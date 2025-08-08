Todos los usuarios de ChatGPT tendrán acceso a ChatGPT-5.

Obtendrás nuevas funciones, como ChatGPT Voice y una mejor redacción.

El acceso a ChatGPT-5 ya está disponible.

¡La espera finalmente terminó! El evento de lanzamiento de OpenAI finalmente se realizó y nos mostró las razones por las que está sumamente emocionado con la versión de ChatGPT.

Es más rápido, más intuitivo, menos propenso a las alucinaciones y se puede integrar con tu Gmail de formas aún más útiles para saber más sobre ti.

De hecho, en un momento dado, los presentadores de OpenAI hicieron que ChatGPT-5 escribiera un elogio fúnebre al modelo anterior ChatGPT-4o como demostración de lo mucho que habían mejorado sus capacidades de escritura.

El elogio estaba justificado porque OpenAI no restringe el acceso a ChatGPT-5 a los suscriptores Plus y Pro, sino que también lo ofrece a los usuarios del nivel gratuito, por lo que ahora todo el mundo tiene acceso a un ChatGPT mejorado. Eso significa, en la práctica, el fin de ChatGPT-4o.

La mayor parte de la presentación de hoy se centró en lo mucho que ha mejorado ChatGPT-5 en la escritura de código con respecto a las versiones anteriores, y también en lo mucho que ha mejorado en aplicaciones empresariales, como el derecho, la sanidad, la educación y las finanzas.

Por supuesto, la mayoría de nosotros simplemente utilizamos ChatGPT para ayudarnos a realizar tareas en nuestra vida cotidiana, pero también hay muchas mejoras que merecen la pena destacar para los usuarios habituales, y la mayoría de ellas están disponibles en los niveles gratuitos.

Echemos un vistazo a lo que se puede acceder sin pagar.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

1. Mejoras en la redacción

Al igual que con GPT-4o, la diferencia entre el acceso gratuito y el de pago a GPT-5 es el volumen de uso. En algún momento del nivel gratuito, su acceso a GPT-5 alcanzará el límite de uso y entonces volverá a GPT-5 mini.

Los suscriptores Plus obtendrán un volumen de uso significativamente mayor antes de que eso suceda. Eso significa que tendrás acceso a la capacidad de escritura mejorada de GPT-5. Verás que su prosa tiene mucho más ritmo y cadencia que la prosa de GPT-4o.

2. Voz de ChatGPT

(Image credit: Future)

Con el nivel gratuito, solo tendrás acceso limitado al modo de voz de ChatGPT-5 (junto con la carga de archivos, la creación de imágenes y el análisis de datos), pero ahora deberías tener más acceso al día que antes.

Lo que antes se llamaba «modo de voz avanzado» ahora se llama «ChatGPT voice». OpenAI afirma que «el modo de voz estándar dejará de estar disponible el 9 de septiembre de 2025, unificando a todos los usuarios en ChatGPT Voice».

ChatGPT Voice es mejor que antes, con conversaciones que suenan más naturales. Pulsa el botón de voz en la aplicación móvil de ChatGPT para probarlo ahora mismo.

3. Nuevos colores resaltados

Siempre ha sido posible cambiar el tema de ChatGPT de claro a oscuro o al tema del sistema, pero ahora puede agregar colores de acento a sus chats en la configuración. Estos se aplican a elementos de ChatGPT-5 como los globos de conversación y el texto resaltado.

Es la primera vez que se utiliza el color en la interfaz de ChatGPT, y cuesta un poco acostumbrarse, pero creo que es una función que acabará disfrutando.

Lo que no obtienes

ChatGPT-5 tiene mejor memoria, reduce las alucinaciones y, como usuario gratuito, también obtendrás todo eso. Entonces, ¿qué es lo que no obtienes?

Bueno, como antes, el acceso al generador de video Sora AI está restringido a los usuarios Plus y Pro, al igual que ChatGPT Agent. Y en términos de nuevos modelos, el superpotente ChatGPT-5 Pro solo está disponible para los usuarios Pro.

¿Pero y si sigo atascado en GPT-4o?

Si estás presionando frenéticamente el botón de actualizar en tu página de ChatGPT esperando poder acceder a GPT-5, no eres el único, pero ya está en camino.

Un mensaje en el sitio web de OpenAI dice: «Estamos implementando GPT-5 gradualmente para garantizar la estabilidad durante el lanzamiento. Es posible que algunos usuarios aún no vean GPT-5 en su cuenta, ya que estamos aumentando la disponibilidad por etapas».