Ya salió ChatGPT Images 2.5 — Lo he estado probando durante 24 horas, y estas son las 3 nuevas funciones que realmente vas a usar

Ya ha pasado un buen rato desde la última vez que ChatGPT actualizó su función de imágenes. Su última actualización, a Images 2.0 en abril de 2026, fue bastante sólida y diría que lo colocó por delante del Nano Banana 2 de Google, aunque sus imágenes aún tardaban más en generarse, lo cual era un poco frustrante.

La nueva actualización de hoy, «Imágenes 2.5», agrega un montón de funciones y herramientas adicionales al motor de generación de imágenes existente, lo que hace que sea mucho más fácil de usar y también más rápido.

De hecho, ahora hay tantas funciones en «Imágenes» que decir que está saturada sería quedarse corto. Por eso, puede resultar un poco difícil identificar las mejores funciones nuevas entre todas las demás, así que he seleccionado aquellas a las que definitivamente debes prestar atención, ya que marcan una verdadera diferencia.

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1. Herramientas de edición muy mejoradas

(Image credit: OpenAI)

He dejado estas funciones para el principio porque, aunque no suenan tan emocionantes, las herramientas de edición mejoradas son, en realidad, un cambio radical en la manera en que uso ChatGPT Images y probablemente también lo serán para ti.

Al parecer, OpenAI ha estado implementando silenciosamente su nueva barra de herramientas de edición de imágenes en ChatGPT durante agosto, aunque la compañía no la ha anunciado oficialmente. Por eso, quizá no sea del todo preciso decir que forman parte de la nueva versión ChatGPT Images 2.5, pero las incluyo porque, en la práctica, son nuevas.

Hasta ahora, estamos acostumbrados a generar una imagen y, cuando no queda exactamente como queremos, escribir otra descripción mediante la herramienta de indicaciones, como "hazla más brillante" o "elimina a las personas del fondo", para volver a intentarlo. Después de que ChatGPT no acierta del todo varias veces, normalmente me doy por vencido y empiezo de nuevo.

Ahora ya no tengo que hacerlo. Las nuevas herramientas de edición permiten señalar el punto exacto de la imagen que quieres modificar y decirle a ChatGPT exactamente qué quieres hacer con él.

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La nueva barra de herramientas de edición incluye las opciones Markup, Comment, Remove BG, Erase y Resize.

En la versión web de ChatGPT, solo tienes que hacer clic en el nuevo botón Edit que aparece sobre una imagen generada para entrar al modo de edición, donde encontrarás esta nueva barra de herramientas. En la versión de la aplicación de ChatGPT, basta con tocar cualquier imagen para entrar al modo de edición.

Comencemos con la herramienta más evidente: Remove BG. Esta conserva los elementos en primer plano de la imagen y elimina el fondo, creando un archivo PNG transparente cuando lo descargas. Es perfecta para insertar la imagen en otro documento, como una presentación que estés preparando.

Resize es una forma rápida de cambiar la relación de aspecto de la imagen e incluye todas las opciones habituales, entre ellas Portrait 3:4, Widescreen 16:9 y Landscape 4:3.

Erase facilita la eliminación de elementos de una imagen. Para quitar, por ejemplo, a una persona del fondo, simplemente pasa el pincel Erase sobre ella y ChatGPT la eliminará por completo. No necesitas ser extremadamente preciso con el pincel; basta con cubrir una parte suficiente del objeto para que sea evidente qué quieres eliminar.

Markup sirve para añadir elementos de marcado a una imagen, pero la función Comments es donde las cosas se ponen realmente interesantes. En lugar de hacer lo que esperarías —simplemente añadir comentarios a una imagen—, estos funcionan como indicaciones para que ChatGPT realice acciones. Haz clic en cualquier elemento de la imagen y añade un comentario como "elimina esto" o "cambia esto a azul", y ChatGPT seguirá tus instrucciones cuando pulses el botón Send. Esto hace que editar imágenes sea mucho más sencillo.

La última función que vale la pena destacar del modo de edición es que puedes volver fácilmente a cualquiera de las versiones anteriores de tu imagen. Cada edición se guarda como un archivo independiente, así que solo tienes que desplazarte hacia arriba o hacia abajo en el modo de edición para acceder a las versiones anteriores de tu imagen.

2. Hacer primero un boceto de la imagen

Desplázate hacia abajo para ver en qué se convirtió mi boceto del letrero que está a la derecha… (Image credit: OpenAI)

La nueva herramienta Sketch te permite hacer un boceto de una imagen; luego, ChatGPT transforma tu boceto en una imagen completa generada por IA. Es útil cuando te resulta más rápido dibujar tu idea que describirla.

Selecciona «Imágenes» en el menú principal y luego «Esbozo» en la parte superior de las opciones disponibles.

La herramienta «Esbozo» se parece un poco al MS Paint de 1995, pero es lo suficientemente buena para hacer un boceto rápido con el dedo o el ratón. Una vez que lo hayas hecho, haz clic o toca el botón azul con la marca de verificación y ChatGPT cargará un mensaje pidiéndole que convierta el boceto en una imagen completa. Aquí puedes agregar los detalles que desees.

Por supuesto, una vez que tengas tu imagen terminada, aún puedes entrar al modo «Editar» para retocarla aún más.

Aquí está la imagen terminada (Image credit: OpenAI)

3. Por fin han llegado las plantillas

(Image credit: OpenAI)

Las nuevas plantillas facilitan mucho la creación de todo aquello que la gente realmente quiere hacer con ChatGPT Images, como crear carteles, logotipos, íconos, fotos de productos con estilo y mucho más. Ahora cada tarea tiene su propia plantilla, con la que puedes trabajar junto con ChatGPT.

Cada plantilla comienza con una indicación básica y luego te hace una serie de preguntas de seguimiento para poder determinar exactamente lo que quieres.

Por ejemplo, si eliges la plantilla de «Foto de producto», te pedirá que subas una foto del producto que quieres destacar; una vez que lo hayas hecho, te preguntará por un estilo, pidiéndote que elijas entre opciones como «Estudio limpio», «Editorial», «Estilo de vida» y «Dramático», entre otras. Luego te dará a elegir un entorno, como «Estudio oscuro», y finalmente comenzará a crear tu imagen.

Si vas a usar ChatGPT para crear algo específico, las nuevas plantillas serán un excelente punto de partida.

¡Y eso no es todo!

Eso no es lo único que ha cambiado en la nueva versión 2.5 de ChatGPT Images. Las imágenes que genera son más personalizadas, por lo que obtienes mejores resultados al trabajar con personas reconocibles y retratos. Funciona mejor con infografías que antes y ahora es más rápido que nunca, lo cual es genial porque antes me parecía un poco lento.

Por último, cuando tocas para compartir una imagen, ahora también tienes la opción de compartir la instrucción que generó la imagen, para que los demás puedan crear sus propias versiones de cualquier imagen que hayas creado con mayor facilidad.

En general, estas mejoras son bienvenidas, aunque no sean revolucionarias. Entiendo por qué no le llamaron Images 3.0. Es, en esencia, una versión muy mejorada de la anterior Images, pero sin duda va a cambiar la forma en que uso las imágenes de ChatGPT de ahora en adelante.

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