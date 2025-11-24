Et nytt rykte om Samsung Galaxy S26 Ultra hinter om en batterioppgradering for premium-flaggskiptelefonen
Men det er ikke et stort sprang.
- S26 Ultra kan få et batteri med en kapasitet på 5200 mAh.
- Det ville være en liten økning i forhold til 2025-modellen.
- En tidligere lekkasje sa at batterikapasiteten ville forbli den samme.
Nå som vi nærmer oss 2026, får vi vite mer og mer om hva vi kan forvente av Samsung Galaxy S26-seriens telefoner, og det siste ryktet i denne forbindelse peker på en oppgradering av batterikapasiteten for den dyreste Ultra-modellen.
Ifølge den erfarne tipseren Momentary Digital (via GSMArena) kommer Samsung Galaxy S26 Ultra med en batterikapasitet på 5200 mAh – det er en beskjeden økning fra 5000 mAh-batteriet som er pakket inn i Galaxy S25 Ultra.
Faktisk var Samsung Galaxy S25 Ultra den sjette Ultra-telefonen på rad med den samme batterikapasiteten på 5000 mAh, helt tilbake til Galaxy S20 Ultra i 2020. Den angivelige økningen er ikke enorm, men den er i det minste noe.
Det har allerede vært flere lekkasjer rundt batterispesifikasjonene for Galaxy S26-serien, og det ryktes også at standardmodellen vil få en liten økning i kapasitet neste år – fra 4000 mAh på den nåværende telefonen til 4300 mAh på den neste.
Også bedre batteritid
Hva dette faktisk vil bety for batteritiden gjenstår å se, men det burde i teorien bety mer tid mellom ladinger. Selvfølgelig er flere faktorer involvert i dette, inkludert skjermens og andre komponenters effektivitet.
I vår anmeldelse av Samsung Galaxy S25 Ultra snakket vi om at batteriet skulle vare i flere dager mellom ladinger, mens den offisielle vurderingen fra Samsung sier at du kan få 31 timer med videoavspilling fra en enkelt batterilading.
Noe annet vi har hørt om Ultra-modellen er at skjermrammene kommer til å bli enda mindre, noe som vil bety at skjermstørrelsen øker. Vi kan se en skjerm som er nesten 7 tommer fra hjørne til hjørne.
Som alltid med disse ryktene er ingenting bekreftet før Samsung gjør det offisielt – noe som burde skje i løpet av de første to eller tre månedene av 2026. En tidligere lekkasje i august antydet at Ultra-batterikapasiteten igjen ville bli værende på 5000 mAh.
