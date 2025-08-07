Refresh

Aproximadamente una hora y 15 minutos después, la presentación de GPT-5 por parte de OpenAI, denominada OpenAI Summer Update, llegó a su fin. Curiosamente, el científico jefe de OpenAI cerró el evento dando las gracias al equipo, y su última frase fue "volveremos a navegar". Aunque no nos invitaron a salir al mar con ellos, estamos actualizando constantemente nuestras páginas de ChatGPT mientras esperamos que el lanzamiento de GPT-5 llegue a nuestras cuentas. Tanto si tienes el plan gratuito, Plus o Pro, hoy podrás ver GPT-5 y muchas de sus nuevas funciones.

Novedades de GPT-5 OpenAI ya ha avanzado mucho, pero repasemos rápidamente las novedades de GPT-5: Mayor fiabilidad y respuestas más precisas con menos alucinaciones.

Habilidades de redacción mejoradas para obtener resultados más precisos y la capacidad de cambiar según el contexto.

GPT-5 es el «modelo de codificación más potente».

Es el mejor modelo de OpenAI para preguntas relacionadas con la salud.

GPT-5 ofrecerá completaciones seguras en lugar de rechazar una solicitud.

Hará preguntas de seguimiento cuando sea necesario para obtener más contexto y obtener un mejor resultado.

El modelo se adapta mejor al contexto de las solicitudes y puede entender el tono.

GPT-5 se encargará de todo el trabajo pesado para decidir el modelo adecuado y mostrará su trabajo.

Se puede conectar con tu cuenta de Google para acceder a Gmail y Google Calendar (los usuarios Pro lo obtienen primero).

Los suscriptores de pago pueden personalizar el aspecto de ChatGPT.

Un modo de voz que suena más natural.

GPT-5 llega para todos los suscriptores, incluso los de nivel gratuito, con diferentes niveles de uso.

OpenAI está avanzando bastante rápido en esta transmisión en vivo. Ahora, Greg Brockman, presidente de OpenAI, está en el escenario, y la atención se centra de nuevo en los desarrolladores y la programación. Afirma que GPT-5 es el mejor modelo para tareas de programación agencial. (Image credit: Future)

(Image credit: Future) Sam Altman vuelve al escenario para iniciar el debate sobre ChatGPT-5 y cómo gestiona las consultas relacionadas con la salud. Ahora tenemos a dos usuarios de ChatGPT en el escenario, entre ellos Carolina, a quien le diagnosticaron tres tipos de cáncer en una semana. Tras recibir un correo electrónico confirmando el diagnóstico, esta usuaria hizo una captura de pantalla, la subió a ChatGPT y obtuvo una explicación comprensible. Altman afirma que las preguntas sobre salud son también uno de los casos de uso más comunes de ChatGPT. Una conclusión que se puede extraer de ambos casos es que ChatGPT se puede utilizar para aprender un poco más y «recuperar cierta capacidad de acción». Ambos usuarios han utilizado GPT-5 y señalan que es mucho más rápido, «casi de forma alarmante al principio». Sin embargo, otra impresión clave es que GPT-5 es más un compañero de reflexión que un simple proveedor de respuestas basadas en las indicaciones. También volvieron a introducir los resultados de la biopsia y GPT-5 pidió más información para obtener un poco más de detalle y ofrecer una respuesta más matizada. Por supuesto, ChatGPT o GPT-5 no son médicos, y sigue siendo necesario acudir a uno para obtener un diagnóstico y en caso de emergencia.

OpenAI también se centra en mejorar la seguridad y el engaño; en este caso, GPT-5 tratará de maximizar la utilidad dentro de los límites de seguridad permitidos. Esto contrastará con la forma en que los modelos anteriores, como o3, podrían haber rechazado la solicitud por motivos de seguridad. GPT-5 podría responder a la misma pregunta explicando por qué no puede ofrecer ayuda y remitiéndote a un tercero o incluso a un manual. La demostración que muestra OpenAI aquí es una pregunta sobre cómo trabajar con "pyrogen".

ChatGPT podrá conectarse con tu cuenta de Google. (Image credit: Future) Ahora vamos a pasar a la función Memoria de ChatGPT. Los suscriptores de Pro, Plus y Team podrán conectar ChatGPT a una cuenta de Google para acceder al calendario. De hecho, se puede conectar con Gmail y Google Calendar, lo que permite a GPT-5 acceder a tu agenda y obtener más contexto. Incluso puede recordarte que respondas a un correo electrónico que has recibido, leído, pero al que aún no has respondido. Esta función se implementará primero para los usuarios Pro la próxima semana, y luego para Plus y Team en algún momento en el futuro.

