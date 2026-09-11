Llegarán más anuncios a ChatGPT tras el nuevo acuerdo firmado por Amazon con OpenAI

Amazon y OpenAI se asocian para permitir que más marcas compren anuncios en ChatGPT.

Las marcas estadounidenses pueden participar en un programa piloto para comprar anuncios directamente a través de Amazon.

El coste por clic y por cada 1000 impresiones son opciones.

Amazon ha anunció una nueva colaboración entre su división de publicidad y OpenAI, que permite a los anunciantes comprar anuncios dentro de ChatGPT.

Inicialmente lanzada como un programa piloto en EE. UU., esta medida significaría que las marcas pueden comprar anuncios de ChatGPT a través de Amazon DSP en lugar de tener que tratar directamente con OpenAI, lo que la haría más accesible para las marcas que ya utilizan la plataforma de Amazon.

La empresa señaló que la publicidad conversacional representa una de las oportunidades de más rápido crecimiento para que las marcas lleguen a los consumidores allí donde pasan cada vez más tiempo, y que, en comparación con otros canales, aún está mucho menos explotada.

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Las marcas estadounidenses ya pueden comprar espacios publicitarios en ChatGPT a través de Amazon

Fundamentalmente, Amazon quería no controlar qué conversaciones de ChatGPT recibían anuncios, sino más bien ayudar en la configuración y optimización de las campañas. En otras palabras, Amazon actúa como intermediario para negociar los espacios publicitarios con OpenAI.

Debajo de la respuesta del chatbot se pueden mostrar anuncios tanto de texto como de imagen , y OpenAI está configurado para mostrar una etiqueta de anuncio patrocinado clara con el fin de mantener una distinción clara entre el contenido útil y el contenido publicitario.

Amazon también ofrece dos tipos de pago para sus anuncios vinculados a ChatGPT: coste por clic y coste por mil impresiones.

"Gracias a nuestra colaboración con Amazon Ads y ChatGPT Ads, podemos aprovechar un profundo conocimiento del consumidor para determinar cómo y cuándo aparecen los anuncios de Delta Vacations dentro de las experiencias de ChatGPT Ads, creando así nuevas oportunidades para que los viajeros interactúen y descubran posibilidades vacacionales", explicó Katrin Koenig, presidenta de Delta Vacations y una de las primeras clientas y usuarias de la plataforma.

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Aunque OpenAI cuenta con su propio programa publicitario, mucho más pequeño, la alianza con Amazon le da acceso a una enorme base de anunciantes consolidados que ya utilizan Amazon. Como la tercera empresa de publicidad digital más grande (según Marketing Dive ), con unos ingresos publicitarios anuales de alrededor de 70.000 millones de dólares, incluso una pequeña parte de esta cifra podría suponer un gran impulso para el creador de ChatGPT.