GPT-5 gratisnivå – 3 smarta funktioner du kan prova helt utan kostnad

Alla ChatGPT-användare får nu tillgång till GPT-5

Nya funktioner som ChatGPT Voice och förbättrad skrivförmåga

Utrullningen av GPT-5 pågår just nu

Vid förra veckans lanseringsevenemang för ChatGPT-5 fick vi se exakt varför OpenAI är så entusiastiska över den nya versionen av ChatGPT. Den är snabbare, mer intuitiv, mindre benägen att säga fel och kan integreras med Gmail på ännu fler användbara sätt för att veta mer om oss.

Vid ett tillfälle fick OpenAIs presentatörer faktiskt ChatGPT-5 att skriva en hyllning till den tidigare modellen ChatGPT-4o, som en demonstration av hur mycket bättre skrivförmågan hade blivit.

Den hyllningen var på sin plats eftersom OpenAI inte begränsar GPT-5 till Plus- och Pro-prenumeranter – gratisanvändare får också tillgång, vilket innebär att alla nu får en bättre version av ChatGPT. Det innebär i praktiken slutet för ChatGPT-4o.

Större delen av presentationen handlade om hur mycket bättre GPT-5 är på att skriva kod jämfört med tidigare versioner, samt hur mycket bättre den är på företagsanvändning inom områden som juridik, vård, utbildning och finans.

För de flesta av oss handlar det dock om att använda ChatGPT till vardagliga uppgifter – och här finns det också förbättringar värda att lyfta, som dessutom är tillgängliga i gratisversionen.

1. Förbättrad skrivförmåga

Precis som med GPT-4o är den största skillnaden mellan gratis- och betalnivå hur mycket vi får använda GPT-5. På gratisnivån kommer man till slut att nå en användningsgräns och då skickas tillbaka till GPT-5 mini.

Plus-prenumeranter får betydligt högre användningsvolym innan det sker. Under tiden får vi tillgång till GPT-5:s förbättrade skrivförmåga, där texterna får mer rytm och flyt jämfört med GPT-4o.

2. ChatGPT Voice

(Image credit: Future)

På gratisnivån får man fortfarande bara begränsad tillgång till GPT-5:s röstläge (tillsammans med filuppladdning, bildskapande och dataanalys), men man får nu fler minuter per dag än tidigare.

Det som tidigare hette Advanced Voice Mode kallas nu ChatGPT Voice. OpenAI säger att ”Standard Voice Mode tas bort den 9 september 2025 och alla användare kommer att samlas på ChatGPT Voice”.

ChatGPT Voice låter mer naturligt än tidigare och ger smidigare samtal. Tryck på röstknappen i mobilappen för ChatGPT för att testa direkt.

3. Nya färger

Vi har länge kunnat växla mellan ljus, mörk och systemanpassad design i ChatGPT, men nu kan vi även välja accentfärger i inställningarna. Dessa påverkar bland annat pratbubblor och markerad text i GPT-5.

Det är första gången färger används i ChatGPT:s gränssnitt och det kan kännas ovant i början, men det är en funktion vi tror att många kommer att uppskatta.

Vad du inte får

GPT-5 har bland annat bättre minne och minskar felsägningar, vilket är något alla gratisanvändare också får ta del av. Så vad är det man inte får?

Precis som tidigare är tillgången till Sora AI:s videogenerator begränsad till Plus- och Pro-användare, liksom ChatGPT Agent. När det gäller nya modeller är den extremt kraftfulla ChatGPT-5 Pro endast tillgänglig för Pro-användare.

Varför har jag fortfarande GPT-4o?

Om du frenetiskt trycker på uppdatera-knappen på ChatGPT-sidan i väntan på att få tillgång till GPT-5 är du inte ensam just nu – men det är på väg.

Ett meddelande på OpenAIs webbplats säger: ”Vi rullar ut GPT-5 gradvis för att säkerställa stabilitet under lanseringen. Vissa användare kanske ännu inte ser GPT-5 i sitt konto eftersom vi ökar tillgängligheten stegvis.”