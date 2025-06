Esto es lo que ocurrió realmente con Siri y Apple Intelligence, según Apple

Tal como se esperaba, Siri de Apple no ocupó precisamente un lugar de honor en la keynote de la WWDC 2025 de este año, sin embargo, si hubo noticias.

Apple lo mencionó y reiteró que estaba tardando más de lo previsto en traer a todo el mundo el Siri que prometió hace un año, diciendo que la integración completa de Apple llegaría "el año que viene".

Apple ha confirmado desde entonces que esto significa 2026. Eso significa que no veremos el tipo de integración profunda que habría permitido a Siri utilizar lo que sabía sobre ti y tu iPhone con iOS para convertirse en un mejor compañero digital en 2025. Como parte del recién anunciado iOS 26, no utilizará los intentos de las aplicaciones para entender lo que está pasando en la pantalla y actuar en tu nombre basándose en ello.

Tengo mis propias teorías sobre la razón del retraso, la mayoría de las cuales giran en torno a la tensión entre ofrecer una experiencia rica en inteligencia artificial y los principios básicos de Apple en materia de privacidad. A menudo parecen contradictorios. Sin embargo, se trata de conjeturas. Sólo Apple puede decirnos exactamente qué está pasando, y ahora lo ha hecho.

Yo, junto con Mark Spoonauer, redactor jefe de Tom's Guide Global, nos sentamos poco después de la keynote con Craig Federighi, vicepresidente sénior de Ingeniería de Software de Apple, y Greg Joswiak, vicepresidente global de Marketing de Apple, en un amplio debate en podcast sobre prácticamente todo lo que Apple desveló durante su keynote de 90 minutos.

Empezamos preguntando a Federighi sobre lo que Apple ha presentado en relación con Apple Intelligence, así como sobre el estado de Siri y lo que los usuarios de iPhone podrían esperar este año o el próximo. Federighi fue sorprendentemente transparente, ofreciendo una ventana al pensamiento estratégico de Apple en lo que respecta a Apple Intelligence, Siri y la IA.

Lejos de la nada

De izquierda a derecha: Lance Ulanoff y Mark Spoonauer charlan con Craig Federighi y Greg Josiwak (Image credit: Apple)

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Federighi comenzó recorriendo todo lo que Apple ha entregado con Apple Intelligence hasta el momento y, para ser justos, es una cantidad considerable

"Estábamos muy centrados en crear una amplia plataforma para experiencias personales realmente integradas en el sistema operativo", recordó Federighi, refiriéndose al anuncio original de Apple Intelligence en la WWDC 2024.

En ese momento, Apple demostró Herramientas de escritura, resúmenes, notificaciones, recuerdos de películas, búsqueda semántica de la biblioteca de Fotos y Limpieza para fotos. Todas esas funciones se cumplieron, pero incluso mientras Apple creaba esas herramientas, se dio cuenta, nos dijo Federighi, de que "podríamos, sobre esa base de grandes modelos lingüísticos en el dispositivo, computación en nube privada como base para aún más inteligencia, [e] indexación semántica en el dispositivo para recuperar mantener el conocimiento, construir una Siri mejor".

¿Exceso de confianza?

Hace un año, la confianza de Apple en su capacidad para construir una Siri así la llevó a demostrar una plataforma que podía manejar un contexto más conversacional, hablar mal, escribir a Siri y una interfaz de usuario significativamente rediseñada. Una vez más, Apple cumplió con todo lo prometido.

"También hablamos de [...] cosas como la posibilidad de invocar una gama más amplia de acciones en todo el dispositivo mediante intentos de aplicaciones orquestados por Siri para permitirle hacer más cosas", añadió Federighi. También hablamos de la capacidad de utilizar el conocimiento personal de ese índice semántico, de modo que si preguntas cosas como "¿Qué es ese podcast que me ha enviado “Joz”?", podamos encontrarlo, ya sea en tus mensajes o en tu correo electrónico, y llamarlo, e incluso actuar en consecuencia utilizando esas intenciones de aplicación. Esa es la pieza que aún no hemos entregado».

Esto es historia conocida. Apple prometió más de la cuenta y no cumplió lo prometido, dejando de entregar una actualización de Siri de Apple Intelligence vagamente prometida para finales de año, en 2024, y admitiendo en la primavera de 2025 que no estaría lista a corto plazo. En cuanto a por qué sucedió, ha sido, hasta ahora, un poco un misterio. Apple no acostumbra a hacer demostraciones de tecnología o productos que no sabe con certeza si podrá entregar en la fecha prevista.

Federighi, sin embargo, explicó con cierto detalle dónde se torcieron las cosas y cómo avanza Apple a partir de ahora.

"Cuando estábamos desarrollando esta función, nos dimos cuenta de que teníamos dos fases, dos versiones de la arquitectura definitiva que íbamos a crear", explicó. "La versión uno la teníamos trabajando aquí en el momento en que nos acercábamos a la conferencia, y teníamos, en ese momento, una gran confianza en que podríamos entregarla. Pensábamos que para diciembre, y si no, pensábamos que para primavera, hasta que lo anunciáramos como parte de la WWDC. Porque sabíamos que el mundo quería una imagen realmente completa de: ¿Qué está pensando Apple sobre las implicaciones de la inteligencia de Apple y hacia dónde se dirige?".

Historia de dos arquitecturas

(Image credit: Apple)

Mientras Apple trabajaba en una V1 de la arquitectura de Siri, también estaba trabajando en lo que Federighi llamó V2, «una arquitectura más profunda de extremo a extremo que sabíamos que era en última instancia lo que queríamos crear, para llegar a un conjunto completo de capacidades que queríamos para Siri.»

