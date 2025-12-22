Galaxy S26-serien kan bli avduket i februar – og komme i butikkene i mars

Galaxy S26-serien kan bli presentert i februar

Vi kan da kanskje kjøpe telefonene i mars

Det har gått gjentatte rykter om en utsatt lansering

Det er enda en vri i den langvarige sagaen om «når vil Samsung faktisk lansere Galaxy S26-serien?» – og det ser nå ut til at telefonene ikke vil bli tilgjengelige for kjøp på en stund etter den store avdukingen.

Ifølge den erfarne tipseren @UniverseIce skal Galaxy S26-telefonene avdukes på et Galaxy Unpacked-arrangement i februar, før de legges ut for salg i mars. Det er ikke gitt flere detaljer, så gapet mellom lanseringskunngjøringen og salgsdatoen kan være så lite som en dag – eller så stort som 28 dager.

Det er senere på året enn Galaxy S25-serien, som debuterte i januar 2025, men vi hadde regnet med en forsinkelse av 2026-telefonene. Det antas at en del av grunnen til ventetiden er at Samsung kansellerte Galaxy S26 Edge-modellen og bestemte seg for å gjeninnføre Galaxy S26+-modellen.

Det har også vært snakk om en viss intern debatt innad i Samsung om hvilket navnesystem man skal gå for for disse telefonene, med sporadiske omtaler av en Pro-modell. Akkurat nå ser det imidlertid ut til at navnene blir akkurat de samme som i år.

Kommer snart … ish

My point is that the Galaxy S26 series will be unveiled at a Galaxy Unpacked event in February and go on sale in March. The long wait has begun.😃December 21, 2025

Dette er ikke første gang vi har hørt at lanseringsdatoen og tilgjengelighetsdatoen for Galaxy S26 ikke er synkronisert – men det forrige ryktet antydet en kunngjøring i januar før utsending i februar, så det ser ut til at Samsungs tidsplan har sklidd ut siden den gang.

Samsung er vanligvis veldig flinke til å gjøre telefonene sine tilgjengelige så snart de blir annonsert, eller kort tid etterpå. For eksempel – med Samsung Galaxy Z Fold 7 – gikk det et par uker mellom kunngjøringen av den brettbare telefonen og dens tilgjengelighet for kjøp (der forhåndsbestillingene var åpne i mellomtiden).

Indikasjonene tyder på at dette kommer til å bli en lengre ventetid, kanskje som en refleksjon av det ganske kaotiske året Samsung ser ut til å ha hatt når det gjelder å få produktene sine på plass – og bestemme seg for om de skal lansere en etterfølger til Samsung Galaxy S25 Edge, som (i likhet med iPhone Air) ikke ser ut til å ha blitt veldig populær.

Som vanlig ser det ut til at de fleste av de store oppgraderingene vil være eksklusive for Ultra-modellen når det gjelder Galaxy S26-serien: vi kan se en økning i batterikapasiteten og en styrking av kameraene, pluss den vanlige ytelsesøkningen fra år til år.

