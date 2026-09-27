La gente está usando ChatGPT para mucho más que escribir e investigar: estas son las 7 ideas que quiero copiar

Si eres de esas personas que solo usan ChatGPT de vez en cuando, es posible que ya te estés aburriendo un poco.

Quizás lo uses para revisar tus trabajos, planear un viaje o crear imágenes de vez en cuando. Pero con el costo de la suscripción y las crecientes preocupaciones sobre el impacto ambiental de la IA, su efecto en nuestras capacidades cognitivas y lo que podría significar para el empleo, es lógico que te preguntes: ¿es ChatGPT realmente lo suficientemente útil como para justificar su uso?

Bueno, no estás solo. Muchos usuarios de IA me han dicho lo mismo. Así que revisé los hilos de Reddit donde los usuarios de ChatGPT compartían las formas más inusuales y genuinamente útiles en las que lo utilizan. Y encontré algunas que realmente podrían valer la pena probar.

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Un usuario de Reddit preguntó: ¿Qué es lo más inesperadamente útil que ChatGPT ha hecho por ti? Otro publicó: ¿Cuáles son las funciones y los casos de uso más útiles de ChatGPT que la mayoría de la gente desconoce?

Así que revisé las respuestas con más votos positivos en busca de ideas que fueran más allá de las sugerencias habituales de redacción, lluvia de ideas y resumen. Algunas de ellas me hicieron pensar en las capacidades de ChatGPT de una manera diferente.

Pero una advertencia rápida antes de empezar: no he probado todas las sugerencias que aparecen a continuación y sabemos que ChatGPT puede cometer errores, así que ten cuidado cuando una respuesta pueda afectar tu salud, seguridad o finanzas. Considera esto más como inspiración para usar ChatGPT de manera más creativa, en lugar de recomendaciones totalmente verificadas.

1. Ordena tu cajón de cosas sin uso

(Image credit: Future)

Sé que esto puede parecer un poco tonto. Y tal vez pensaste que tendrías que esperar a que ChatGPT tuviera un cuerpo robótico para que te ayudara a ordenar. Pero te prometo que podría hacer que tus aburridas tareas de organización sean un poco menos tediosas.

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Un usuario de Reddit dijo que usa ChatGPT para: «organizar y ordenar un cajón de chatarra o una caja de adaptadores de corriente solo con fotos».

En lugar de quedarte ahí sentado examinando cada cable y adaptador misterioso que has acumulado durante la última década, simplemente puedes tomar una foto y pedirle a ChatGPT que te ayude a identificar qué es cada cosa y, lo más importante, cómo clasificarla.

Puedes pedirle que te sugiera categorías para lo que has decidido conservar y dónde debe ir cada grupo. El mismo truco podría funcionar para una caja de herramientas, un armario de cocina, materiales de arte o esa caja de cables que guardas porque estás convencido de que uno de ellos se volverá extremadamente importante en cuanto lo tires.

Así que decidí probarlo. Tomé una foto de una caja que tengo en mi escritorio, llena de lentes de contacto, medicamentos, un montón de cables diferentes, notas y ligas para el cabello.

El consejo fue útil: ChatGPT me dijo qué era cada cosa y cómo ordenarlo todo. Lo más útil que hizo después fue devolverme la foto con notas anotadas y codificadas por colores para que pudiera ponerme rápidamente a ordenar. Esto fue perfecto para mi cerebro con TDAH.

(Image credit: Future)

Hay límites obvios en esto; no tirarías algo valioso solo porque ChatGPT te lo dijera. Pero como punto de partida para poner orden en una colección desordenada de cosas, podría ser útil.

2. Convéncete de no comprar algo

Las herramientas de compras basadas en IA suelen estar diseñadas para ayudarte a encontrar más cosas que comprar. Pero un usuario de Reddit usa ChatGPT con el propósito contrario: «[Me] disuade de hacer compras. Subo un producto que estoy pensando en comprar y le pido que me convenza de no hacerlo. ¡Ya he ahorrado bastante dinero!».

Me encanta este giro. En lugar de preguntarle a ChatGPT si deberías comprar esos audífonos de 200 dólares/200 libras que tienes ahora mismo en tu carrito, dile que los quieres y pídele que te dé los argumentos más convincentes posibles de por qué no deberías comprarlos.

Podrías darle el precio, decirle qué es lo que ya tienes, explicar qué crees que mejorará el nuevo producto y hacer preguntas como: ¿Qué problema estoy resolviendo realmente aquí? ¿Ya tengo algo que haga esto? ¿Cuáles son las razones más convincentes para esperar un mes?