Lo que todo el mundo vio durante la WWDC 2024 fueron vídeos de esa arquitectura V1, y esa fue la base para el trabajo que comenzó en serio después de la revelación de la WWDC 2024, en preparación para el lanzamiento completo de Apple Intelligence Siri.

"Nos pusimos manos a la obra durante meses para que funcionara cada vez mejor en más aplicaciones, y cada vez mejor a la hora de realizar búsquedas", añade Federighi. "Pero, fundamentalmente, nos dimos cuenta de que las limitaciones de la arquitectura V1 no nos estaban llevando al nivel de calidad que sabíamos que nuestros clientes necesitaban y esperaban. Nos dimos cuenta de que la arquitectura V1, ya sabes, podríamos empujar y empujar y empujar y poner más tiempo, pero si tratamos de empujar a cabo en el estado en que iba a ser, no cumpliría con nuestras expectativas de los clientes o las normas de Apple, y que teníamos que pasar a la arquitectura V2.

"Tan pronto como nos dimos cuenta, y eso fue durante la primavera, hicimos saber al mundo que no íbamos a ser capaces de sacar eso, y que íbamos a seguir trabajando para cambiar realmente a la nueva arquitectura y lanzar algo".

Nos dimos cuenta de que [...] si intentábamos sacarlo en el estado en el que iba a estar, no cumpliría las expectativas de nuestros clientes ni los estándares de Apple, y que teníamos que pasar a la arquitectura V2. Craig Federighi, Apple

Ese cambio, sin embargo, y lo que Apple aprendió por el camino, significó que Apple no volvería a cometer el mismo error, y prometer un nuevo Siri para una fecha que no podía garantizar cumplir. En su lugar. Apple no va a «precomunicar una fecha», explicó Federighi, «hasta que tengamos en casa, la arquitectura V2 entregando no sólo en una forma que podemos demostrar para todos ustedes ...»

Luego bromeó diciendo que, aunque «podría» demostrar un modelo V2 en funcionamiento, no iba a hacerlo. Luego añadió, más en serio: "Tenemos la arquitectura V2, por supuesto, trabajando internamente, pero aún no hemos alcanzado el nivel de calidad que creo que la convierte en una gran característica de Apple, así que no vamos a anunciar la fecha en que eso ocurrirá. Anunciaremos la fecha cuando estemos listos para sembrarlo, y todos ustedes estén listos para poder experimentarlo".

Le pregunté a Federighi si, con la arquitectura V2, se refería a una reconstrucción total de Siri, pero Federighi me desengañó de esa idea.

"Debería decir que la arquitectura V2 no es, no era una reconstrucción en estrella. La arquitectura V1 era algo así como la mitad de la arquitectura V2, y ahora la extendemos, la convertimos en una arquitectura pura que se extiende por toda la experiencia Siri. Así que hemos estado construyendo sobre lo que hemos estado construyendo para V1, pero ahora extendiéndolo más completamente, y esa arquitectura más homogénea de extremo a extremo nos da una calidad mucho mayor y una capacidad mucho mejor. Y eso es lo que estamos construyendo ahora".

Una estrategia de IA diferente

(Image credit: Apple)

Algunos podrían considerar que el hecho de que Apple no entregara Siri completo en su calendario original es un tropiezo estratégico. Pero el enfoque de Apple respecto a la IA y el producto también es totalmente diferente al de OpenAI o Google Gemini. No gira en torno a un producto singular o un chatbot potente. Siri no es necesariamente la pieza central que todos imaginábamos.

Federighi no discute que «la IA es esta tecnología transformadora [...] Todo lo que está creciendo a partir de esta arquitectura va a tener un impacto de décadas en toda la industria y la economía, y al igual que Internet, al igual que la movilidad, y va a tocar los productos de Apple y va a tocar experiencias que están bien fuera de los productos de Apple».

Está claro que Apple quiere formar parte de esta revolución, pero en sus propios términos y de la forma que más beneficie a sus usuarios, protegiendo, por supuesto, su privacidad. Siri, sin embargo, nunca fue el objetivo final, como explicó Federighi.

La IA es esta tecnología transformadora [...] y va a tocar los productos de Apple y va a tocar experiencias que están bien fuera de los productos de Apple. Craig Federighi, Apple

"Cuando empezamos con Apple Intelligence, fuimos muy claros: no se trataba solo de crear un chatbot. Así que, aparentemente, cuando algunas de estas capacidades de Siri que mencioné no aparecieron, la gente decía: '"Qué ha pasado, Apple? Pensaba que nos ibas a dar tu chatbot". Ese nunca fue el objetivo, y sigue sin ser nuestro objetivo principal".

Entonces, ¿cuál es el objetivo? Creo que puede ser bastante obvio a partir de la keynote de la WWDC 2025. Apple tiene la intención de integrar la Inteligencia de Apple en todas sus plataformas. En lugar de dirigirte a una app singular como ChatGPT para tus necesidades de IA, Apple la está poniendo, en cierto modo, en todas partes. Se hace, explica Federighi, «de una manera que te encuentre donde estás, no que te vayas a una experiencia de chat para hacer las cosas».

Apple entiende el atractivo de los bots conversacionales. "Sé que a mucha gente le parece una forma realmente poderosa de reunir sus pensamientos, de hacer una lluvia de ideas [...] Así que, claro, son cosas geniales", dice Federighi. "¿Son lo más importante que debe desarrollar Apple? Bueno, el tiempo dirá hacia dónde vamos, pero eso no es lo principal que nos hemos propuesto hacer en este momento".

Vuelve pronto para ver el enlace al podcast de TechRadar y Tom's Guide con la entrevista completa a Federighi y Joswiak.