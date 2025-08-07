Gissa filmen utifrån bara emojis – testa TechRadars AI-utmaning!

Välkommen till TechRadars emoji filmutmaning!

En regnig dag här på TechRadar kom vi på att man kan be ChatGPT att beskriva handlingen i en film helt och hållet med emojis – och det tyckte vi var ett perfekt upplägg för ett quiz.

Ditt uppdrag är enkelt: gissa vilka fem kända filmer vi är ute efter.

Allt du får är en lista med emojis som representerar handlingen i filmen. Om du fastnar kan du klicka på Hint-knappen för att avslöja första bokstaven.

Om du vill testa att skapa egna emoji-beskrivningar med ChatGPT, kan du använda prompten: "Kan du beskriva handlingen i filmen [Filmtitel] med bara emojis?"

Nu kör vi – hur många av dessa fem filmer klarar du?

Emojis genererade av ChatGPT.