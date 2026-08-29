ChatGPT convierte hojas de cálculo, reportes y proyectos en sitios web interactivos

¿Te ha pasado que entre más información tienes, más difícil es entenderlos?

Para ello, existen diferentes herramientas, por ejemplo, una hoja de cálculo puede contener cientos de filas, un reporte mensual puede extenderse por decenas de páginas y la información detrás de un solo proyecto puede estar distribuida entre documentos, presentaciones, calendarios y distintas herramientas.

Cada vez más, el reto ya no es encontrar la información, sino convertirla en algo que las personas realmente puedan entender y utilizar.

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Con Sites en ChatGPT Work , los usuarios pueden transformar información, datos e ideas en sitios web y aplicaciones ligeras e interactivas simplemente describiendo lo que quieren crear y proporcionando los archivos, datos, links y requerimientos relevantes. ChatGPT genera una vista previa que el usuario puede revisar y modificar mediante nuevas instrucciones antes de compartir o publicar el resultado.

Esto significa que algo que antes podía comenzar con "¿alguien me puede ayudar a construir un dashboard?" ahora puede comenzar con un prompt.

Te compartimos algunos ejemplos para llevarlo a la práctica:

1. Convertir una hoja de cálculo en un dashboard que sea fácil de entender

En lugar de enviar una hoja de cálculo llena de filas, pestañas y fórmulas, un conjunto de datos puede convertirse en un dashboard interactivo que destaque la información que las personas necesitan consultar: desde resultados y tendencias hasta avances o áreas que requieren atención.

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Prompt: "A partir de esta hoja de cálculo, crea un sitio web con un dashboard interactivo que resuma los resultados más importantes. Destaca las principales métricas, muestra cómo ha cambiado el desempeño a lo largo del tiempo y haz que la información sea fácil de entender para alguien que no conoce la base de datos original."

2. Crear un solo lugar para darle seguimiento a un proyecto

La información de un proyecto suele estar distribuida entre cronogramas, minutas de reuniones, presentaciones y diferentes documentos. Sites puede ayudar a reunir los elementos clave en un tracker donde el equipo pueda consultar con mayor facilidad los hitos, responsables, fechas límite, riesgos y avances.

Prompt: "A partir de estos documentos, crea un sitio web con un tracker interactivo para el proyecto. Incluye secciones para los principales hitos, responsables, fechas límite, estatus actual, riesgos y próximas decisiones. Haz que los temas más urgentes sean fáciles de identificar."

3. Transformar un plan de lanzamiento en un calendario interactivo

El lanzamiento de un producto, una campaña o un evento puede involucrar decenas de fechas, responsables y dependencias. En lugar de esperar que todo el equipo interprete la misma hoja de cálculo, Sites puede organizar el plan en una experiencia más visual y accesible.

Prompt: "Convierte este plan de lanzamiento en un sitio web con un calendario interactivo. Organiza las actividades por fecha, área de trabajo y responsable, destaca las principales fechas límite y dependencias, e incluye una sección que muestre qué está sucediendo esta semana y qué viene después."

4. Hacer que un reporte extenso sea más fácil de explorar

No todos los stakeholders necesitan —o quieren— leer un reporte de 30 páginas. Sites puede ayudar a transformar información extensa en una experiencia interactiva donde las personas encuentren rápidamente los principales hallazgos y profundicen en los datos que les resulten relevantes.

Prompt: "Convierte este reporte y sus datos de respaldo en un sitio web interactivo para el equipo directivo. Comienza con los cinco hallazgos más importantes, crea secciones claras para cada tema, incorpora las gráficas y datos relevantes y permite explorar la información de respaldo sin tener que leer el reporte completo de principio a fin."

5. Crear un hub para la información que siempre termina en un '¿dónde encuentro esto?'

Sites también puede ser útil cuando un equipo comparte o explica la misma información una y otra vez: desde materiales de onboarding y recursos internos hasta preguntas frecuentes, documentación de proyectos o guías de trabajo. En lugar de buscar entre diferentes archivos, la información puede organizarse en un solo espacio más sencillo de navegar.

Prompt: "A partir de estos documentos y recursos, crea un hub interno para el equipo. Organiza la información por temas, incluye una introducción clara para alguien que entra por primera vez, destaca los recursos que se consultan con mayor frecuencia y facilita encontrar documentos, links e información clave."

La oportunidad está en hacer que la información sea más accesible, no simplemente más visual. Una hoja de cálculo, un reporte o un plan de proyecto pueden contener todo lo que un equipo necesita, pero la manera en que esa información se presenta puede determinar qué tan rápido las personas logran entenderla y actuar sobre ella.

Con Sites, la información puede convertirse en algo que las personas pueden explorar e interactuar, ayudando a pasar de "déjame explicarte este documento" a "aquí puedes encontrar y entender lo que necesitas."