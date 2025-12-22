Galaxy S26-serien kan bli avduket i februar – og komme i butikkene i mars
Merk av i kalenderen!
- Galaxy S26-serien kan bli presentert i februar
- Vi kan da kanskje kjøpe telefonene i mars
- Det har gått gjentatte rykter om en utsatt lansering
Det er enda en vri i den langvarige sagaen om «når vil Samsung faktisk lansere Galaxy S26-serien?» – og det ser nå ut til at telefonene ikke vil bli tilgjengelige for kjøp på en stund etter den store avdukingen.
Ifølge den erfarne tipseren @UniverseIce skal Galaxy S26-telefonene avdukes på et Galaxy Unpacked-arrangement i februar, før de legges ut for salg i mars. Det er ikke gitt flere detaljer, så gapet mellom lanseringskunngjøringen og salgsdatoen kan være så lite som en dag – eller så stort som 28 dager.
Det er senere på året enn Galaxy S25-serien, som debuterte i januar 2025, men vi hadde regnet med en forsinkelse av 2026-telefonene. Det antas at en del av grunnen til ventetiden er at Samsung kansellerte Galaxy S26 Edge-modellen og bestemte seg for å gjeninnføre Galaxy S26+-modellen.
Det har også vært snakk om en viss intern debatt innad i Samsung om hvilket navnesystem man skal gå for for disse telefonene, med sporadiske omtaler av en Pro-modell. Akkurat nå ser det imidlertid ut til at navnene blir akkurat de samme som i år.
Kommer snart … ish
My point is that the Galaxy S26 series will be unveiled at a Galaxy Unpacked event in February and go on sale in March. The long wait has begun.😃December 21, 2025
Dette er ikke første gang vi har hørt at lanseringsdatoen og tilgjengelighetsdatoen for Galaxy S26 ikke er synkronisert – men det forrige ryktet antydet en kunngjøring i januar før utsending i februar, så det ser ut til at Samsungs tidsplan har sklidd ut siden den gang.
Samsung er vanligvis veldig flinke til å gjøre telefonene sine tilgjengelige så snart de blir annonsert, eller kort tid etterpå. For eksempel – med Samsung Galaxy Z Fold 7 – gikk det et par uker mellom kunngjøringen av den brettbare telefonen og dens tilgjengelighet for kjøp (der forhåndsbestillingene var åpne i mellomtiden).
Indikasjonene tyder på at dette kommer til å bli en lengre ventetid, kanskje som en refleksjon av det ganske kaotiske året Samsung ser ut til å ha hatt når det gjelder å få produktene sine på plass – og bestemme seg for om de skal lansere en etterfølger til Samsung Galaxy S25 Edge, som (i likhet med iPhone Air) ikke ser ut til å ha blitt veldig populær.
Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer.
Som vanlig ser det ut til at de fleste av de store oppgraderingene vil være eksklusive for Ultra-modellen når det gjelder Galaxy S26-serien: vi kan se en økning i batterikapasiteten og en styrking av kameraene, pluss den vanlige ytelsesøkningen fra år til år.
Videre lesning
- Her leser du mer om Samsung-produkter.
- Utvalgte tilbud i desember 2025 på en lang rekke produktkategorier – Med disse tilbudene kan du spare gode penger.
Skribent, forfatter og illustratør med en spesiell forkjærlighet for produkter og brukergrensesnitt fra Apple.
- David NieldFreelance Contributor