Microsoft integra GPT-5 en sus productos: más inteligencia, más poder

El evento de lanzamiento de OpenAI nos dejo grandes sorpresas y Microsoft se unió a la fiesta, pero ¿cómo? Anunció la integración de GTP-5, el sistema de inteligencia artificial más avanzado de la popular compañía (OpenAI).

¿Cuáles son los productos de Microsoft que integrarán esta tecnología? Microsoft Copilot, Microsoft 365 Copilot, GitHub Copilot, Visual Studio Code y Azure AI Foundry.

Cabe mencionar que este modelo fue entrenado en Azure e incorpora mejoras en razonamiento, eficiencia y creatividad para tareas tanto cotidianas como complejas, sin que los usuarios tengan que elegir manualmente el modelo adecuado gracias a un sistema de ruteo en tiempo real.

Principales novedades

Microsoft 365 Copilot ahora podrá manejar preguntas más complejas, mantener el contexto en conversaciones largas y trabajar mejor con correos, documentos y archivos. Las empresas podrán usar GPT-5 para tareas más exigentes y procesos más complejos.

ahora podrá manejar preguntas más complejas, mantener el contexto en conversaciones largas y trabajar mejor con correos, documentos y archivos. Las empresas podrán usar GPT-5 para tareas más exigentes y procesos más complejos. Microsoft Copilot (gratuito) ya permite a cualquier persona probar GPT-5 desde copilot.microsoft.com o desde la app en Windows, Mac, Android y iOS. El nuevo modo inteligente usa GPT-5 para ofrecer respuestas más útiles, creativas y precisas.

(gratuito) ya permite a cualquier persona probar GPT-5 desde copilot.microsoft.com o desde la app en Windows, Mac, Android y iOS. El nuevo modo inteligente usa GPT-5 para ofrecer respuestas más útiles, creativas y precisas. GitHub Copilot y Visual Studio Code ahora usan GPT-5 en todos los planes de pago. Los desarrolladores pueden escribir, probar y desplegar código, además de crear agentes inteligentes directamente desde el editor con la extensión de Azure AI Foundry.

ahora usan GPT-5 en todos los planes de pago. Los desarrolladores pueden escribir, probar y desplegar código, además de crear agentes inteligentes directamente desde el editor con la extensión de Azure AI Foundry. Azure AI Foundry pone a disposición de los desarrolladores todos los modelos GPT-5 con funciones de seguridad, privacidad y cumplimiento empresarial. Gracias al router inteligente, se elige automáticamente el mejor modelo según la tarea.

Además, el equipo de seguridad de IA de Microsoft evaluó a GPT-5 con sus protocolos rigurosos y concluyó que presenta uno de los perfiles de seguridad más sólidos hasta la fecha, resistiendo bien ante amenazas como generación de malware o fraudes.

Por último, es importante mencionar que todas estas mejoras con GPT-5 están disponibles a partir de hoy para usuarios empresariales, desarrolladores y consumidores. Así que no pierdas más tiempo y corre a probarlas.