”Den känns ljusår före de andra” — Samsung Galaxy S26-serien vinner AI-kampen och vi är inte de enda som tycker det

Samsung visade upp en rad nya enheter under Galaxy Unpacked 2026, inklusive nästa generation Galaxy-telefoner som vi längtat efter att få testa. Som tur var fick vi tidig tillgång till den nya S26-serien, och låt oss bara säga att vi inte blev besvikna.

I det senaste avsnittet av TechRadar Podcast, som du kan lyssna på via exempelvis Spotify och YouTube, deltog teknik-YouTubers Daniel Rotar (ZONEofTECH) och Hayleigh Chamberlain (HaylsWorld) i en exklusiv hands-on med Galaxy S26-serien, som kort sagt gjorde ett stort intryck på oss.

EXCLUSIVE Samsung S26 series hands-on - is this the ultimate Android?(ft. HaylsWorld and ZoneofTech) - YouTube Watch On

Trots vissa mindre invändningar kring kamerakvaliteten erbjuder Samsungs nästa telefonserie några efterlängtade uppgraderingar. Den har en mer förfinad design med mjukare kanter, ett avsteg från tidigare generationers skarpare form, och är den tunnaste telefonen hittills (0,3 mm tunnare än iPhone 17) — men inget sticker ut mer än Galaxy S26:s stora framgångar inom AI, något Apple borde ta lärdom av.

"Andra företag har gett väldigt stora AI-löften och inget av det har blivit verklighet, och jag hoppas att det inte blir så med Samsung."

När det gäller Galaxy S26:s AI-ekosystem bockar det av i stort sett alla rutor vad gäller bekvämlighet och enkelhet, genom att bygga vidare på befintliga AI-verktyg samtidigt som nya funktioner introduceras. Som vår gäst Chamberlain uttrycker det: “Jag tror att när det gäller AI vill folk bara att det ska hjälpa dem i vardagen”.

(Image credit: Future)

Det är här så kallad agentisk AI kommer in (även om den än så länge bara finns i USA och Sydkorea), men trots den begränsade tillgängligheten markerar den en stark start för Samsungs satsning på enklare och mer sammanhängande AI-komponenter, utan behov av flera tredjepartsplattformar för att utföra olika uppgifter.

Rotar håller med: “Jag tror att det är dit framtiden går, att du säger åt din telefon att göra specifika saker och att den bara gör det”, och de nya uppgraderingarna i Bixby speglar detta. Du kan till exempel ändra vissa telefoninställningar direkt från chatbotten utan att manuellt behöva gå igenom olika steg i inställningsappen.

(Image credit: Future)

Galaxy S26-serien låser dig heller inte till en enda AI-assistent. Den här gången integrerar Samsung plattformar som Gemini och Perplexity i sitt ekosystem, vilket ger dig möjlighet att använda din favorit-chatbot direkt i systemet i stället för via en separat app, som inte har samma funktionalitet.

Sammantaget speglar detta Samsungs fokus på användarnas behov; integrationen av dessa AI-tjänster öppnar dörrar för användare med mer specialiserade krav. Det betyder dock inte att allt blir enkelt för alla. Att mötas av flera olika AI-lösningar kan vara överväldigande, men det kan bana väg för en enhetlig AI-modell som i sin tur dirigerar dig till Gemini, Perplexity och andra tjänster beroende på vad du vill göra.

Samtidigt gör denna breda integration något som andra märken ännu inte lyckats med — att ge användare möjligheten att välja vilken AI som passar dem bäst från ett stort urval av etablerade modeller.