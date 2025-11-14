5 saker vi vill se från Samsung Galaxy S26 och Galaxy S26 Ultra

När 2025 närmar sig sitt slut börjar vi nu blicka mot nästa års telefoner och Samsung Galaxy S26-serien kan vara bland de första, med en ny läcka som antyder att de kan visas upp redan i januari.

Tack vare andra läckor och rykten har vi också en idé om vad vi kan förvänta oss, men det är inte vad den här artikeln handlar om. Det här är vad vi vill se, och det är en blandning av saker som är sannolika och mycket osannolika, men inget av det är orealistiskt för en flaggskeppstelefon.

Så från bättre batterier till fler megapixlar och mer däremellan, här är vad vi vill se från Samsung Galaxy S26-serien.

1. Ett silikon-kolbatteri

Samsung Galaxy S25 (Image credit: Philip Berne / Future)

Det verkar som att nya kinesiska telefoner får högre kapacitetsbatterier för varje år som går, och det har blivit ännu tydligare på sistone eftersom många har gått över till silikon-kolbatterier som möjliggör högre kapacitet utan att själva batteriet blir större.

Samsung har däremot inte gjort detta skifte och börjar halka efter vad gäller batterikapacitet. Faktum är att även andra konkurrenter som Google och Apple – som inte heller har gjort skiftet än – börjar erbjuda telefoner med högre batterikapacitet än Samsung.

Av någon anledning verkar Samsung ovilliga att gå över 5 000 mAh i sina telefoner, men för Galaxy S26-serien och särskilt Galaxy S26 Ultra skulle vi vilja se att batteriet når nya nivåer. Helst skulle det använda en silikon-kolkonstruktion för att göra det möjligt eftersom det skulle ge större kapacitetsökningar med minimal påverkan på telefonens tjocklek.

Kommer detta att hända? Troligen inte. Det finns inget som tyder på att Samsung har tagit steget till silikon-kolbatterier här eller att företaget planerar att utrusta någon av dessa telefoner med mer än 5 000 mAh. Men Samsung Galaxy S26 kan åtminstone få ett litet lyft, med en rapport som pekar på ett 4 300 mAh-batteri, upp från 4 000 mAh i Samsung Galaxy S25.

2. En 10x telefotokamera

Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsungs Ultra-telefoner var en gång telefoto-kungarna och överträffade nästan all konkurrens med sina 10x optiska zoomobjektiv. Men sedan tog Samsung ett märkligt beslut – de bytte ner dessa telefoner till 5x optisk zoom i stället.

De har fortfarande det Samsung beskriver som 10x optisk kvalitet, men detta uppnås genom att beskära sensorn, vilket innebär att den effektiva sensorstorleken blir mindre och antalet megapixlar lägre. Det kan vara optisk kvalitet men det är samma optiska kvalitet du får från en betydligt sämre kamera.

Många konkurrenter erbjuder dessutom 5x optisk zoom, ofta med egna alternativ till optisk kvalitet, så Samsung har verkligen tappat sitt försprång här.

Därför skulle vi vilja se en återkomst till 10x optisk zoom i Samsung Galaxy S26 Ultra. Det finns redan en separat 3x zoomkamera för när du inte vill zooma lika långt. Med detta skulle vi få det bästa av två världar och Samsung skulle kunna återta tronen vad gäller kamerazoom.

Det verkar dock inte särskilt troligt att detta händer, då de flesta läckor antyder att det blir få, om ens några, förändringar av Samsung Galaxy S26 Ultras kameror och inga av dess 5x-zoomkamera.

3. Snabbare laddning

Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Kapacitet är inte det enda batteriområdet där Samsung halkar efter eftersom företaget också fortsätter att begränsa laddningskraften till ganska låga nivåer. Samsung Galaxy S25 toppar exempelvis på 25 W och även Samsung Galaxy S25 Ultra klarar bara 45 W laddning medan båda telefonerna fortfarande ligger kvar på 15 W trådlös laddning.

För att ge en bild av hur mycket bättre det skulle kunna vara klarar den nyligen lanserade OnePlus 15 120 W trådbunden laddning och 50 W trådlös laddning, så Samsung har en hel del att ta igen.

Lyckligtvis verkar företaget åtminstone kunna ta ett litet steg i rätt riktning, med vissa rapporter som antyder att Galaxy S26 Ultra kan klara 60 W trådbunden laddning och 25 W trådlös laddning. Det är fortfarande inte riktigt där vi skulle vilja se det men det vore en start.

4. Samma chipp överallt

Samsung Galaxy S25 Plus (Image credit: Philip Berne / Future)

En märklig egenhet med Samsung Galaxy S-serien är att olika regioner ofta får olika chipp, där Samsung delar upp modellerna mellan sina egna Exynos-chipp och de mer mainstream Qualcomm Snapdragon-varianterna.

Det innebär vanligtvis att vissa länder får en något sämre version av telefonerna eftersom ett chipp nästan alltid presterar bättre än det andra, där Snapdragon-modellerna tenderar att ligga steget före.

Vi skulle därför vilja se ett slut på denna strategi så att köpare i vissa regioner inte får en sämre deal än andra.

Tyvärr lär det inte hända eftersom rapporter antyder att det även denna gång blir en mix av Snapdragon 8 Elite Gen 5 och Exynos 2600, även om läckor föreslår att Exynos-modellen åtminstone kan vara en bättre matchning mot Snapdragon än under de flesta år.

5. Fler megapixlar

Samsung Galaxy S25 (Image credit: Philip Berne / Future)

Även om vissa av kamerorna i Samsung Galaxy S25-serien har många megapixlar saknar andra det. 3x-telefotokameran är till exempel bara på 10 MP i alla modeller och ultravidvinkelkameran är bara på 12 MP i Samsung Galaxy S25 och Samsung Galaxy S25 Plus.

Med tanke på hur dyra dessa telefoner är är det inte särskilt imponerande, och även om megapixlar inte är allt inom mobilfoto kan vi inte påstå att dessa sensorer är särskilt speciella på andra sätt heller.

Vi skulle därför vilja se uppgraderingar i Samsung Galaxy S26-serien, helst med fler megapixlar eftersom det är en funktion som är lätt att marknadsföra. Om Samsung dessutom kan leverera större sensorer är det ännu bättre.

Kommer detta att hända? Här råder viss oenighet mellan läckor om vad Samsung planerar för kamerorna, men vi har hört att ultravidvinkeln på 12 MP kan höjas till 50 MP och att 10 MP-telefotokameran kan få en liten förbättring till 12 MP, så det finns en chans att åtminstone några av sensorerna blir bättre den här gången.