Yo lo probé. Me encanta hacer ejercicio al aire libre y en el gimnasio, pero en pleno invierno me cuesta mucho mantener la motivación y estoy pensando en comprarme una caminadora pequeña o una cinta para caminar. No tienen nada de malo, pero no es mi forma favorita de hacer ejercicio, no tengo mucho espacio para una y las buenas no son baratas. De verdad necesito que alguien me convenza de no comprarla. ¿Estaría ChatGPT a la altura del reto?

Esta fue su respuesta:

“No la compres. Ya sabes cuáles son los argumentos en contra. No te gusta hacer ejercicio en la caminadora, no tienes mucho espacio y no quieres gastar ese dinero. Estás pensando en comprar un objeto bastante grande para resolver un problema que solo existe durante unos pocos meses oscuros al año”.

La respuesta me pareció un poco breve y empalagosa. Si mi dedo estuviera realmente a punto de pulsar el botón de «comprar ahora», no estoy seguro de que esto me hubiera detenido. Pero me encanta la idea de usar la IA para volver a darle algo de perspectiva y resistencia a nuestras vidas.

3. Simplifica tu rutina de cuidado de la piel

(Image credit: Future)

Esta idea es similar a la anterior, pero considerando lo mucho que la gente gasta hoy en día en el cuidado de la piel y lo confusos que son los consejos sobre cómo armar la rutina perfecta, creo que vale la pena probarla.

Un usuario de Reddit dijo: “Le di toda mi rutina de cuidado de la piel. Cruzó datos, comparó y analizó todos los ingredientes y productos que tenía, y me recomendó lo que no necesito basándose en las repeticiones. Me ahorró mucho tiempo y dinero”.

En otras palabras, no le preguntes a ChatGPT qué más deberías comprar. Muéstrale lo que ya tienes y pregúntale dónde hay duplicaciones y si realmente necesitas agregar algo.

En el caso del cuidado de la piel, eso podría significar enumerar tus limpiadores, sueros y cremas hidratantes y pedirle que identifique productos que contengan ingredientes activos similares. También podrías aplicar el mismo principio a todo tipo de colecciones.

Tomé una foto rápida de mis productos básicos de cuidado de la piel y le pedí que analizara los ingredientes, me dijera si había duplicaciones y me sugiriera qué podría agregar, pero le aclaré que tengo un presupuesto limitado y quiero mantener las cosas simples.

Me respondió con un desglose detallado de cada producto, sus ingredientes y sus funciones. También fue muy prudente al sugerir nuevos productos, e incluso me dijo que mi crema para los ojos no era necesaria. También me gustó que incluyera fuentes para cada afirmación, algo que no siempre hace, pero que es importante en el cuidado de la piel.

(Image credit: Future)

Luego le pedí que presentara esta información en la propia imagen porque me pareció muy útil para el ejemplo de ordenar el cajón de chatarra, y era un recurso visual muy práctico.

Aquí también hay limitaciones. ChatGPT no es un dermatólogo, y los ingredientes por sí solos no determinan qué tan adecuado es un producto para el cuidado de la piel para ti. Pero me gusta la idea más amplia de usar la IA para evaluar tu consumo en lugar de optimizarlo constantemente agregando más cosas.

4. Identificar plantas, animales y árboles

(Image credit: OpenAI / Apple)

“Lo uso mucho para identificar plantas y animales”, explicó un usuario de Reddit, y agregó que, aunque ChatGPT a veces da “una respuesta extraña e incorrecta”, por lo general funciona bastante bien.

Este es otro uso de las funciones de cámara de ChatGPT que podría pasarse por alto fácilmente si interactúas con él principalmente a través de texto.

Toma una foto de una planta, un insecto o un pájaro y pregúntale a ChatGPT qué cree que estás viendo. Mejor aún, pregúntale qué características está usando para identificarlo y con qué especies similares podría confundirlo.

Lo probé con varios árboles, pidiéndole a ChatGPT que los identificara basándose en sus hojas. Luego verifiqué toda la información y los identificó a todos correctamente. También proporcionó detalles sobre la historia de los árboles. La mayoría de los árboles en mi zona son bastante comunes, como el roble, el fresno y la haya, así que sería interesante ver cómo le va con árboles, plantas o insectos que sean un poco más inusuales.

Sin embargo, si lo que te interesa es el canto de los pájaros, te recomiendo mucho usar la app de identificación Merlin; es una de las apps que más uso y que más me gustan.

Y recuerda también que ChatGPT no siempre acierta en la identificación de imágenes, y no debes comer, tocar ni interactuar de ninguna otra forma con una planta, un hongo o un animal potencialmente peligroso basándote únicamente en la identificación de un chatbot.

