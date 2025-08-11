GPT-5 är här – 5 saker du behöver veta om OpenAIs ”mest användbara” modell hittills

OpenAIs efterlängtade livesändning för att avslöja GPT-5 var fullpackad med nyheter under en och en halv timme av tillkännagivanden och demonstrationer. Sam Altman visade inget av den rädsla han påstått känna för den nya AI-modellen – bara stolthet över vad han och teamet åstadkommit.

En stor del av presentationen fokuserade på GPT-5:s tekniska milstolpar och hur dessa översätts till nya och förbättrade AI-funktioner för användare. Altman presenterade också lättsammare nyheter för ChatGPT, med fler anpassningsalternativ och sätt för användare att koppla sitt befintliga digitala fotavtryck till ChatGPT.

Här är de fem viktigaste nyheterna från GPT-5-lanseringen.

GPT-5 gör entré

(Image credit: OpenAI)

GPT-5 är nästa steg i OpenAIs modellserie – större och kraftfullare, men i grunden lik sin föregångare. Den är dock tillräckligt stor och komplex för att nå en ny nivå när det gäller hur den uppfattas resonera.

Vi behöver inte längre ”mata” den med sammanhang eller upprepa komplexa frågor flera gånger – åtminstone inte lika ofta. Mångfacetterade frågor, som hur förändrade räntor kan påverka bostadsägande bland Gen Z i blandade marknader, kunde tidigare kräva flera förfinade promptar, men GPT-5 kan reda ut allt i ett svep.

I demonstrationerna bröt modellen ner varje del för sig, satte ihop svaren och markerade när det fanns kunskapsluckor – något som är betydligt bättre än att självsäkert hitta på svar. Den använder samma metod i interaktionen med användare och kan uppfatta stämningar och anpassa svaren efter uttryckta känslor.

Modellen är särskilt bra på matematik och kod, inklusive det som kallas ”vibe coding” – där man beskriver känslan eller stilen för en programvara och låter AI:n generera HTML, CSS och JavaScript som matchar designvisionen.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Versioner av GPT-5

(Image credit: OpenAI)

Förutom standardversionen kommer GPT-5 även som mindre varianter: gpt-5-mini och den ännu enklare gpt-5-nano, som endast finns i API:et. Gratisanvändare får nu tillgång till både GPT-5 och mini, medan Plus-användare får högre användningsgränser.

Pro-användare, som betalar 200 dollar i månaden, får obegränsad tillgång till GPT-5 samt de mer avancerade gpt-5-pro och gpt-5-thinking. Dessa är långsammare men ger mer djupgående och genomtänkta svar.

ChatGPT väljer numera automatiskt rätt modell utifrån din fråga och vilken plan du har, så du behöver inte göra det själv.

Anpassade personligheter och färger

GPT-5 är tillräckligt avancerad för att låta oss välja olika tonlägen och stilar i chatboten. Förutom det neutrala standardläget kan vi nu välja mellan lägen som:

Cynic – för svar med en dos sarkasm

Listener – för empatiska svar när vi bara vill ventilera

Nerd – för extra nördiga fakta

Robot – för helt mekaniska svar

Dessa förändrar inte innehållet i svaren, men ger dem en viss ”smak” – som torr humor med produktivitetstips från Cynic eller mjuk uppmuntran från Listener.

Betalda prenumeranter får dessutom fler färgteman, så man kan anpassa utseendet på ChatGPT på fler sätt än bara ljust eller mörkt läge.

Förbättrat röstläge

(Image credit: Future)

ChatGPT:s röstläge får en rejäl uppdatering. Den nya versionen fungerar med anpassade GPT:er och kan ändra ton och talstil baserat på våra instruktioner och den allmänna känslan i konversationen.

Vi kan be den vara rappare, långsammare, varmare – eller något helt annat. Plus-användare får nästan obegränsad tillgång till röstläget, medan gratisanvändare får några timmars handsfree-chatt varje dag.

Standardversionen av röstläget tas bort helt inom 30 dagar och alla får då den uppgraderade upplevelsen.

Google-integrationer för ChatGPT

(Image credit: Future)

Pro-användare kan koppla Gmail, Google Kalender och Google Kontakter direkt till ChatGPT. Det betyder att man slipper växla flikar för att kolla om man är ledig nästa tisdag eller leta upp ett mejl man glömt svara på.

AI:n hämtar bara det som behövs och endast när det är relevant. Om vi exempelvis ber den boka ett möte, kollar den kalendern, hittar en ledig tid och skriver mejlet åt oss.

Andra prenumerationsnivåer får också denna funktion längre fram, så det blir inte exklusivt för Pro-användare för alltid.

Alla dessa GPT-5-förbättringar pekar mot OpenAIs större plan: att göra sina AI-modeller till en naturlig del av vår vardag. Bättre resonemang innebär mindre efterarbete för oss, ”vibe coding” uppdaterar AI:n från att bara härma kod till att tolka våra avsikter, medan personligheter, färger och Voice-läge gör den mer unik för oss.

GPT-5 imiterar medvetenhet bättre än någon tidigare modell. Det kan innebära att den smälter in i våra rutiner och blir lika självklar som våra telefoner – vilket sannolikt är precis vad OpenAI och dess investerare hoppas på.