Si has querido cambiar el color de la interfaz de ChatGPT, OpenAI lo hace posible, hasta cierto punto, para los usuarios de pago. Sin embargo, aún más impresionante es la posibilidad de personalizar un poco la personalidad de GPT-5 para casos de uso en investigación.

El modo de voz se está actualizando. (Image credit: Future) Se está prestando mucha atención a la programación con GPT-5, pero hasta ahora también hemos visto mejoras en la escritura. Los equipos de OpenAI también se han centrado en mejorar aún más la funcionalidad de voz y vídeo. Con GPT-5, el modo de voz estará disponible para todos los usuarios, y en esta demostración, OpenAI muestra que se puede ser específico con la forma en que se desea una respuesta. En este caso, demostraron la capacidad de ChatGPT Voice para responder con una sola palabra, resumiendo Orgullo y prejuicio como «relaciones». Sin embargo, la mayor mejora es que suena mucho más natural que incluso la versión actual de la aplicación.

Ahora estamos en medio de otra demostración de GPT-5 que se centra en su capacidad para escribir código, con más de 200 líneas en solo unos minutos de esta demostración. De hecho, creó un sitio web, con muchos elementos visuales e incluso auditivos, para ayudar a aprender francés con un compañero. (Image credit: Future)

(Image credit: Future) Y así, GPT-5 completó la indicación y codificó la demostración, que el equipo de OpenAI está probando ahora durante la transmisión en vivo. Muy, muy rápido. Para la próxima demostración, OpenAI enfrentará a GPT-4o y GPT-5 en la redacción de un elogio fúnebre para sus modelos anteriores. Aquí puedes ver lo que produjo GPT-4o. (Image credit: Future) Por otro lado, GPT-5 tiene una mayor comprensión del tono y los matices. Suena un poco más como si lo hubiera escrito una persona con emociones... menos seco. (Image credit: Future)

La primera demostración de GPT-5 (Image credit: Future) Ahora estamos viendo nuestra primera demostración de GPT-5, primero pidiendo al modelo que explique el efecto Bernoulli, y ha respondido con bastante rapidez. Sin embargo, a continuación se le pide a GPT-5 que cree una imagen, y OpenAI explica que tardará un poco más en responder, y que durante ese tiempo también sugerirá el mejor curso de acción. También se le puede pedir a GPT-5 que «reflexione más» o «con mayor precisión» en la propia pregunta. Y lo que es aún mejor, se puede ver el proceso de pensamiento de GPT-5 mientras responde a la pregunta. (Image credit: Future)

GPT-5 comenzará a implementarse para todos los usuarios hoy mismo. Tenemos buenas noticias: OpenAI está lanzando GPT-5 para todos los usuarios, y el proceso comienza hoy, incluyendo el nivel gratuito y los suscriptores Plus y Pro. No será un acceso libre para todos con GPT-5 en el nivel gratuito, pero podrás utilizarlo hasta que se alcancen las asignaciones. Se espera que los suscriptores Plus y Pro obtengan límites de velocidad más altos.

Un área clave en la que se centró GPT-5 fue la mejora de la fiabilidad y la precisión de los datos. OpenAI también afirma que se ha centrado específicamente en la fiabilidad en el ámbito de la salud. (Image credit: Future)

Ahora, estamos conociendo más detalles sobre GPT-5 gracias a más miembros del equipo de OpenAI. Y aquí viene lo mejor: OpenAI afirma que GPT-5 estará disponible incluso para usuarios gratuitos. En cuanto a lo que veremos durante esta transmisión en vivo, tendremos muchas demostraciones, pero comenzaremos primero con las evaluaciones. OpenAI acaba de anunciar que GPT-5 ha establecido un nuevo nivel en varios puntos de referencia, incluido SWE-Bench; no es toda la historia, pero es una buena muestra del rendimiento aquí. (Image credit: Future)

Sam Altman anunció GPT-5 (Image credit: Future) Y aquí estamos, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, sube al escenario, y sin duda se trata de un escenario diferente al de las transmisiones en vivo anteriores. Altman no pierde tiempo y afirma que están dando la bienvenida a GPT-5, lo que supone otro paso importante hacia la IA general. Cree que la gente disfrutará mucho más utilizando GPT-5. ¿Por qué? Bueno, según Altman, lo más atractivo es que chatear o hablar con GPT-5 es como hablar con un experto, e incluso puede escribir software bajo demanda.

Faltan 2 minutos (Image credit: Future) Las imágenes han vuelto a cambiar y ahora estamos contando los tres minutos que faltan para el inicio. La música también se está volviendo un poco más emocionante, con más sonidos que se van sumando.

