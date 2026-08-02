Les di acceso a toda mi vida digital a Gemini 3.6 Flash y a GPT-5.6; aquí te cuento cuál de los dos me ayudó más

Tanto OpenAI como Google han lanzado nuevos modelos importantes de IA con apenas unos días de diferencia. OpenAI presentó GPT-5.6, y Google le siguió con Gemini 3.6 Flash. Si bien ambas empresas han destacado las funciones de programación y desarrollo de estos modelos, también son los que impulsan las versiones para el público general de ChatGPT y Gemini.

Por eso, en lugar de evaluarlos con pruebas de rendimiento de programación, quise averiguar cuál es realmente mejor para resolver el tipo de problemas cotidianos y complicados que la mayoría de la gente resuelve con la IA.

Para esta comparación, comparé el Gemini 3.6 Flash de Google con el GPT-5.6 Sol utilizando su configuración predeterminada de razonamiento «Medium», ya que ambos están diseñados para ser los modelos estándar de alta calidad que los suscriptores de pago utilizarán para la mayoría de las tareas.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Mi vida digital

Así que les entregué toda mi vida digital para la semana que venía.

Subí:

Estados de cuenta bancarios

Mi calendario (tenían acceso a mi aplicación de calendario y también envié una captura de pantalla de mi calendario desde otra cuenta que uso).

Recibos de supermercado

Correos electrónicos (ambos tenían acceso a mi Gmail)

Capturas de pantalla de WhatsApp

Fotos de los armarios de mi cocina

Una factura de energía

Reservas de viajes

Notas escritas a mano

Luego les di a ambos modelos exactamente la misma instrucción:

"Dime todo lo que debo hacer esta semana".

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Parece una solicitud sencilla, pero obliga a una IA a combinar información de múltiples fuentes, priorizar lo que es importante, identificar plazos, conciliar información contradictoria y elaborar un plan de acción práctico. En otras palabras, es exactamente el tipo de problema del mundo real que la gente espera cada vez más que resuelvan los asistentes de IA.

Los resultados fueron como la noche y el día.

Dos enfoques diferentes

Cuando subí los archivos a Gemini 3.6 Flash y le pregunté qué debía hacer esta semana, prácticamente ignoró las fotos y se concentró en la captura de pantalla de mi calendario. Su respuesta inicial se limitó, en gran parte, a repetir los eventos que yo ya sabía que iban a ocurrir. Gracias, Gemini… ya tenía el calendario abierto frente a mí.

Luego tuve que preguntarle explícitamente si podía deducir algo útil de las otras imágenes. Finalmente, me ofreció algunos consejos adicionales e hizo un buen trabajo al dividir la información en categorías, incluyendo trabajo, compras, ejercicio, notas y recibos. Pero no señaló que tenía dos eventos que se superponían en mi calendario esa noche. Tampoco ofreció mucha priorización ni orientación práctica sobre qué debía hacer a continuación.

ChatGPT tardó bastante más en responder, pero su respuesta fue mucho más útil. A partir de las capturas de pantalla de WhatsApp, dedujo correctamente que probablemente habría poca asistencia a mi clase de tai chi del viernes y me sugirió que decidiera si aún valía la pena impartirla. Se dio cuenta de que la clase de yoga se había cancelado y detectó los dos eventos que chocaban en mi calendario, indicándome que debía elegir entre ellos.

También sumó el total de los recibos que había subido, me sugirió qué debía hacer con ellos e hizo un buen intento por descifrar mis notas escritas a mano. Y lo más importante, organizó todo en un plan diario para la semana siguiente y luego identificó las tres tareas más urgentes, para que supiera exactamente por dónde empezar.

La diferencia fundamental

Esa fue la diferencia clave. Gemini me dijo qué había en mis archivos. ChatGPT determinó qué debía hacer con la información. En términos de la Copa del Mundo, ChatGPT anotó un hat trick, mientras que Gemini falló un penal.

Google afirma que Gemini 3.6 Flash mejora la programación, el trabajo intelectual y el desempeño multimodal en comparación con sus modelos anteriores. Puede que sea cierto, pero en esta prueba multimodal en particular, fue derrotado con holgura.

Cuando les pedí a ambas IA que interpretaran la vida real en lugar de pasar una prueba de referencia, ChatGPT razonó sobre la información de una manera mucho mejor que Gemini.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.