrán conectar directamente sus cuentas de Gmail, Google Calendar y Google Contacts a ChatGPT.
GPT-5 llega en varias versiones: el modelo estándar GPT-5, GPT-5 mini y GPT-5 nano. Estos ofrecen diferentes niveles de razonamiento y están disponibles para usuarios gratuitos. Quienes paguen 200 dólares al mes por ChatGPT Pro también obtendrán acceso a los modelos GPT-5 pro y GPT-5 thinking, que tardan más en responder, pero ofrecen respuestas más profundas y analíticas.
La espera continúa
Aunque ChatGPT se puede utilizar junto con Apple Intelligence, hay que invocarlo específicamente. La mayoría de las consultas a la IA de Apple utilizarán Apple Intelligence, pero si hay algo que el modelo de Apple no puede responder, te preguntará si quieres pasar a ChatGPT.
En este momento, depender de ChatGPT para consultas más profundas no refleja particularmente bien a Apple Intelligence, pero hay indicios de que Apple está trabajando para corregir eso. Según se informa, la compañía está desarrollando su propio chatbot de IA para competir con ChatGPT y otros (a pesar de haber dicho anteriormente a TechRadar «que ese nunca fue el objetivo, y sigue sin ser nuestro objetivo principal»).
Desafortunadamente, no sabemos cuándo estará listo ese chatbot, lo que podría ser la razón por la que Apple se está moviendo tan rápidamente para incorporar GPT-5 a Apple Intelligence: podría ser un intento de mantener la relevancia de la IA de Apple mientras la empresa trabaja en su propia solución. Pero cuanto más tengamos que esperar, y cuantas más funciones añada OpenAI a ChatGPT, mayores serán las expectativas sobre el chatbot de Apple y más difícil será para Apple Intelligence acabar desplazando a sus rivales.