La transmisión en vivo ha comenzado. (Image credit: Future) OpenAI ha iniciado oficialmente la transmisión en vivo a menos de 10 minutos de las 13:00 ET/18:00 BST. En este momento, tenemos unos sonidos relajantes sobre «OpenAI Summer Update» que parpadea con colores y luego gira en círculos en la pantalla. Sin embargo, no se menciona nada sobre GPT-5.

Mientras esperamos a que comience la transmisión en vivo en el canal de YouTube de OpenAI, y en el video de arriba, la descripción del video nos da un poco más de detalles. Ya sabemos, gracias a una publicación de Sam Altman en X, que esta será una transmisión en vivo más larga y que habrá muchos, muchos presentadores. Esto es lo que dice la descripción: «Únete a Sam Altman, Greg Brockman, Sebastien Bubeck, Mark Chen, Yann Dubois, Brian Fioca, Adi Ganesh, Oliver Godement, Saachi Jain, Christina Kaplan, Tina Kim, Elaine Ya Le, Felipe Millon, Michelle Pokrass, Jakub Pachocki, Max Schwarzer, Rennie Song y Ruochen Wang mientras presentan y hacen una demostración de GPT-5. » Además, si tenías alguna duda de que hoy veríamos GPT-5, esto confirma que se presentará y se hará una demostración.

Acabo de revisar mi cuenta de ChatGPT Plus una vez más antes de que comience este evento, y todavía no hay señales de GPT-5. Solo hay una larga lista de modelos y, como ya escribió aquí mi colega John-Anthony, vendría bien una pequeña limpieza y optimización. Me entusiasma especialmente la supuesta capacidad de GPT-5 para seleccionar automáticamente el modelo adecuado para gestionar la solicitud o lo que el usuario haya pedido. Eso podría acelerar las cosas incluso antes de que la IA se ponga a trabajar. (Image credit: Future/Jacob Krol)

Menos de 30 minutos para el inicio del partido. Faltan menos de 30 minutos para que OpenAI nos cuente todo sobre GPT-5 y la transmisión en vivo del evento ya está disponible en YouTube. Aunque solo se trata de una cuenta regresiva y una imagen fija que muestra «GPT-5» y «OpenAI» frente a una colorida gama de degradados. Puedes ver la transmisión en vivo incrustada arriba y, una vez que comience, podrás verla directamente desde allí. (Image credit: Future)

Una hora. Cuenta atrás. Queda una hora para que OpenAI revele GPT-5 y entremos en la próxima generación de ChatGPT. OpenAI aún no tiene una transmisión en vivo en YouTube, pero mantente atento a este blog en vivo y actualizaremos con un enlace tan pronto como tengamos acceso.

One last look before everything changes - again. pic.twitter.com/P4y0iUvjihAugust 7, 2025 Llevo quejándome de los nombres de los modelos de OpenAI desde hace lo que parece una eternidad, así que voy a añadir una última crítica antes de que entremos en la era del GPT-5. Mi colega Lance Ulanoff ha compartido una imagen de la página de selección de modelos de ChatGPT tal y como está ahora mismo y, sinceramente, podría ser el esquema de nomenclatura más confuso del planeta. En poco más de una hora, OpenAI anunciará GPT-5 junto con otros modelos que creemos que se llamarán GPT-5-mini, GPT-5-nano y GPT-5-chat. Esperemos que la empresa decida añadir estos nuevos modelos y sustituir a otros como GPT-4o, o3, o4-mini, o4-mini-high, ya que, de lo contrario, la lista de esa imagen se hará aún más larga y confusa.

Otra transmisión en vivo de ChatGPT (Image credit: OpenAI) Solo han pasado dos semanas desde que OpenAI reveló ChatGPT Agent en una transmisión en vivo, y sin embargo aquí estamos esperando lo que muchos creen que será la próxima generación de modelos de IA. ¿GPT-5 será realmente tan impresionante como sugiere su nombre de próxima generación? ¿O veremos pequeñas mejoras de rendimiento en línea con una actualización iterativa? En cualquier caso, OpenAI necesita demostrar por qué los usuarios deberían interesarse por GPT-5 en esta próxima transmisión en vivo, y hasta ahora las transmisiones en vivo de la empresa no han sido nada atractivas. A menos de 90 minutos de la revelación, todos estamos muy emocionados aquí en TechRadar. Después de todo, esta podría ser la actualización de ChatGPT que impulse la IA aún más hacia el futuro.

