En rejäl telefoto-uppgradering ryktas för alla Samsung Galaxy S26-modeller

Kamerasensorerna uppgraderas i Galaxy S26-serien

Galaxy S26 Ultra kan få ett större batteri

En ännu tunnare modell kan ersätta Galaxy S25 Edge

Lanseringen av Samsung Galaxy S26-serien kan vara bara ett par månader bort, och läckorna fortsätter att rulla in. Det senaste ryktet handlar om en uppgradering av telefoto-kameran – och inte bara för toppmodellen, utan för samtliga fyra S26-modeller.

Källan är Alchemist Leaks (via Notebookcheck), som påstår sig ha hela specifikationslistan för Galaxy S26, Galaxy S26 Plus och Galaxy S26 Ultra (vilket också bekräftar tidigare rykten om att Galaxy S26 Edge ska ha lagts ner).

De flesta specifikationer är ungefär vad vi förväntat oss, men den största nyheten är att alla tre modellerna påstås få en 1/2,55-tums 12 MP telefoto-sensor. Det är ett rejält kliv upp från den 1/3,52-tums 10 MP-sensor som används i Galaxy S25-serien.

Även om den optiska zoomen på 3x förblir densamma, borde bilderna bli märkbart bättre tack vare större ljusinsläpp och mindre bildbrus – något som i teorin borde förbättra detaljåtergivningen.

Större batterier och nya modeller på gång

Nästa Ultra-modell från Samsung kan få ett större batteri. (Image credit: Future / Chris Hall)

Samma läcka menar att Galaxy S26 Ultra kan få en ännu större telefoto-lins, men att detta ”fortfarande inte är bekräftat”. Det talas också om ”uppdaterade” sensorer i övriga kameror, men utan att specificera exakt hur stora de blir.

Samsung har själva sagt att de nya modellerna kommer med förbättrade kameror – något som lär glädja många, eftersom just kamerauppgraderingarna i Galaxy S-serien har kritiserats för att ha stått stilla de senaste åren.

En annan intressant detalj är att Galaxy S26 Ultra kan få ett 5 400 mAh-batteri, vilket är ett kliv upp från batteriet på 5 000 mAh i Galaxy S25 Ultra. Enligt läckan är detta dock en ”sistaminuten-ändring” som ännu inte är helt säkrad.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Dessutom verkar det som att Galaxy S26 Edge-modellen verkligen har lagts ner, men att Samsung i stället planerar att lansera en ännu tunnare modell som ersättare – vilket innebär att vi trots allt kan få fyra flaggskepp i nästa serie också.