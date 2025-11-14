Samsung Galaxy A54 5G – en mellomklassetelefon som overrasker stort

Med flaggskipfølelse, sterkt kamera og lang batteritid viser Galaxy A54 at mellomklasse ikke lenger betyr kompromisser.

Samsung Galaxy A54 5G tilbyr en mer eksklusiv følelse enn prisen antyder. Den har en lyssterk 120 Hz AMOLED-skjerm, IP67-klassifisering, god batteritid og kameraer som imponerer i denne prisklassen. Selv om ytelsen ikke er førsteklasses, leverer den en stabil og pålitelig hverdagsopplevelse.

Vi testet den i flere uker og fant ut at A54 var perfekt for brukere som ønsker mye funksjoner for pengene. Les hele anmeldelsen for å se hvorfor dette kan være årets beste valg i mellomklassen.

👉 Grundig test av Samsung Galaxy A54 5G