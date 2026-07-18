Los fans del iPhone no están contentos porque Apple ha eliminado una popular forma de ahorrar dinero, pero hay mejores noticias para quienes compran un iPad

Apple ha eliminado una popular laguna legal que se aprovechaba al comprar un iPhone

Anteriormente, permitía adquirir un iPhone desbloqueado mediante un plan de pago a plazos de un operador

Esta solución alternativa sigue funcionando al comprar un iPad

Durante muchos años, ha existido una especie de secreto a voces entre los fans de Apple que desean adquirir un iPhone nuevo y totalmente desbloqueado mediante un plan de financiamiento asequible de un operador. Sin embargo, ahora Apple ha puesto fin a esta solución alternativa, para gran consternación de los usuarios de Apple; pero hay mejores noticias si estás pensando en comprar un iPad a plazos.

La laguna legal del iPhone funcionaba así: mientras que comprar un iPhone a plazos con un operador normalmente significaba que quedaba bloqueado para ese proveedor, comprar el mismo dispositivo directamente desde el sitio web de Apple —incluso al usar el financiamiento del operador— te permitía obtener un teléfono desbloqueado.

Esto se aplicaba tanto a los contratos de T-Mobile como a los de Verizon, aunque los usuarios de AT&T seguían estando bloqueados con su operador. Esto significaba que podías aprovechar una generosa oferta de financiamiento o un programa de intercambio sin tener que quedarte con un solo operador hasta que tu dispositivo estuviera pagado en su totalidad.

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Ahora, Apple ha cambiado sus términos. En la sección de Preguntas frecuentes de cualquier página de compra de iPhone, Apple ha incluido un nuevo texto: «Si eliges financiar un iPhone a través del Plan de pagos a plazos de AT&T, el Plan de pagos a plazos de T-Mobile o el Programa de pago de dispositivos de Verizon, tu iPhone quedará bloqueado con el proveedor hasta que se haya pagado en su totalidad».

El cambio no ha sido bien recibido por los usuarios de Apple, quienes han estado lamentando las prácticas más restrictivas que ahora están en vigor. En Reddit, los comentarios han variado desde «no tengo idea de por qué el bloqueo de operador sigue siendo legal», mientras que otro usuario comentó que la situación es «triste, yo compraba teléfonos de esta manera desde 2022».

Esta situación no se da en todos los países. Desde diciembre de 2021, en el Reino Unido, los reguladores han prohibido a las redes móviles vender nuevos teléfonos bloqueados para su red. Si visitas la tienda en línea de Apple en el Reino Unido, no verás ninguna mención a si un iPhone está bloqueado o desbloqueado.

Buenas noticias para quienes compran un iPad

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Si aún te interesa comprar un dispositivo de Apple a plazos, hay otra opción, ya que Apple acaba de presentar una opción de 36 meses para la compra de cualquiera de los mejores iPads equipados con Wi-Fi y conectividad celular directamente desde Apple. Esta oferta aparece al momento de finalizar la compra en el sitio web de Apple y está disponible para el iPad, el iPad mini, el iPad Air y el iPad Pro.

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Si bien Apple ofrece financiamiento sin intereses mediante la Apple Card, este distribuye el costo en 12 meses. La opción de 36 meses significa que tus pagos mensuales serán más bajos, aunque también debes tomar en cuenta el costo adicional del servicio celular y cualquier gasto extra, como la cuota de activación.

Tus opciones actuales son AT&T o Verizon. Sin embargo, es interesante señalar que no estarás atado a un operador mientras dure el período de pago, ya que, según Apple, «puedes cambiar de operador cuando compras un iPad directamente de Apple y eliges la financiación del operador como opción de pago». Esto hace que esta oferta de iPad sea muy similar a la solución alternativa para el iPhone que se cerró recientemente, y se desconoce si Apple acabará con esta laguna legal o cuándo lo hará.

Además de Apple, también puedes comprar un iPad con un plan de financiamiento a 36 meses a través de los operadores de telefonía. Y, como señala AppleInsider, esto a veces incluye créditos en la factura u otras ofertas que reducen el costo del iPad, lo que significa que podrías conseguir una mejor oferta si no lo compras directamente a través de Apple —aunque hacerlo probablemente implique que te quedes atado a ese operador, en lugar de tener la libertad de cambiarlo como ocurre al comprar directamente a Apple. Como siempre en este tipo de situaciones, compara precios para ver si puedes conseguir una buena oferta.

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