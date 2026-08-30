¿Aburrido de los mismos stickers? ChatGPT puede crear unos a tu medida

¿Eres de los que ama comunicarse con stickers? De ser así, te tenemos noticias increíbles, pues desde hace unos días es posible utilizar ChatGPT Images para crear tu propio pack de stickers personalizados.

Lo mejor de todo es que basta con describir una idea, un personaje, un chiste local o una reacción para que ChatGPT la convierta en una colección única que aporte más personalidad, expresión y diversión a las conversaciones.

En México, donde los stickers y las imágenes de reacción forman parte del ritmo diario de las conversaciones, las posibilidades también pueden inspirarse en elementos emblemáticos de nuestra cultura. Por ejemplo, cualquiera puede crear divertidos stickers inspirados en el ajolote y convertir a este ícono mexicano en reacciones para sobrevivir al lunes, celebrar, mostrar sorpresa o mandar cariño en el chat familiar.

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¿Cómo crear un pack de stickers?

El proceso es sencillo:

Describe en tu prompt lo que quieres crear. Por ejemplo: “Crea un pack de stickers de ajolotes para sobrevivir al día laboral”.

ChatGPT Images generará una colección de imágenes a partir de tu idea.

Una vez que tengas el resultado, pídele a ChatGPT que convierta las imágenes en un pack de stickers y que te los entregue en un formato disponible para descargar y guardar en WhatsApp.

Abre el archivo ZIP y descarga las imágenes.

Ve a la sección de stickers de WhatsApp y utiliza la opción “Crear”.

Personaliza tus stickers con emojis y elige entre hasta 18 estilos, incluidos Holográfico, Anime y 3D, con hasta nueve stickers por pack.

Los Stickers en ChatGPT funcionan con ChatGPT Images 2.0, el modelo más reciente de generación de imágenes de OpenAI. La función es gratuita y está disponible globalmente para todos los usuarios de la aplicación móvil de ChatGPT.

Ideas de prompts para crear packs de stickers

“Un pack de stickers de ajolotes en caricatura pasando por todas las etapas de un día laboral”.

“Un pack de stickers de reacciones para el chat familiar: buenos días, felicitaciones, sorpresa y risas”.

“Un pack de stickers de ajolotes celebrando que por fin terminó la semana”.

Desde reacciones para el día a día hasta diseños inspirados en personajes y elementos muy mexicanos, las posibilidades dependen de la creatividad de cada usuario.