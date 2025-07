En større kameraoppgradering sies å være på vei til Galaxy S26 Ultra

Det kan være et 200 MP hovedkamera med en større sensor

Galaxy S26-serien ventes lansert i januar 2026

Nå som lanseringen av Samsung Galaxy Z Fold 7 og Samsung Galaxy Z Flip 7 er gjennomført, kan vi rette oppmerksomheten mot Samsung Galaxy S26-serien og hva som kan komme i januar – og et spennende nytt kamerarykte om Galaxy S26 Ultra har nettopp dukket opp.

Ryktet kommer fra den kjente lekkasjen Fixed Focus Digital (via GSMArena), som deler at Samsung Galaxy S26 Ultra er på vei til å få et toppmoderne 200 MP kameraobjektiv fra Sony (selv om det er en liten sjanse for at det i stedet blir spart til Galaxy S27 Ultra, ifølge lekkasjen).

Hvis du har lest vår anmeldelse av Samsung Galaxy S25 Ultra, vet du at det nåværende flaggskipet også har et 200 MP hovedkamera – men fotografering handler ikke bare om megapiksler. Det nye kameraet ligger tydeligvis an til å få en større sensorstørrelse, noe som bør utgjøre en stor forskjell for bildekvaliteten.

Det er ingen tvil om at Ultra-modellen blir den mest avanserte (og dyreste) av Galaxy S26-telefonene som Samsung lanserer neste år, sannsynligvis i januar – hvis de følger samme tidsplan som i 2025.

Samsung mot Apple … igjen

Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Future / Roland Moore-Colyer)

Vi har ikke hørt mye om lekkasjene og ryktene rundt Samsung Galaxy S26-serien ennå, men det er fortsatt god tid. Registreringer fra myndighetene har antydet at Galaxy S26 Plus kan bli droppet neste år, noe som vil bety at det bare vil være tre telefoner totalt.

Den superslanke Samsung Galaxy S25 Edge ble selvfølgelig introdusert i år og forventes å ta over fra Galaxy S26 Plus i serien neste år – kanskje for å gjøre det enklere for forbrukerne å velge en modell.

Det ryktes at Apple skal gjøre noe lignende i år også. Vi tror at iPhone 17 Air (som tilsynelatende også har en slank formfaktor) vil være den fjerde telefonen i iPhone-serien for 2025, og erstatte iPhone 16 Plus – selv om ingenting er sikkert før Apple offisielt bekrefter det. iPhone 17-modellene forventes å dukke opp i september.

