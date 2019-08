Rykte: grafén kan gi fremtidige Samsung-telefoner superbatterier

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Dagens telefonbatterier varer stort sett en dag eller to, men det kan endre seg radikalt de neste årene hvis grafén-baserte batterier blir mer vanlige. Nå kan nye rykter også tyde på at Samsungs telefoner kan ble blant de første på markedet med denne teknologien.

Informasjonen kommer fra den kjente rykteformidleren Evan Blass, som tvitret at Samsung skal ha en telefon med grafén-batteri klar i 2020 eller tidlig i 2021.

Blass skriver:

– Lithium-ion-batteri er ikke optimale. Samsung håper å ha minst én telefon klar neste år eller i 2021, som skal utstyres med grafén-batteri. Disse kan lades helt opp på under en halvtime, men det må fortsatt jobbes med å øke kapasiteten og få prisene ned.

Grafén begynner å bli sett på som et vindundermateriale i teknologiverdenen, takket være en rekke spesielle egenskaper. Materialet kan blant annet lades opp veldig raskt, holdes kjølig under enormt trykk og vare veldig lenge.

Vi har tidligere skrevet om 40 måter grafén kommer til å endre livet ditt.

En Samsung-telefon med grafén-batteri kan få ekstremt imponerende batterilevetid, og det vil komme godt med i en konkurransepreget mobilindustri. Huawei Mate 20 X bruke et grafén-basert kjølesystem, men som batterimateriale har det ikke funnet veien inn i telefoner ennå.

Hvilken Samsung-mobil kan få grafén-batteri?

Evan Blass oppgir at teknologien kan være klar i 2020 eller 2021, og det er dermed usannsynlig at den vil dukke opp i Samsung Galaxy S11 som er ventet lansert så tidlig som i februar 2020.

Dermed er det mer sannsynlig at enten Samsung Galaxy Note 11 som er ventet i august 2020, eller Galaxy S12 som vi kan vente at slippes tidlig i 2021, kan bli de første telefonene med denne teknologien. Begge disse vil være flaggskiptelefoner, og det gir i hvert fall mening at Samsung lanserer denne teknologien i en slik toppmodell.

Vi vet altså ikke med sikkerhet hvilken telefon denne teknologien kan dukke opp i først, men hvis Evan Blass har rett så vil det nok ta en stund – med mindre et annen selskap kommer Samsung i forkjøpet da. For nå får vi uansett slå oss til ro med at fremtidens telefoner sannsynligvis vil kunne holde det gående mye lenger enn dagens.