5. Planifica una caminata

(Image credit: Future)

Este consejo se mencionó de varias formas. Un usuario de Reddit dijo: «Si estoy dando un paseo por un lugar interesante, como un barrio histórico, le muestro un edificio o lugar en particular y me cuenta la historia que hay detrás. Es como tener un guía turístico a pie».

Otro usuario toma una captura de pantalla de una ruta de senderismo y le pide a ChatGPT datos interesantes sobre la geología, la historia y los nombres de los lugares con los que se encontrará en el camino.

Esta es una de esas ideas que parecen obvias una vez que alguien más las ha sugerido. Antes de salir a caminar, podrías subir un mapa y pedirle cinco cosas interesantes a las que prestar atención. O cuando te encuentres con un edificio, monumento o rasgo paisajístico inusual, toma una foto y pregúntale qué es lo que estás viendo.

Yo tendría cuidado de no repetir con tanta seguridad todos los datos históricos que ChatGPT te dé a tus compañeros de caminata sin verificarlos primero. Sabemos que los chatbots aún pueden inventar detalles que suenan plausibles. Y nunca confíes en él para planificar rutas, especialmente en terrenos difíciles. Últimamente ha habido demasiadas historias de terror sobre IA que ha enviado a la gente en una dirección completamente equivocada.

(Image credit: Future)

No lo encontré con una búsqueda rápida. Pero sigue siendo útil si estás en una zona nueva por unas horas y quieres superponer rápidamente el mapa que ya tienes.

6. Solucionar problemas de un electrodoméstico averiado con la ayuda de fotos

(Image credit: OpenAI / Apple)

Muchas personas ya le hacen preguntas técnicas a ChatGPT. Lo que realmente no había considerado era combinar esas preguntas con su capacidad para “ver” lo que tú estás viendo.

Un usuario de Reddit describió haber hecho precisamente eso cuando su lavavajillas dejó de funcionar. Escribió: “Reparación de electrodomésticos. Nuestro lavavajillas dejó de funcionar. Le di el mensaje de error y tomé una foto del lavavajillas, y me guió paso a paso para arreglarlo”.

Dice que ChatGPT finalmente lo ayudó a identificar una obstrucción y le sugirió formas de desatascarlo. Esto parece útil para esos frustrantes problemas domésticos en los que no sabes el nombre correcto de lo que estás viendo. En lugar de intentar buscar en Google «la cosita de plástico debajo del filtro del lavavajillas está rota», simplemente puedes mostrarle a ChatGPT esa cosita de plástico.

Si puedes, indícale la marca y el modelo del electrodoméstico, toma una foto del problema y proporciona el mensaje de error exacto.

Lo probé con el sistema de calentamiento de agua de mi nuevo departamento porque mi arrendador me dio el manual equivocado. ChatGPT necesitó muchos detalles adicionales, pero al final me dio las instrucciones correctas para tareas básicas, como configurar un temporizador.

Hay una advertencia importante de seguridad aquí. Yo no seguiría instrucciones generadas por IA que involucren electricidad, gas, maquinaria peligrosa o cualquier otra cosa en la que un error pudiera causarte lesiones. Pero para la resolución básica de problemas, identificar componentes y entender códigos de error, la combinación de texto e imágenes podría ser realmente útil.

7. Encuentra los lentes que mejor se adapten a tu rostro

Un usuario de Reddit subió una foto suya y le pidió ayuda a ChatGPT para elegir unos lentes de visión:

“Me ayudó a encontrar monturas de lentes de visión que se adaptaran a mi rostro. Subí una foto y me indicó el tamaño, la forma y el sitio web con el modelo y el número de montura. Resulta que llevé la forma incorrecta la mayor parte de mi vida”.

Necesito unos lentes nuevos, así que decidí probar esta idea por mí mismo.

(Image credit: Future)

Me tomaría con mucho escepticismo la idea de que haya una forma de anteojos “correcta” o “incorrecta”. Las reglas de estilo sobre qué monturas supuestamente se adaptan a determinadas formas de rostro son subjetivas.

Pero hacer esto sí me ayudó a empezar a pensar qué anteojos debería probarme cuando tenga mi cita en la óptica dentro de unas semanas y a reducir la enorme cantidad de opciones disponibles.

También podrías mostrarle las monturas que ya te gustan y pedirle que describa sus características para que sepas qué términos buscar.

Creo que lo realmente interesante de todas estas sugerencias es que la mayoría no se trata de crear la pregunta más ingeniosa o elaborada. En cambio, partieron de algo de la vida cotidiana que necesitaba ser identificado, organizado, revisado, corregido o recordado.

Así que, si quieres ser creativo y pensar en cómo ChatGPT podría ser más útil, tal vez debas observar más a tu alrededor y preguntarte: ¿en qué realmente necesito ayuda?

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