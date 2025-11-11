Samsung Galaxy S26-serien kan presenteras redan i januari – med nya kameror och bättre batteritid

Samsung Galaxy S26-serien kan presenteras i slutet av januari och börja säljas i mitten av februari

Endast Galaxy S26 Ultra sägs få ett Snapdragon-chip

Vissa modeller väntas få mindre uppgraderingar av kameror och batterier

Ryktena kring lanseringen av Samsung Galaxy S26-serien verkar nu peka på en tidigare release än väntat. Från början trodde man att telefonerna skulle dröja till mars, därefter nämndes den 25 februari – men nu tyder det mesta på att de kan presenteras redan i slutet av januari.

Det är den sydkoreanska tidningen Chosun (via Android Police) som rapporterar att en källa inom Samsung uppgett att telefonerna ska börja säljas i mitten av februari, vilket gör en lansering i slutet av januari högst sannolik.

Som jämförelse började Samsung Galaxy S25-serien säljas ungefär två veckor efter presentationen, så om samma mönster upprepas även i år, verkar detta schema fullt rimligt.

Samtidigt bör uppgifterna tas med en nypa salt, eftersom tidigare läckor talat om en lansering så sent som i mars.

Efterföljaren till S25 Ultra kommer sannolikt att ha ett Snapdragon-chipset. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Men rapporten avslöjar mer än bara datum. Enligt samma källa kommer endast Samsung Galaxy S26 Ultra att utrustas med Snapdragon 8 Elite Gen 5, medan Galaxy S26 och S26 Plus får Samsungs egna Exynos 2600-chip.

Det här är inte oväntat – Samsung har länge blandat Exynos- och Snapdragon-chip i olika regioner – men eftersom uppgifterna kommer från Sydkorea är det oklart om detta gäller globalt. Troligtvis kommer USA-marknaden, precis som tidigare år, att få Snapdragon i samtliga modeller.

Exynos-versionerna har historiskt haft något lägre prestanda, men i år kan det vara annorlunda. Rapporter pekar på att Exynos 2600 kan mäta sig med, eller till och med överträffa, Snapdragon 8 Elite Gen 5, vilket skulle innebära att även de europeiska modellerna får flaggskeppsprestanda.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Nya kameror och större batteri

Den senaste informationen om Samsung Galaxy S26-serien nämner också förbättringar i kamerorna och batterierna för basmodellen och Plus-versionen. Uppgifterna kommer från SmartPrix, som säger sig ha fått fram detaljerna genom en ”djupgående mjukvaruanalys”.

Enligt rapporten kommer både Galaxy S26 och Galaxy S26 Plus att få nya huvudkameror på 50 MP – samma upplösning som tidigare, men troligen med större sensor för att förbättra bildkvaliteten. De ska också få nya telekameror på 12 MP, upp från 10 MP i föregångarna, medan ultravidvinkelkameran på 12 MP förblir oförändrad från Galaxy S25-serien.

När det gäller batterierna kan Galaxy S26 få en kapacitet på 4 300 mAh, vilket är en märkbar ökning jämfört med de 4 000 mAh som fanns i Galaxy S25. Galaxy S26 Plus förväntas behålla 4 900 mAh, samma som tidigare modell.

Som alltid bör dessa uppgifter tas med en nypa salt, men det här är inte första gången vi hör att telefonerna kan få 12 MP telekameror. Om lanseringen verkligen sker redan i slutet av januari lär vi få de bekräftade specifikationerna i början av 2026 – kanske tidigare än väntat.