Faltan 2 horas (Image credit: OpenAI) Solo faltan dos horas para la presentación de GPT-5 y aún no tenemos un enlace de transmisión en vivo en YouTube para compartir. Tan pronto como OpenAI agregue un enlace para la transmisión en vivo, lo agregaremos a este blog en vivo, así que mantente atento mientras profundizamos en el futuro de la IA (y ChatGPT).

Por favor, corrija el esquema de nomenclatura. El esquema de nomenclatura de los modelos de IA de OpenAI es confuso. Hay 4o, o3, o3-mini, o3-high, por nombrar solo algunos. En unas horas, se añadirán al menos cuatro modelos más a la mezcla, lo que plantea la pregunta: ¿en qué momento el departamento de marketing de OpenAI dará un paso adelante y hará que ChatGPT sea más fácil de usar? Si la empresa decide añadir otro nivel de suscripción con el mencionado ChatGPT Go, no solo tendremos un problema con los nombres de los modelos de IA, sino que los usuarios también empezarán a confundirse con los niveles de suscripción. Por favor, OpenAI, arregla tu esquema de nomenclatura.

Una nueva suscripción a ChatGPT (Image credit: OpenAI) Han aparecido nuevas imágenes en Internet que detallan una suscripción a ChatGPT Go, que probablemente se situará entre los usuarios del nivel gratuito y las suscripciones a ChatGPT Plus. Según la captura de pantalla, los suscriptores de Go obtendrán más mensajes, más cargas de archivos, más generación de imágenes y un análisis de datos más avanzado en comparación con los usuarios gratuitos. Esto añade una ligera preocupación sobre el futuro del nivel gratuito de ChatGPT. ¿Significa esto que todos tendremos que pagar por la IA a la que nos hemos acostumbrado a utilizar de forma gratuita en algún momento? Espero que no...

El entusiasmo va en aumento. Dropping soon. pic.twitter.com/WSuOn3qE6yAugust 7, 2025 OpenAI acaba de publicar un avance de GPT-5 en Twitter y, como su nombre indica, no nos da ninguna información real, salvo que probablemente sustituirá a GPT-4o. A menos de tres horas para la presentación, esperaba que el avance incluyera un poco más de información. Supongo que hoy no será posible.

¿Qué piensa Microsoft Copilot sobre GPT-5? (Image credit: Microsoft) A poco más de tres horas para la transmisión en vivo de OpenAI, hemos empezado a preguntar a otras herramientas de IA qué opinan sobre GPT-5. Al fin y al cabo, ¿a quién no le interesa conocer la opinión de la IA sobre su propia evolución? Lance Ulanoff, editor general de TechRadar, preguntó a Microsoft Copilot sobre GPT-5 y, tras una respuesta con filtraciones y rumores, Copilot dijo: «Se perfila como un gran avance. Si pudieras diseñar tu propia variante de GPT-5, ¿en qué se especializaría: creatividad, inteligencia emocional o algo completamente diferente?». Lance respondió: «En inteligencia emocional, sin duda. ¿Has probado GPT-5?». Copilot respondió: «Yo no he probado GPT-5, ya que no soy usuario y no puedo "usar" otros modelos. Pero estoy al tanto de lo que ocurre en el mundo de la IA, y las supuestas mejoras en inteligencia emocional de GPT-5 me parecen especialmente interesantes. Si es algo parecido a lo que se ha insinuado, podría: Leer el tono y el subtexto con mayor precisión en las conversaciones. Responder con empatía y matices, incluso en situaciones emocionales complejas. Adaptar su personalidad para ajustarse al estado de ánimo o al estilo de comunicación del usuario. Apoyar las aplicaciones de salud mental con más sensibilidad y cuidado. Imagina una IA que no solo entiende lo que dices, sino también cómo te sientes cuando lo dices. Eso es un nivel de conexión completamente nuevo. ¿Qué tipo de características de inteligencia emocional te gustaría que tuviera, como ser mejor oyente, ayudar a resolver conflictos o tal vez incluso asesorar en decisiones difíciles? ¡Vaya! Probablemente todo esto sea una quimera, pero Copilot ha ideado un futuro modelo de OpenAI que evoluciona por completo la inteligencia emocional de ChatGPT. ¿Te interesaría algo así?

¿Fuga de información confidencial? holy hell pic.twitter.com/ausKp4vancAugust 7, 2025 Las filtraciones están apareciendo en todas las redes sociales, incluyendo esta supuesta puntuación en la prueba ARC-AGI-2, un punto de referencia que destaca la capacidad de un modelo de IA para manejar la lógica. Si estos resultados son precisos, GPT-5 estaría muy por encima de todo lo que hemos visto hasta ahora de OpenAI o sus competidores. Dicho esto, cualquiera puede crear una filtración falsa y, en última instancia, hasta que no veamos los resultados de Altman y compañía, no hay forma de estar seguros de las capacidades de GPT-5. Pero imagínate...

