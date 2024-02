Samsung Galaxy S24 med solide salgstall

Samsungs mobiltelefoner i Galaxy S24-serien ble lansert med et brak under lanseringsarrangementet Samsung Unpacked i januar, og forhåndssalget skuffer ikke for teknologikjempen.

Samsung forteller oss at fra og med 31. januar var Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ og Galaxy S24 tilgjengelig gjennom operatører og forhandlere, samt på Samsung.com.

Galaxy S24 Ultra er tilgjengelig i Titanium Grey, Titanium Black, Titanium Violet og Titanium Yellow. Galaxy S24+ og Galaxy S24 er tilgjengelige i Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet og Amber Yellow. Flere unike og eksklusive fargealternativer vil være tilgjengelige på Samsung.com, inkludert Galaxy S24 Ultra i Titanium Blue, Titanium Orange og Titanium Green samt Galaxy S24+ og Galaxy S24 i Sapphire Blue, Sandstone Orange og Jade Green.

TM Roh, President og Head of Mobile eXperience Business hos Samsung Electronics, hevder at «Lanseringen av Galaxy S24-serien markerer vårt første skritt mot en ny æra av AI-telefoner som går utover den nåværende smarttelefonen».

Økt etterspørsel

Samsung forteller om solide salgstall umiddelbart etter lanseringen. Antallet forhåndsbestillinger økte ifølge Samsungs egne tall med en tosifret prosentandel sammenlignet med forgjengeren.

Selv om det er tre gode modeller å velge mellom, er det den klart dyreste og mest avanserte modellen – Samsung Galaxy S24 Ultra – som har falt mest i smak hos kundene.

Samsung forteller selv at «Galaxy S24-serien er designet for å være en essensiell del av vårt daglige liv, og Galaxy AI vil for alltid endre måten for hvordan folk samhandler med omverden».

Og den kunstige intelligensen skal være en medvirkende årsak til at hele 65 % av kundene har valgt Samsung Galaxy S24 Ultra i den første tiden telefonene har vært tilgjengelige på markedet.

Apple har fremdeles et enda sterkere grep om det globale markedet, mens Samsung befester sin posisjon som en god nummer 2.