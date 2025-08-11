GPT-5 er her – 5 ting du trenger å vite om OpenAIs «mest nyttige» modell hittil

OpenAIs etterlengtede direktesending for avdukingen av GPT-5 var fullpakket med nyheter i løpet av halvannen time med kunngjøringer og demonstrasjoner. Sam Altman viste intet av den frykten han har hevdet å ha for den nye AI-modellen – bare stolthet over hva han og teamet hans hadde oppnådd.

Mye av presentasjonen fokuserte på GPT-5s tekniske milepæler og hvordan de oversettes til nye og forbedrede AI-funksjoner for brukere. Altman avslørte også mer muntre nyheter for ChatGPT, med flere tilpasningsalternativer og måter for brukere å koble sitt eksisterende digitale fotavtrykk til ChatGPT.

Her er de fem viktigste nyhetene fra GPT-5-lanseringen.

GPT-5 gjør entré

(Image credit: OpenAI)

GPT-5 er det neste steget i OpenAIs modellfamilie – større og kraftigere, men fundamentalt den samme som forgjengeren. Men den er stor og kompleks nok til å løfte den til et nytt nivå når det gjelder hvordan den oppfattes å resonnere.

Vi trenger ikke lenger å «mate» den med kontekst eller gjenta komplekse spørsmål flere ganger – i hvert fall ikke like ofte. Mangefasetterte spørsmål, som hvordan endrede renter kan påvirke boligeierskap blant Generasjon Z i blandede markeder, kunne tidligere kreve flere, raffinerte spørsmål, men GPT-5 kan ordne opp i alt på én gang.

I demonstrasjoner brøt modellen ned hver del, satte sammen svarene og fremhevet hvor det var kunnskapshull – noe som er langt fra å komme opp med svar med sikkerhet. Den bruker samme tilnærming til å samhandle med brukere, og kan føle stemninger og skreddersy responser til følelsene som uttrykkes.

Modellen er spesielt god på matematikk og kode, inkludert det som kalles «vibe-koding» – der du beskriver følelsen eller stilen til et program og lar AI-en generere HTML, CSS og JavaScript som samsvarer med designvisjonen.

Versjoner av GPT-5

(Image credit: OpenAI)

I tillegg til standardversjonen kommer GPT-5 også i mindre varianter: gpt-5-mini og den enda enklere gpt-5-nano, som kun er tilgjengelig i API-et. Gratisbrukere får nå tilgang til både GPT-5 og mini, mens Plus-brukere får høyere bruksgrenser.

Pro-brukere, som betaler 200 dollar i måneden, får ubegrenset tilgang til GPT-5 samt de mer avanserte gpt-5-pro og gpt-5-thinking. Disse er tregere, men gir mer dyptgående og gjennomtenkte svar.

ChatGPT velger nå automatisk riktig modell basert på spørsmålet ditt og hvilket abonnement du har, slik at du ikke trenger å gjøre det selv.

Tilpassede personligheter og farger

GPT-5 er avansert nok til at vi kan velge forskjellige toner og stiler i chatboten. I tillegg til den nøytrale standardmodusen kan vi nå velge mellom modi som:

Cynic – for svar med en dose sarkasme

Listener – for empatiske svar når vi bare vil lufte ut

Nerd – for ekstra nerdete fakta

Robot – for helt mekaniske svar

Disse endrer ikke innholdet i svarene, men gir dem en viss «smak» – som tørr humor med produktivitetstips fra Cynic eller mild oppmuntring fra Listener.

Betalende abonnenter får også flere fargetemaer, slik at du kan tilpasse utseendet til ChatGPT på flere måter enn bare lys eller mørk modus.

Forbedret talemodus

(Image credit: Future)

ChatGPTs talemodus får en større oppdatering. Den nye versjonen fungerer med tilpassede GPT-er og kan endre tone og talestil basert på instruksjonene våre og den generelle følelsen av samtalen.

Vi kan be om at den skal være raskere, saktere, varmere – eller noe helt annet. I tillegg får brukere nesten ubegrenset tilgang til talemodus, mens gratisbrukere får noen timer med håndfri chatting hver dag.

Standardversjonen av talemodus vil bli fullstendig fjernet innen 30 dager, og alle vil da få den oppgraderte opplevelsen.

Google-integrasjoner for ChatGPT

(Image credit: Future)

Pro-brukere kan koble Gmail, Google Kalender og Google Kontakter direkte til ChatGPT. Dette betyr at du ikke trenger å bytte fane for å sjekke om du er ledig neste tirsdag eller slå opp en e-post du glemte å svare på.

AI-en henter bare det som trengs, og bare når det er relevant. Hvis vi for eksempel ber den om å bestille et møte, sjekker den kalenderen, finner et ledig tidspunkt og skriver e-posten for oss.

Andre abonnementsnivåer vil også få denne funksjonen senere, så den vil ikke være eksklusiv for Pro-brukere for alltid.

Alle disse forbedringene i GPT-5 peker mot OpenAIs større plan: å gjøre AI-modellene til en naturlig del av hverdagen vår. Bedre resonnement betyr mindre omarbeiding for oss, «vibe-koding» oppdaterer AI-en fra å bare etterligne kode til å tolke intensjonene våre, mens personligheter, farger og stemmemodus gjør den mer unik for oss.

GPT-5 imiterer bevisstheten bedre enn noen tidligere modell. Det kan bety at den blander seg inn i rutinene våre og blir like naturlig som telefonene våre – noe som sannsynligvis er akkurat det OpenAI og investorene håper på.