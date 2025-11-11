Samsung Galaxy S26-serien kan bli avduket så tidlig som i januar, med nye kameraer og et batteriløft

Samsung Galaxy S26-serien kan bli avduket i slutten av januar og sendes ut i midten av februar.

Vi hører også at bare Galaxy S26 Ultra kan få en Snapdragon-brikke.

I tillegg kan det bli små oppgraderinger av kameraene og batteriene i noen modeller.

Den angivelige lanseringsdatoen for Samsung Galaxy S26-serien ser ut til å komme stadig nærmere. Vi hørte først at disse telefonene kanskje ikke ville bli lansert før i mars, deretter ble datoen 25. februar antydet, og nå ser det ut til at de kan bli avduket så tidlig som i slutten av januar.

Dette er ifølge en rapport i Chosun (via Android Police), som hevder å ha fått vite fra en Samsung-insider at disse telefonene vil bli sendt i midten av februar, noe som gjør en kunngjøring i slutten av januar mulig.

For sammenligningens skyld ble Samsung Galaxy S25-serien levert omtrent to uker etter at den ble avduket, så regn med et lignende gap her. Dermed ville en kunngjøring sent i januar eller veldig tidlig i februar faktisk være fornuftig med tanke på at den eventuelt kommer i butikkene midt i februar.

Når det er sagt, siden tidligere lekkasjer antydet at vi kanskje ikke ville se disse telefonene før sent i februar eller til og med mars, ville vi fortsatt ta dette med en klype salt.

Etterfølgeren til S25 Ultra vil sannsynligvis få en Snapdragon-brikke (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Dette er imidlertid ikke den eneste informasjonen i Chosuns rapport, ettersom publikasjonen også hevder at bare Samsung Galaxy S26 Ultra vil få en Snapdragon 8 Elite Gen 5-brikke, mens basismodellen og Galaxy S26 Plus i stedet bruker Samsungs interne Exynos 2600-brikke.

Dette er ikke overveldende nyheter siden Samsung ofte bruker en blanding av Exynos- og Snapdragon-brikkesett, men det er verdt å merke seg at dette er et sørkoreansk nettsted, så det er uklart om den samme splittelsen vil gjelde overalt. Vi vil for eksempel spekulere i at USA sannsynligvis fortsatt vil få et Snapdragon-brikkesett i alle modeller, slik det vanligvis er tilfelle med flaggskiplanseringer fra Samsung.

Uansett er Exynos-versjonene av Samsungs telefoner vanligvis litt mindre kraftige, men det er kanskje ikke tilfelle i år, ettersom rapporter antyder at Exynos 2600 kan konkurrere med eller til og med slå ytelsen til Snapdragon 8 Elite Gen 5, så hvis du bor et sted som har Exynos-brikkesett i noen av disse telefonene, er det kanskje ikke så ille.

Nye kameraer og et større batteri

I dagens siste nyheter om Samsung Galaxy S26-serien har vi også hørt detaljer om mulige kamera- og batterispesifikasjoner for basis- og Plus-modellene.

Dette kommer fra SmartPrix, som hevder å ha innhentet informasjonen gjennom «detaljert programvareanalyse».

Ifølge nettstedet vil begge Samsung Galaxy S26 og Galaxy S26 Plus ha nye 50 MP hovedsensorer: det er samme antall megapiksler som forgjengerne, så vi ser etter en større sensor for eventuelle større forbedringer innen fotografering.

De skal også ha nye 12 MP telefotokameraer, opp fra 10 MP forgjengerne, men de skal holde seg til de samme 12 MP ultravidvinkelkameraene som Samsung Galaxy S25 og Samsung Galaxy S25 Plus.

Når det gjelder batteri, kan vi se et 4300 mAh batteri i Samsung Galaxy S26 og et 4900 mAh batteri i Samsung Galaxy S26 Plus. Sistnevnte ville ha samme kapasitet som den nåværende modellen, men det ville være en liten økning for førstnevnte, opp fra de 4000 mAh som tilbys i Galaxy S25.

Som alltid tar vi alt dette med en klype salt, men dette er ikke første gang vi har hørt at disse telefonene kan bli utstyrt med 12 MP telefotokameraer.

Vi burde finne ut alle de bekreftede spesifikasjonene tidlig i 2026, og hvis denne nye ryktede utgivelsesdatoen er riktig, vil vi ha all den offisielle informasjonen enda raskere enn vi trodde.