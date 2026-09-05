"Cerré mi bandeja de entrada y esperé a ver cómo se desarrollaba la tarde" — Le di permiso a ChatGPT para que revisara mi bandeja de entrada y luego dejé de revisar mi correo electrónico

Las nuevas tareas programadas activadas por eventos de ChatGPT Work ofrecen una alternativa interesante a la comprobación compulsiva de correos electrónicos que ocupa mis días. La función actúa, en esencia, como un secretario impulsado por IA: revisa tu bandeja de entrada de Gmail, los canales de Slack y otros canales de comunicación, y luego te avisa o responde según lo solicites en un mensaje.

Decidí usar la función como un asistente de correo electrónico muy selectivo. ChatGPT podía monitorear todo lo que llegaba a mi bandeja de entrada, pero solo se le permitía interrumpirme cuando un mensaje generara una obligación real, y debía sugerir cómo responder y tener un borrador listo para enviar.

Las tareas activadas por eventos están disponibles en los planes elegibles de ChatGPT, tanto en la web como en dispositivos móviles. Usé ChatGPT en la web y conecté mi cuenta de Gmail cuando se me solicitó. A continuación puedes ver la instrucción que utilicé.

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Los desencadenantes de eventos actuales admiten mensajes nuevos de Gmail, los cuales se pueden filtrar opcionalmente por remitente o asunto. Quería que ChatGPT evaluara cada mensaje entrante según su contenido, así que dejé el desencadenante amplio y formulé las instrucciones de manera selectiva.

Esa distinción es importante. El desencadenante decide cuándo se activa ChatGPT, mientras que la instrucción decide qué hace una vez activado. En mi caso, cada nuevo correo electrónico podía activar una ejecución, pero solo los mensajes que cumplieran con mis criterios debían generar una alerta.

Cerré mi bandeja de entrada y esperé a ver cómo transcurría la tarde.

Así es como se hace...

(Image credit: Future)

Mi instrucción inicial fue bastante básica. Le dije a ChatGPT: «Cuando reciba un correo electrónico que requiera que haga algo, o que provenga de un familiar, dime qué debo hacer y redacta un borrador de respuesta».

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Aún así, dejaba mucho margen para la interpretación, y me preocupaba que el spam apareciera como algo sobre lo que tuviera que tomar medidas, pero al final resultó ser una buena prueba para ChatGPT.

Al cabo de un rato, le aclaré a ChatGPT que debía avisarme de cualquier correo electrónico con una sola frase que explicara quién lo escribía y qué podría necesitar de mí. También me aseguré de agregar que la IA no debía responder sin mi intervención.

También abrí la configuración de notificaciones de ChatGPT y me aseguré de que las alertas de tareas pudieran llegarme fuera de la bandeja de entrada. Dependiendo de la cuenta y la categoría de notificación, ChatGPT puede ofrecer notificaciones push, por correo electrónico o por mensaje de texto. Evité el correo electrónico por razones obvias, ya que un correo anunciando que ChatGPT había encontrado un correo podría haber confundido a la IA.

Con la tarea en marcha, cerré Gmail y volví a todo lo demás que tenía planeado para la tarde. Durante los primeros minutos, todavía sentía la tentación de revisar el correo, pero al final dejé de pensar en ello.

El hecho de no estar revisando constantemente el correo hizo que la tarde se sintiera más larga, en el buen sentido. Pude terminar una tarea sin tener que mirar repetidamente otra pestaña para asegurarme de que en Internet no hubiera surgido una emergencia específicamente para mí.

Solo 3 interrupciones

La primera alerta de ChatGPT se refería a un mensaje de mi banco, recibido unas dos horas después de haber configurado la alerta. ChatGPT identificó al remitente, explicó por qué el correo electrónico parecía requerir atención y me indicó qué debía revisar. Abrí ese mensaje directamente, me aseguré de que en realidad no requiriera una respuesta y cerré la bandeja de entrada.

La segunda alerta vino de un familiar. Esta fue una prueba más interesante porque los mensajes familiares rara vez contienen el lenguaje ordenado que hace que las reglas convencionales del correo electrónico sean útiles. Pueden requerir una decisión o una respuesta rápida sin la estructura más formal y las palabras clave propias de los mensajes profesionales.

Aun así, ChatGPT reconoció que el mensaje esperaba algo de mí, me lo señaló y redactó un breve borrador de respuesta para que yo lo aprobara. Agregué un poco más, pero ChatGPT dio en el clavo con los puntos principales que necesitaba expresar, y no era el tipo de correo que requiriera muchos detalles personales, así que unos minutos después de que llegara la alerta, la respuesta ya estaba enviada.

La última alerta se refería a unos boletos que había comprado recientemente y a un cambio en el itinerario para un evento próximo. En este caso, la alerta fue muy necesaria, ya que alteró algunos de los otros planes para ese día y tuve que informarles a los demás sobre el cambio. Eso no estaba en la respuesta sugerida por ChatGPT, por supuesto, pero el simple hecho de recibir el aviso fue útil.

Esas fueron las únicas tres veces que revisé Gmail en toda la tarde. Llegaron otros mensajes, pero ChatGPT no me avisó para que los revisara. Cuando luego revisé mi bandeja de entrada, solo encontré dos correos que tal vez hubiera querido atender antes, y ninguno de ellos requería una respuesta inmediata. No pasó nada grave por no haber visto un correo promocional en el momento en que llegó.

Cualquiera que pruebe esto debería comenzar con un período de prueba corto y revisar las primeras ejecuciones en la sección «Programado» de ChatGPT. Si siguen pasando desapercibidos los recibos comunes, agrega una exclusión más clara. Si se están pasando por alto solicitudes de personas reales, explica qué se considera una respuesta esperada y permite que ChatGPT marque los casos dudosos.

Yo también mantendría la primera versión a modo informativo. Pídele a ChatGPT que resuma la obligación y te indique el correo electrónico, y luego toma la decisión tú mismo. Es una función que vale la pena probar. Muchas herramientas de IA tratan de demostrar su valor generando más texto, más resúmenes y más notificaciones. Esta funcionó porque supo cuándo dejarme en paz.

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