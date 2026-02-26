«Den føles lysår foran de andre» – Samsung Galaxy S26-serien vinner AI-kampen, og vi er ikke de eneste som mener det

Samsung avduket en rekke nye enheter på Galaxy Unpacked 2026, inkludert neste generasjons Galaxy-telefoner vi har lengtet etter å prøve ut. Heldigvis fikk vi tidlig tilgang til den nye S26-serien, og la oss bare si at vi ikke ble skuffet.

I den seneste episoden av TechRadar Podcast, som du kan høre på Spotify og YouTube, deltok tech-YouTuberne Daniel Rotar (ZONEofTECH) og Hayleigh Chamberlain (HaylsWorld) i en eksklusiv hands-on med Galaxy S26-serien, noe som gjorde et stort inntrykk på oss.

Til tross for at vi har noen mindre innvendinger mot kamerakvaliteten, tilbyr Samsungs neste telefonserie noen lenge etterlengtede oppgraderinger. Den har et mer raffinert design med mykere kanter, et avvik fra den skarpere formen fra tidligere generasjoner, og er den tynneste telefonen hittil (0,3 mm tynnere enn iPhone 17) – men ingenting skiller seg mer ut enn Galaxy S26s store fremskritt innen AI, noe Apple burde lære av.

«Andre selskaper har kommet med veldig store løfter om AI, og ingenting av det har gått i oppfyllelse, og jeg håper det ikke blir tilfelle med Samsung.»

Når det gjelder Galaxy S26s AI-økosystem, oppfyller det stort sett alle kravene til brukervennlighet og enkelhet, og bygger på eksisterende AI-verktøy samtidig som det introduserer nye funksjoner. Som vår gjest Chamberlain uttrykker det: «Jeg tror at når det gjelder AI, vil folk bare at den skal hjelpe dem i hverdagen.»

Det er her såkalt agentbasert AI kommer inn i bildet (selv om den bare er tilgjengelig i USA og Sør-Korea så langt), men til tross for begrenset tilgjengelighet, markerer den en sterk start på Samsungs satsing på enklere, mer sammenhengende AI-komponenter, uten behov for flere tredjepartsplattformer for å utføre forskjellige oppgaver.

Rotar er enig: «Jeg tror det er dit fremtiden går, hvor du ber telefonen din om å gjøre bestemte ting, og den bare gjør dem», og de nye oppgraderingene til Bixby gjenspeiler dette. For eksempel kan du endre visse telefoninnstillinger direkte fra chatboten uten å måtte gå gjennom forskjellige trinn i Innstillinger-appen manuelt.

Galaxy S26-serien låser deg heller ikke til én enkelt AI-assistent. Denne gangen integrerer Samsung plattformer som Gemini og Perplexity i økosystemet sitt, noe som gir deg muligheten til å bruke din favoritt-chatbot direkte i systemet i stedet for gjennom en separat app, som ikke har samme funksjonalitet.

Alt i alt gjenspeiler dette Samsungs fokus på brukerbehov; integreringen av disse AI-tjenestene åpner dører for brukere med mer spesialiserte krav. Det betyr imidlertid ikke at alt vil være enkelt for alle. Å bli møtt med flere AI-løsninger kan være overveldende, men det kan bane vei for en enhetlig AI-modell som igjen leder deg til Gemini, Perplexity og andre tjenester, avhengig av hva du vil gjøre.

Samtidig gjør denne brede integrasjonen noe som andre merker ennå ikke har klart å gjøre – gir brukerne muligheten til å velge den AI-en som passer dem best fra et bredt spekter av etablerte modeller.