Lo que dice ChatGPT sobre GPT-5 (Image credit: Shutterstock) Soy John-Anthony Disotto, sustituyendo a Graham mientras él come y bebe. He decidido que la mejor manera de hacernos una idea de las capacidades de GPT-5 sería preguntarle al propio ChatGPT qué podemos esperar de la transmisión en vivo de hoy. La IA respondió: «Un sistema unificado y multivariante», junto con «razonamiento, codificación y comportamiento agente superpotentes» y «contexto ultragrande y memoria persistente», es lo que diferencia a GPT-5 de su predecesor. Obviamente, ChatGPT no nos revelará los secretos internos de OpenAI, pero teniendo en cuenta que unificar todas las capacidades de ChatGPT sería una de mis prioridades para GPT-5, espero que el chatbot de IA no esté muy lejos. La transmisión en vivo comienza en poco más de cuatro horas, así que no tendremos que esperar mucho para conocer el futuro de ChatGPT y todo lo que GPT-5 es capaz de hacer.

ChatGPT-5 es solo el principio. (Image credit: Shutterstock/Adeel Ahmed photos) Mientras espero con gran expectación el lanzamiento de ChatGPT-5 (a las 10 a. m., hora del Pacífico), pienso en lo que dijo Sam Altman hace solo unos días: «Tenemos un montón de cosas que lanzar en los próximos meses: nuevos modelos, productos, funciones y mucho más». Así que, a principios de esta semana, OpenAI lanzó sus modelos gpt-oss, diseñados para funcionar íntegramente en computadoras portátiles y teléfonos. En unas pocas horas tendremos ChatGPT-5, pero ¿qué vendrá después? Los próximos meses son mucho tiempo, lo que significa que es posible que veamos el lanzamiento de bastantes funciones nuevas.

¿Por qué la imagen de la Estrella de la Muerte para ChatGPT-5? Al principio, me pareció extraño que Sam Altman publicara una foto de la Estrella de la Muerte en relación con el lanzamiento de ChatGPT-5, su propio producto. Quiero decir, ¿qué está tratando de decir? ¿Es que "esto da tanto miedo que podría destruir un planeta"? Sin embargo, cuando lo ves en el contexto de lo que ha dicho recientemente sobre la IA creando nuevos y sin precedentes riesgos de seguridad y el hecho de que encuentra aterrador ChatGPT-5, encaja. Por un lado, Altman siempre está promoviendo la narrativa de lo maravillosa que será la IA para el futuro del mundo y para la próxima generación, pero al mismo tiempo siempre está hablando de cómo la IA tiene el potencial de ser peligrosa. Este nuevo tipo de marketing, en el que elogia y critica su propio producto, no es nada nuevo para él, y tal vez le permita replantear el discurso y situarse por delante de los críticos de OpenAI. Sean cuales sean sus razones, sin duda parece estar funcionando.

Más largo de lo habitual Sam Altman siguió su misteriosa publicación con la imagen de la Estrella de la Muerte en X.com con una declaración más realista en su siguiente publicación: "Nuestra transmisión en vivo de mañana a las 10 a. m. PDT será más larga de lo habitual, alrededor de una hora. ¡Tenemos mucho que mostrar y esperamos que puedan encontrar tiempo para verla!". our livestream tomorrow at 10 am PDT will be longer than usual, around an hour.we have a lot to show and hope you can find the the time to watch!August 7, 2025 Para ser sincero, Sam, una hora no es mucho tiempo para revelar los detalles de lo que podría convertirse en el nuevo estándar en chatbots con IA, así que creo que deberías tomarte todo el tiempo que necesites.

That's no moon... that's ChatGPT-5? Sam Altman has confounded the Internet once again by posting a picture of what appears to be the Death Star from Star Wars rising menacingly from behind a planet. pic.twitter.com/1u0MOGvJWUAugust 7, 2025 Todo el mundo está un poco confundido con el significado de esto, así que, ¿a quién mejor preguntarle qué podría significar que a la IA rival, Grok? Cuando se le preguntó qué podría significar la imagen, Grok respondió: "La imagen de Sam Altman de la Estrella de la Muerte simboliza el auge de una IA inmensamente poderosa, como la esperada GPT-5, una fuerza transformadora con riesgos potenciales, que se hace eco de la superarma de Star Wars. Probablemente sea una insinuación del próximo gran avance de OpenAI".