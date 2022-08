Flip, Fold, Watch, Buds: 6 ting vi forventer å se under Samsung Galaxy Unpacked

Den neste Samsung-lanseringen finner sted senere i dag. Galaxy Unpacked 2022 går av stabelen den 10. august, og vi forventer drøssevis av informasjon om (nær sagt) alle selskapets kommende enheter.



Vi snakker ikke om Samsung Galaxy S23. Flaggskipet innen tradisjonelle mobiltelefoner pleier å måtte vente til starten på året (i dette tilfellet 2023), og om Samsung følger sin nyfunne tradisjon, og følger S22, så er det snakk om rett over nyttår.

Hva er det så snakk om under årets evenement? Vi har en viss idé og hva som kommer til å dukke opp, takket være en relativt heftig markedsføringskampanje fra Samsung, der enkelte produkter mer eller mindre direkte figurerer, mens andre allerede kan forhåndsbestilles. La oss ta en titt på de forskjellige potensielle annonseringene, så du får litt oversikt.



Den 10. august kommer vi til å dekke de ulike lanseringene, så heng på, mer informasjon om de nye Samsung-produktene vil dukke opp i løpet av dagen.

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Flip 4 er kandidaten vi er mest sikre på at kommer til å bli lansert den 10. august. Mest fordi et bilde av telefonen (sett fra siden) ble vist i traileren til Samsung Unpacked.



Dette kommer til å være en telefon med kamskjell-design, i likhet med forgjengeren Galaxy Z Flip 3 fra fjoråret.



Lekkasjer ymter om at kan komme til å bli en riktig så kraftig liten plugg, om enn med litt svakere kameraer enn andre toppmodeller fra Samsung. Tilhengere av de brettbare mobilene håper sør-koreanerne firer litt på prisen også. Dette ser ut til å bli et av hovedtemaene under presentasjonen, gitt at traileren nevner det spesifikt.

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Fold 3 (Image credit: Aakash Jhaveri)

Supertelefonen som antakeligvis kommer til å dukke opp sammen med Flip er Fold – eller Samsung Galaxy Z Fold 4, for å være eksakt.



Dette kommer etter alle solemerker til å være en foldbar telefon (vertikalt, som en bok), som vil fungere som en vanlig telefon helt til man bretter den ut til et slags nettbrett – det var i alle fall tilfellet med Galaxy Z Fold 3, og det er ingen grunn til å tro at Samsung har gjort noen store endringer i så måte.



På samme måte som med Flip, så høres det ut som om mange av oppgraderingene i år jevnt over vil være av den mindre sorten. Det skal være snakk om ny prosessor, og kanskje en del bedre kameraer. Enkelte mener at telefonen vil være bedre tilpasset bruk med Samsungs S Pen. For eksempel at man kan dytte den inn i selve telefonen, men akkurat dette har ikke blitt bekreftet.

Samsung Galaxy Watch 5

Samsung Galaxy Watch 5, er som navnet antyder, oppfølgeren til Galaxy Watch 4. Samsung har allerede åpnet for å betale et depositum for å forhåndsbestille en ny klokke i toppsjiktet, så det virker sannsynlig at et nytt flaggskip er på vei.



Ifølge lekkasjene virker det ikke som om den kommende Apple Watch-rivalen skiller seg stort fra forgjengeren. Vi har ikke hørt noe om store forandringer i designet eller nye funksjoner. Den største oppgraderingen later til å være et større batteri.



Det betyr ikke nødvendigvis at klokken ikke tilbyr mye nytt, bare at lekkasjene foreløpig har vært sparsommelige med informasjon. Dette blir en av de store høydepunktene under Samsung Galaxy Unpacked – her kan det være snakk om overraskelser.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro

Samsung Galaxy Watch 4 Classic (Image credit: Future / Srivatsa Ramesh)

I fjor fikk vi servert Samsung Galaxy Watch 4 Classic sammen med Watch 4, en klokke med et mer finslepent design og en roterende kant. Ryktene ymter om at Watch 5 får en litt annen type følgesvenn.



Lekkasjer vitner om at det er Galaxy Watch 5 Pro som er på vei. En klokke som legger seg hakket høyere på rangstigen enn Watch 5, men akkurat hva som gjør at den er «Pro» vet vi lite om.



Per nå ser det ikke ut til at denne vil få en roterende kant, i motsetning til Classic. Ryktebørsen mener heller at dette vil være en klokke som er laget i et høyerestående materiale, og med et større batteri. Mer vites ikke.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Samsung Galaxy Buds 2 Pro ruller ikke akkurat av tunga, men de fleste mener likevel at dette blir navnet på selskapets seneste ørepropper.



Disse forventes å være AirPod-konkurrenter i form av helt trådløse ørepropper med en relativt stiv pris. På samme måte som med de ovennevnte brettbare telefonene og klokkene, kan man nå reservere en par ukjent kommende hodetelefoner fra Samsung – og siden vi allerede har hørt rykter om at Buds 2 Pro er på vei, forventer vi at det er nettopp disse som vil bli lansert senere i dag.



Rent bortsett fra det ovennevnte vet vi ikke stort – det har stort sett vært stille fra lekkasjemakerne når det gjelder proppene, annet enn at det har vært en del spekulasjoner om hvorvidt Buds 2 Pro potensielt kunne finne på å dukke opp i forkant av Unpacked.

Samsung Galaxy Buds Pro (Image credit: Future)

One UI

One UI er Samsungs egenproduserte variant av Android. De fleste mobilprodusenter lager sin egen vri på Google-operativsystemet, gjerne med ekstrafunksjoner og et eget visuelt design – Samsung One UI er en av disse.



Vi regner med å få høre en del nytt om den oppdaterte One UI-versjonen under presentasjonen. Samsung-varianten er basert på den seneste OS-versjonen fra Google. Android 13 har blant annet forbedret såkalt Nearby Share og en ny Google Wallet-app. Samsung kan for eksempel finne på å implementere lignende funksjonere, men også andre egenproduserte.



Sannsynligheten er stor for at Samsungs to nye telefoner blir lansert med Android 13 ferdiginstallert, men det finnes ingen garantier for at det er tilfellet – en annen mulighet er at vi vil måtte vente til lanseringen av Galaxy S23 før vi får se Samsung-varianten av Android 13 ferdiginstallert.



Uansett timing, så vil mange Samsung-telefoner, både gamle og nye, få denne programvareoppdateringen. Det er med andre ord verdt å følge med på denne delen av presentasjonen om du allerede har en mobil fra selskapet.