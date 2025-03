Samsung Galaxy S26 Ultra kan få enda slankere rammer – og det kan bety en enda større skjerm

En lekkasje hevder at Samsung Galaxy S26 Ultra kan få enda tynnere rammer

Dette kan tillate en 7-tommers skjerm på den angivelige flaggskiptelefonen

Den samme lekkasjen hevder at Galaxy S26 Ultra ikke vil få et kamera under skjermen

Det har allerede vært et travelt år for Samsung, med lanseringen av flaggskipet Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Plus og Galaxy S25 Ultra, en fornyet serie mellomtelefoner og avsløringen av den fortsatt mystiske Galaxy S25 Edge.

Det har imidlertid ikke stoppet spekulasjonene om fremtiden til Samsungs mobilutvalg, spesielt når det kommer til neste års ventede toppmodell – Samsung Galaxy S26 Ultra. Faktisk antyder et nytt rykte at en av de mest imponerende aspektene ved Galaxy S25 Ultra kan bli enda bedre i neste generasjon.

I følge tipseren PandaFlash kan Samsung Galaxy S26 Ultra få enda tynnere rammer enn forgjengeren. Rammene på Galaxy S25 Ultra var allerede merkbart smalere enn de på Galaxy S24 Ultra, slik at den nyere modellen kan nå en skjermstørrelse på 6,9 tommer uten å øke i størrelse.

Hvis Samsung klarer å gjøre den samme forbedringen i år, kan Galaxy S26 Ultra bli den første moderne flaggskiptelefonen med en 7-tommers skjerm.

Som SammyFans bemerker, antydet PandaFlash den reduserte rammen i svarfeltet til et innlegg om det ventede selfie-kameraet i Galaxy S26 Ultra.

Selv om andre rykter har pekt på muligheten for et underdisplay-kamera (UDC) i Galaxy S26 Ultra, virker PandaFlash sikker på at dette ikke vil skje.

Som innlegget (og vår anmeldelse av Samsung Galaxy Z Fold 6) påpeker, kan ikke et UDC-kamera levere den samme ytelsen som et tradisjonelt nålehullkamera – noe som er en god nok grunn til å holde på teknologien.

PandaFlash ga imidlertid ikke mye kontekst eller kilder for påstandene sine. Vi har rapportert om tipserens påstander før lanseringen av Galaxy S25 Ultra, men disse viste seg å ikke være helt nøyaktige. Det er derfor verdt å ta de nye ryktene med en klype salt.

Når det er sagt, virker det ikke usannsynlig at Samsung kan redusere rammene ytterligere og beholde et vanlig selfie-kamera. Tross alt er det ikke et radikalt redesign eller en stor intern endring, og Samsung fortsetter å foredle mobildesignet sitt for hvert år som går.