Lanseringsdatum för Samsung Galaxy S26 kan ha läckt – samtidigt som Samsungs tri-fold verkar närma sig premiär

Samsung Galaxy S26 ryktas lanseras den 25 februari

Serien kommer troligen bestå av tre huvudmodeller

Samsungs tri-fold verkar närma sig sin officiella debut

Vi räknar med att flera premiumklassade Galaxy-telefoner kommer att presenteras under de kommande veckorna och månaderna, och två nya läckor ger nu en fingervisning om när både Galaxy S26-serien och Samsungs kommande tri-fold-modell kan dyka upp.

Först ut: Samsung Galaxy S26. Vi räknar med tre modeller i år – en standard, en Plus och en Ultra – samt eventuellt en fjärde modell som efterträdare till Galaxy S25 Edge, vilken enligt uppgifter kan bli ännu tunnare.

Enligt en rapport från sydkoreanska Money Today (via @Jukanlosreve) ska en eller flera av dessa Galaxy S26-modeller presenteras onsdagen den 25 februari, vid ett event i San Francisco i USA.

Det datumet ligger något senare än Galaxy S25-lanseringen, som ägde rum den 22 januari, vilket stämmer överens med tidigare rykten om förseningar. Rapporten upprepar också ett tidigare rykte om att alla tre modellerna – standard, Plus och Ultra – kommer drivas av Samsungs egna Exynos-chip.

Samsungs tri-fold närmar sig

Samsungs nyaste vikbara modeller - Galaxy Z Fold 7 och Galaxy Z Flip 7. (Image credit: Samsung)

Vi får också nya uppgifter om Samsungs efterlängtade tri-fold, som först visades upp i samband med Galaxy S25-lanseringen i januari. Den ser nu ut att vara nära sin officiella premiär – och blir Samsungs första telefon med två gångjärnsvikiningar istället för ett.

Sajten SamMobile har upptäckt att telefonen nu genomgått de nödvändiga regulatoriska stegen för att erkännas som en enhet med Bluetooth-stöd – något som vanligtvis sker strax innan en produkt lanseras.

Enligt källor till SamMobile kommer tri-folden först att släppas i USA, Kina, Sydkorea och Förenade Arabemiraten, med planer på en eventuell bredare lansering under 2026. Det är dock ännu osäkert om och när den kommer till fler marknader.

Tri-fold-telefonen visades dessutom upp officiellt för första gången tidigare i veckan, på K-Tech Showcase i Sydkorea. Enheten låg dock bakom glas i en monter, vilket innebär att Samsung fortfarande håller detaljerna hemliga.