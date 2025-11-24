Et nytt rykte om Samsung Galaxy S26 Ultra hinter om en batterioppgradering for premium-flaggskiptelefonen

Men det er ikke et stort sprang.

Samsung Galaxy S25 Ultra i en hånd
Samsung Galaxy S25 Ultra (Foto: Future)
  • S26 Ultra kan få et batteri med en kapasitet på 5200 mAh.
  • Det ville være en liten økning i forhold til 2025-modellen.
  • En tidligere lekkasje sa at batterikapasiteten ville forbli den samme.

Nå som vi nærmer oss 2026, får vi vite mer og mer om hva vi kan forvente av Samsung Galaxy S26-seriens telefoner, og det siste ryktet i denne forbindelse peker på en oppgradering av batterikapasiteten for den dyreste Ultra-modellen.

Ifølge den erfarne tipseren Momentary Digital (via GSMArena) kommer Samsung Galaxy S26 Ultra med en batterikapasitet på 5200 mAh – det er en beskjeden økning fra 5000 mAh-batteriet som er pakket inn i Galaxy S25 Ultra.

Faktisk var Samsung Galaxy S25 Ultra den sjette Ultra-telefonen på rad med den samme batterikapasiteten på 5000 mAh, helt tilbake til Galaxy S20 Ultra i 2020. Den angivelige økningen er ikke enorm, men den er i det minste noe.

Det har allerede vært flere lekkasjer rundt batterispesifikasjonene for Galaxy S26-serien, og det ryktes også at standardmodellen vil få en liten økning i kapasitet neste år – fra 4000 mAh på den nåværende telefonen til 4300 mAh på den neste.

Også bedre batteritid

Samsung Galaxy S25

Galaxy S25 Ultra, Plus og standardmodellen (fra venstre til høyre) (Image credit: Samsung)

Hva dette faktisk vil bety for batteritiden gjenstår å se, men det burde i teorien bety mer tid mellom ladinger. Selvfølgelig er flere faktorer involvert i dette, inkludert skjermens og andre komponenters effektivitet.

I vår anmeldelse av Samsung Galaxy S25 Ultra snakket vi om at batteriet skulle vare i flere dager mellom ladinger, mens den offisielle vurderingen fra Samsung sier at du kan få 31 timer med videoavspilling fra en enkelt batterilading.

Noe annet vi har hørt om Ultra-modellen er at skjermrammene kommer til å bli enda mindre, noe som vil bety at skjermstørrelsen øker. Vi kan se en skjerm som er nesten 7 tommer fra hjørne til hjørne.

Som alltid med disse ryktene er ingenting bekreftet før Samsung gjør det offisielt – noe som burde skje i løpet av de første to eller tre månedene av 2026. En tidligere lekkasje i august antydet at Ultra-batterikapasiteten igjen ville bli værende på 5000 mAh.

Geir Tandberg Steigan
Geir Tandberg Steigan

Skribent, forfatter og illustratør med en spesiell forkjærlighet for produkter og brukergrensesnitt fra Apple. 

