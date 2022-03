Samsung struper ytelsen i telefonene sine – oppdatering skal fikse problemene

Forrige uke fikk vi nyss om at GOS (Game Optimizing Service)-delen i Samsung-telefoner skrudde ned ytelsen i enkelte spill og apper, for å bedre batteritiden. Nå sier Samsung at en programvareoppdatering er på vei, som gir en muligheten til å skru av funksjonen.



The Verge skriver at oppdateringen vil åpne for at brukere av de utsatte enhetene kan velge om de vil ha dårligere ytelse eller ei. Ifølge Samsung er deler av årsaken til designet at man ønsker å begrense ytelsen, slik at temperaturene holdes nede.



«Vi setter pris på tilbakemeldinger vi får om våre produkter, og etter nøye overveielse planlegger vi nå snart å rulle ut en programvareoppdatering, slik at brukere kan kontrollere ytelsen når de bruker spill-apper», sa Samsung-talsperson Kelly Yeo.

Struper ytelsen

Selv om det opprinnelig ble antatt at ytelsen i apper som Netflix og Instagram også ble påvirket – og at opptil 10 000 apper kunne ha vært påvirket – så insisterer Samsung på at GOS kun holder seg til styring av ytelsen i spill, som navnet tilsier.



For å gjøre kontroversen komplett, har Samsung sørget for å deaktivere GOS når populære Android-ytelsestester brukes – det betyr i praksis at Samsung-telefoner med systemet i bruk antakeligvis serverer resultater som ikke matcher ytelsen du faktisk får når du gamer.



Geekbench valgte å respondere ved å fjerne testskårer som stammer fra telefoner i Galaxy S22-, Galaxy S21-, Galaxy S20- og Galaxy S10-seriene. Hvorvidt disse testene kommer tilbake til tjenesten gjenstår å se.

Kommentar: Ytelseskontroversen oppsummert

Samsung har nå innrømmet at den såkalte Game Optimizing Service-delen i telefonene sine faktisk «administrerer ytelsen» i spill, for å unngå overoppheting og bedre batteritiden – og det må nevnes at dette ikke er første gang en telefonprodusent blir tatt på fersken med foten på gasspedalen.



Både Apple og OnePlus har tidligere innrømmet å ha strupet ytelsen i telefonmodeller tidligere, og årsakene var de samme: Ved å tvinge apper og spill til å kjøre litt tregere vil batteriet og andre interne komponenter holde lengre.

Forklaringen er rimelig nok i seg selv, men forbrukere er helt nødt til å få vite om praksis på forhånd. Særlig viktig er det at man får vite hvordan ting forholder seg før man brenner av enorme summer på en ny toppmodell, som potensielt ikke yter like godt som ytelsestestene tilsier. I det aller minste bør alle få velge selv, mellom høy FPS og lengre batteritid.



Det ser heldigvis ut til at Samsung nå tar til fornuften og lar forbrukere velge selv om ytelsen skal strupes. Per nå er det ikke helt klart hvilke telefoner som bruker GOS, men siden Geekbench har fjernet Samsung-flaggskip lansert de siste fire årene, så er det rimelig å anta at problemet er å finne i disse.