Gissa filmen utifrån bara emojis – testa TechRadars AI-utmaning!
Klarar du att gissa vilken film det är?
Välkommen till TechRadars emoji filmutmaning!
En regnig dag här på TechRadar kom vi på att man kan be ChatGPT att beskriva handlingen i en film helt och hållet med emojis – och det tyckte vi var ett perfekt upplägg för ett quiz.
Ditt uppdrag är enkelt: gissa vilka fem kända filmer vi är ute efter.
Allt du får är en lista med emojis som representerar handlingen i filmen. Om du fastnar kan du klicka på Hint-knappen för att avslöja första bokstaven.
Om du vill testa att skapa egna emoji-beskrivningar med ChatGPT, kan du använda prompten: "Kan du beskriva handlingen i filmen [Filmtitel] med bara emojis?"
Nu kör vi – hur många av dessa fem filmer klarar du?
Emojis genererade av ChatGPT.
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.
