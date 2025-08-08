El 7 de agosto nos regaló finalmente la presentación de GPT-5 de OpenAI, donde nos sorprendió con mucha información en aproximadamente hora y media.

El director ejecutivo, Sam Altman, no mostró ningún temor por el nuevo modelo de IA, como había afirmado, sino mucho orgullo por lo que él y su equipo habían logrado.

Gran parte de la presentación mostró los hitos técnicos de GPT-5 y cómo se traducen en nuevas y potentes funciones de IA mejoradas para los usuarios. Altman también reveló algunas novedades más ligeras para ChatGPT, que ofrece más opciones de personalización y formas para que los usuarios vinculen su huella digital existente a ChatGPT.

Estas son las cinco novedades más destacadas del debut de GPT-5.

GPT-5 llegó oficialmente

(Image credit: OpenAI)

GPT-5 es la próxima versión de los modelos de OpenAI, más grande y potente, pero sin grandes diferencias en su forma básica. Aun así, GPT-5 es lo suficientemente grande y complejo como para alcanzar un nuevo nivel en su forma de razonar.

Básicamente, ya no es necesario darle el contexto con cuchara o repetir tres veces las indicaciones complejas, o al menos no con tanta frecuencia. Las preguntas multifacéticas, como cómo el cambio de las tasas de interés podría afectar las tendencias de propiedad de vivienda de la Generación Z en mercados mixtos, podrían requerir varias indicaciones refinadas múltiples veces para proporcionar las respuestas que buscas con los modelos anteriores de ChatGPT, pero GPT-5 puede desentrañar todo el asunto.

Según las demostraciones, GPT-5 parece analizar cada parte por separado y unirlas. Además, señala cuando hay una laguna en su conocimiento, lo que es mucho mejor que alucinar con confianza. También aplica esa forma de pensar a la forma en que interactúa con los usuarios. Aunque obviamente no «piensa», parece leer entre líneas lo suficientemente bien como para reflejar el estado de ánimo del usuario e incluso ajustar su respuesta a una emoción expresada.

Se supone que el modelo es especialmente bueno con las matemáticas y el software de programación. Lo suficientemente bueno como para manejar la cada vez más popular búsqueda del «vibe coding», en la que simplemente se describe una sensación o un estado de ánimo de un software, y la IA produce el HTML, CSS y JavaScript que se ajusta a la visión del diseño.

Versiones disponibles de GPT-5

(Image credit: OpenAI)

GPT-5 viene en muchos tamaños o versiones además de la estándar. También está el gpt-5-mini, más pequeño, y el gpt-5-nano, aún más ligero, que solo está disponible en la API. La gran noticia es que los usuarios gratuitos de ChatGPT ahora tienen acceso tanto a GPT-5 como a mini, mientras que los suscriptores de ChatGPT Plus disfrutan de límites de uso más altos en todos los ámbitos.

Si eres un usuario Pro que paga 200 dólares al mes, ahora tendrás acceso ilimitado a GPT-5, además de acceso al modelo gpt-5-pro y gpt-5-thinking, que son más potentes. Ambos tardan más en dar respuestas, pero ofrecen respuestas más profundas y reflexivas.

Sin embargo, tampoco es necesario que elijas tú mismo. ChatGPT ahora selecciona automáticamente el modelo adecuado en función de lo que preguntas y del plan que tengas.

Colores personalizados de ChatGPT

ChatGPT tiene una personalidad predeterminada, agradablemente anodina, pero GPT-5 es lo suficientemente avanzado como para ofrecer más variedad en el tono y el estilo del chatbot de IA. Si no quieres el modo neutral habitual, puedes elegir «Cínico» para obtener respuestas sarcásticas, «Escuchador» si necesitas desahogarte y solo quieres que te muestre comprensión, «Nerd» para obtener curiosidades geek y «Robot» para obtener respuestas puramente mecánicas.

Estas personalidades no restan valor a las respuestas que obtienes, pero sí le dan un toque especial. Por lo tanto, es posible que obtengas un humor seco con consejos de productividad con el tono «Cínico» o un suave estímulo en tus objetivos con «Escuchador».

Además, ahora se puede modificar la apariencia del chatbot con los nuevos temas de color. Si eres suscriptor de pago, pronto podrás ajustar el aspecto de ChatGPT en lugar de cambiar entre el negro o el blanco habituales.

Modo de voz

(Image credit: Future)

El modo de voz de ChatGPT está experimentando una mejora significativa en su audio. OpenAI está lanzando una versión muy mejorada que no solo funciona con GPT personalizados, sino que también adapta su tono y estilo de habla en función de tus instrucciones y el ambiente general.

Puedes pedirle que sea más ágil, más lento, más cálido o lo que quieras. Para los usuarios de ChatGPT Plus, las respuestas de voz ahora son casi ilimitadas. Los usuarios gratuitos también siguen teniendo acceso, con unas pocas horas al día para chatear sin usar las manos.

Para agilizar las cosas, el antiguo modo de voz estándar se eliminará por completo en un plazo de 30 días. Después de eso, todos disfrutarán de la misma experiencia mejorada.

Conexiones de Google para ChatGPT

(Image credit: Future)

La próxima semana, los usuarios de ChatGPT Pro podrán conectar su Gmail, Google Calendar y Google Contacts directamente a ChatGPT. Eso significa que ya no tendrás que cambiar de pestaña para comprobar si estás libre el próximo martes ni buscar entre los hilos para encontrar ese correo electrónico al que definitivamente olvidaste responder.

Una vez conectado, ChatGPT extraerá lo que necesite para ayudarte a responder a tus consultas. OpenAI ha asegurado a los usuarios que solo extraerá lo mínimo necesario y solo cuando sea útil.

No es necesario que digas «revisa mi calendario» o «busca ese contacto». La IA lo hará en función de si solicitas algo que lo requiera, como programar una reunión. Elegirá una hora que te venga bien y redactará el correo electrónico en tu nombre. Está previsto que otros niveles de suscripción tengan acceso a las conexiones en un futuro próximo, por lo que esto no se limitará a Pro para siempre.

Todas estas mejoras que aprovechan GPT-5 apuntan a los planes más ambiciosos de OpenAI de convertir sus modelos de IA en una parte íntima de tu vida, no solo en una herramienta a la que recurres ocasionalmente y que te molesta tener que analizar cuidadosamente las respuestas. Un razonamiento más inteligente significa menos trabajo de limpieza para el usuario. La codificación Vibe cambia la IA de simplemente imitar el código a interpretar el uso que le quieres dar al software. Las personalidades y los colores hacen que la IA parezca más única para ti, no solo una herramienta válida para todos, especialmente con una voz más realista y acceso a tu cuenta de correo electrónico y calendario.

GPT-5 imita la conciencia mejor que cualquiera de sus predecesores. Eso significa que podría integrarse en nuestras rutinas y convertirse en algo tan natural como el uso de nuestros teléfonos inteligentes. O al menos, eso es lo que OpenAI y sus inversionistas probablemente esperan que suceda.